Offres sur les portables ET: 300 $ de rabais sur HP Envy 13, 300 $ de rabais sur MacBook Pro, Inspiron 15 5593 seulement 675 $

Avec tout le monde à la maison, il n’a jamais été aussi important d’avoir un ordinateur de qualité pour vous aider à faire le travail et à rester connecté avec le monde extérieur. Dans cet article, nous avons plusieurs excellentes offres sur les ordinateurs portables, y compris une remise de 300 $ sur un ordinateur portable HP léger avec un écran 4K.

Ordinateur portable HP Envy 13-AQ1195NR Intel Core i7-1065G7 4K IPS 13,3 pouces avec GPU Intel Iris Plus, 8 Go de RAM DDR4 et SSD 512 Go (999,99 $)

L’ordinateur portable HP Envy 13 haut de gamme dispose d’un écran 4K 13,3 pouces de haute qualité et de quatre haut-parleurs Bang & Olufsen qui, ensemble, confèrent au système d’excellentes capacités multimédias. Cet ordinateur portable est également relativement léger à 2,82 livres, et il est équipé d’un puissant processeur Core i7 et de graphiques assez solides pour un système aussi petit et compact. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir ce système directement auprès de HP, passant de 1299,99 $ à seulement 999,99 $.

Ordinateur portable Apple MacBook Pro Intel Core i9 16 pouces avec processeur graphique AMD Radeon Pro 5500M, 16 Go de RAM et SSD 1 To (2499,00 $)

Apple a conçu son Macbook Pro haut de gamme avec à la fois un processeur Intel Core i9 hautes performances et un processeur graphique AMD rapide. Cela donne au système la puissance dont il a besoin pour accélérer le traitement des images et exécuter des jeux modernes. Le système dispose également d’un écran Retina de 16 pouces et d’une coque en aluminium, ce qui lui confère un aspect et une sensation haut de gamme. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir ce système d’Adorama réduit de 2799,00 $ à 2499,00 $.

Ordinateur portable Dell Inspiron 15 5593 Intel Core i7-1065G7 15,6 pouces 1080p avec 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go M.2 NVMe SSD (675,00 $)

Dell a conçu cet ordinateur portable moderne avec l’un des nouveaux processeurs Intel Core i7-1065G7 et un SSD NVMe M.2 rapide de 512 Go. L’ordinateur portable dispose également d’un clavier rétroéclairé par LED, ce qui rend le système cool et utile lors de la frappe dans l’obscurité. Actuellement, vous pouvez faire baisser ce système de Dell de 799,99 $ à 675,00 $ avec le code promo 50OFF699.

Ordinateur portable HP ENVY 13 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 13,3 ″ 4K UHD avec 512 Go SSD pour 999,99 $ à HP (prix catalogue 1299,99 $) Ordinateur portable Apple MacBook Pro 16 pouces 9e génération Intel Core i9 à 8 cœurs avec Radeon Pro 5500M, 16 Go de RAM, SSD 1 To pour 2499 $ à Adorama (prix courant 2799 $) Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop with 512GB SSD for 675 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 799,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 2 disques SSD de 512 Go pour 1849,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 2493,98 $) Dell Vostro 14 5490 Intel 10e génération Core i5-10210U Quad-core 14 ″ 1080p Laptop for 609 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix catalogue 1141,43 $) Lenovo ThinkPad X280 Intel Core i5-8350U Quad-core 12,5 ″ 1080p Touch Laptop pour 806,55 $ chez Lenovo (utilisez le code: EXTRAFIVE – prix courant 2079 $) Ordinateur portable Dell Inspiron 14 5000 Intel 10e génération Core i5-1035G1 quadricœur 14 ″ 1080p pour 579,99 $ Dell (prix catalogue 649,99 $) Ordinateur portable tactile HP Pavilion x360 15 cœurs Intel Core i7-10510U quadricœur 15,6 ″ 1080p avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 849,99 $ à HP (prix courant 1249,99 $) Ordinateur portable Acer Aspire 5 Intel Core i7-8565U quadricœur 14 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 529 $ chez Walmart (prix courant 625 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i5-8265U Quad-core 15,6 pouces pour 439 $ chez Walmart (prix courant 549 $) Ordinateur portable Dell Vostro 15 5590 Intel 10e génération i7-10510U quadricœur 15,6 ″ 1080p avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 999 $ Dell (prix catalogue 1712,86 $) Ordinateur portable ASUS ZenBook 15 Intel Core i5-8265U Quad-core 15,6 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 816,99 $ à Adorama (prix catalogue 1199 $) Ordinateur portable ASUS ROG Zephyrus G AMD Ryzen 7 3750H 15,6 ″ 1080p avec GTX 1660 Ti Max Q, 16 Go de RAM, SSD de 512 Go pour 899,99 $ chez Best Buy (prix courant 1199,99 $)

