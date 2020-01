Offres ET: TV TCL 55 pouces 4K Roku pour 467 $, économisez 50% sur H&R Block Deluxe + State, lecteur flash USB 3.0 PNY Turbo de 128 Go pour 14 $

Profitez de 2020 avec style grâce à un nouveau téléviseur 4K TCL de haute qualité qui coûte 182,50 $.

TCL 55R625 Téléviseur intelligent Roku HDR 4K QLED 55 pouces (467,49 $)

Le téléviseur intelligent 55R625 de TCL utilise la technologie Quantum LED et HDR pour créer des images de haute qualité avec d’excellentes couleurs à l’écran. Avec un coupon cliquable, vous pouvez faire passer cet affichage de 649,99 $ à 467,49 $ d’Amazon.

Logiciel H&R Block Tax Deluxe + State 2019 avec bonus de remboursement de 4% (22,49 $)

Cette année, déposez vos impôts avec le logiciel d’impôt de H&R Block et vous pouvez obtenir un bonus de 4% ajouté à votre remboursement dans le cadre d’une offre spéciale. Actuellement, vous pouvez également obtenir le logiciel de taxe Deluxe + State pour 2019 avec une remise de 50% d’Amazon qui fait baisser son prix de 44,99 $ à 22,49 $.

Lecteur flash USB 3.0 PNY Turbo de 128 Go (14,99 $)

Les lecteurs Turbo Flash de PNY sont conçus pour offrir des taux de transfert de données à grande vitesse sur l’interface USB 3.0. Ce modèle dispose également de 128 Go d’espace de stockage, et il est en vente, de 24,99 $ à 14,99 $ d’Amazon.

Offres en vedette

