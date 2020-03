Offres sur les ordinateurs portables ET: 50 $ de réduction sur l’Apple iPad Mini, l’ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i3 pour 319 $, Apple Macbook Air pour 1049 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Vous trouverez ici de nombreuses offres sur les ordinateurs portables Dell, Asus, Acer et Apple. Que vous recherchiez un ordinateur portable de jeu ou tout simplement un nouveau système de travail, vous êtes sûr de trouver un système qui fonctionnera pour vous dans la liste ci-dessous. Bien que cette publication soit orientée vers les ordinateurs portables, je n’ai pas pu résister à ajouter le populaire iPad Mini d’Apple, qui est offert avec une rare réduction de 50 $.

Tablette Wi-Fi Apple iPad Mini de 7,9 pouces (349,99 $)

Si vous cherchez une petite tablette pour voyager, l’iPad Mini compact d’Apple peut être le bon choix pour vous. Cette tablette ne mesure que 7,9 pouces de diagonale et offre de nombreuses performances pour les jeux et la révérence multitâche du processeur A12 Bionic intégré à l’intérieur. Habituellement au prix de 399,00 $, vous pouvez obtenir cette tablette maintenant pour 349,99 $ sur Amazon. Choisissez simplement une livraison sans précipitation à la caisse.

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad S340 Intel Core i3-8145U de 15,6 pouces avec 8 Go de RAM et SSD de 128 Go (319,99 $)

Cet ordinateur portable peu coûteux avec son processeur double cœur et 8 Go de RAM offre des performances solides pour les tâches quotidiennes de la maison comme la navigation Web et les travaux scolaires. Lenovo affirme que ce système devrait également durer jusqu’à 8,5 heures sur une seule charge. À l’heure actuelle, il est passé de 449,00 $ à 319,99 $ chez Walmart.

Ordinateur portable Apple MacBook Air Intel Core i5 13 pouces avec 8 Go de RAM et 128 Go SSD (1099,99 $)

Le MacBook Air d’Apple a été conçu pour être exceptionnellement léger à 2,75 livres. Il dispose également d’un écran 2560 × 1600 de haute qualité, et Apple a construit le système en aluminium durable de la série 6000. Si vous souhaitez acheter l’un de ces systèmes avec le plus petit SSD de 128 Go, vous pouvez le faire baisser de 1299,00 $ à 1099,99 $ sur Amazon.

Offres en vedette

