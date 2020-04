Offres Week-end ET: 300 $ de réduction sur MacBook Pro, Apple Watch Series 5 Seulement 349 $, 30% de réduction sur la nouvelle Fitbit Charge 4

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous êtes un fan des produits Apple, c’est aujourd’hui votre jour de chance. Des offres sont actuellement disponibles sur plusieurs des produits les plus populaires d’Apple, y compris des centaines de dollars marqués sur un MacBook Pro et le meilleur prix que nous avons vu sur la dernière montre connectée Apple.

Ordinateur portable Apple MacBook Pro Intel Core i9 16 pouces avec processeur graphique AMD Radeon Pro 5500M, 16 Go de RAM et SSD 1 To (2499,00 $)

Apple a conçu son Macbook Pro haut de gamme avec à la fois un processeur Intel Core i9 hautes performances et un processeur graphique AMD rapide. Cela donne au système la puissance dont il a besoin pour accélérer le traitement des images et exécuter des jeux modernes. Le système dispose également d’un écran Retina de 16 pouces et d’une coque en aluminium, ce qui lui confère un aspect et une sensation haut de gamme. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir ce système d’Adorama réduit de 2799,00 $ à 2499,00 $.

Apple Watch Series 5 GPS 40 mm (349,00 $)

La toute dernière montre connectée d’Apple est la première de la société à proposer un écran toujours allumé, qui reste allumé et fournit des informations à l’écran pendant toute la durée de fonctionnement de la montre. Comme le modèle de l’année dernière, la nouvelle Watch Series 5 offre jusqu’à 18 heures d’autonomie sur une seule charge. Pour une durée limitée, vous pouvez en obtenir un auprès de Best Buy, qui passe de 399,99 $ à 349,00 $.

Fitbit Charge 4 + Two 9,99 $ Articles de remplissage (118,97 $)

Le nouveau Fitbit 4 comprend de nouveaux capteurs GPS et SPO2 intégrés ainsi que des commandes Spotify et une batterie qui peut durer jusqu’à sept jours. Verizon propose une offre spéciale sur cet appareil qui sortira bientôt. En l’ajoutant et deux articles de remplissage à 9,99 $ à votre panier, vous pouvez économiser 30%, ce qui se traduira par une remise d’environ 45 $ et un prix final de 118,97 $.

Offres en vedette

Ordinateur portable Apple MacBook Pro 16 pouces 9e génération Intel Core i9 à 8 cœurs avec Radeon Pro 5500M, 16 Go de RAM, SSD 1 To pour 2499 $ chez Adorama (prix catalogue 2799 $) Apple Watch Series 5 40mm GPS Smartwatch pour 349 $ (44 mm pour 379 $) chez Best Buy (prix catalogue 399 $) Tracker de fitness GPS Fitbit Charge 4 avec éléments de remplissage pour 118,97 $ chez Verizon Wireless (30% de réduction sur 3 articles, ajoutez 2 autres articles au panier – prix de liste 149,99 $) Dell XPS 8930 Intel Core i5-9400 Desktop Tower 6 cœurs avec GTX 1660Ti, 256 Go SSD + 1 To HDD pour 879,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant $ 1209.98) Livraison: DJI Mavic Mini Fly Plus Drone pliable combo avec caméra 2.7K et télécommande + accessoires bonus pour 499 $ chez Adorama (prix courant 796,29 $) Écouteurs supra-auriculaires sans fil Bluetooth JBL Duet BT pour 29,99 $ à JBL (prix catalogue 149,95 $) Ordinateur de bureau HP Pavilion Gaming TG01 Intel Core i5-9400 6 cœurs avec GTX 1650 pour 599,99 $ à HP (prix catalogue 799,99 $) Ordinateur portable tactile Lenovo ThinkPad X280 Intel Core i5-8350U Quad-core 12,5 ″ 1080p tactile pour 806,55 $ chez Lenovo (utilisez le code: EXTRAFIVE – prix catalogue 2079 $) Disque dur externe portable Seagate Expansion 2 To USB 3.0 pour 55,99 $ à Adorama (prix catalogue 70,99 $) Dell New Inspiron 14 5000 Intel 10e génération Core i7-1065G7 Quad-core 14 ″ 1080p Laptop avec 512 Go SSD pour 675 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 799,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H à 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 2 disques SSD de 512 Go pour 1849,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 2493,98 $) Baisse de prix de 40 $: Ordinateur portable Acer Aspire 5 Intel Core i7-8565U quadricœur 14 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 529 $ chez Walmart (prix catalogue 625 $) Ordinateur portable ASUS VivoBook 15 AMD Ryzen 3 3200U Quad-Core 15,6 ″ 1080p pour 299 $ chez Walmart (prix catalogue 349 $) Alienware Nouveau bureau de jeu à 8 cœurs Intel Core i7-9700K Aurora R9 avec RTX 2070 SUPER, 16 Go de RAM, 1 To SSD + 1 To HDD pour 1770,98 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 2249,98 $) Baisse de prix de 80 $: PC ultra compact Dell OptiPlex 3070 Micro Intel Core i5-9500T à 6 cœurs pour 539 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix courant 941,43 $) 60 $ Baisse de prix: Dell Vostro Small 3470 Intel Core i7-9700 Desktop à 8 cœurs pour 689 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix courant 1141,43 $) Écouteurs intra-auriculaires JBL Live 100 pour 7,99 $ à JBL (prix courant 39,95 $) Caméra d’action GoPro Fusion 360 degrés pour 199 $ chez B&H Photo Video (prix catalogue 599 $) Swisstek UV-Clean Medical Grade UV-Light Device Sanitizer with Wireless Charging for 49,99 $ à Woot (prix catalogue 199,99 $) Abonnement Xbox Game Pass Ultimate 3 mois + 3 mois supplémentaires (code numérique) pour 44,99 $ sur Amazon (prix courant 89,98 $)

Découvrez d’autres offres de TechBargains.

Services Amazon

Plus d’offres Amazon ici.

Appareils Apple

Montre connectée GPS Apple Watch Series 5 40 mm pour 349 $ (44 mm pour 379 $) chez Best Buy (prix catalogue 399 $) Apple MacBook Pro 16 pouces 9e génération Intel Core i9 8 cœurs avec Radeon Pro 5500M, 16 Go de RAM, 1 To SSD pour 2499 $ à Adorama (prix de liste 2799 $) Nouveau MacBook Air Apple modèle Apple Intel 10e génération Core i3 13,3 ″ 2560 × 1600 pour 999,99 $ à AdoramaNouvelle tablette Apple iPad Pro 11 pouces 128 Go 11 ″ avec puce bionique A12Z pour 799,99 $ sur AdoramaNew Apple Mac Mini 2020 Model Intel 8th-Gen Core i3 Quad-core Mini Desktop for 779 $ chez Adorama (prix courant 799 $)

Plus d’offres Apple ici.

Portables

Dell New Inspiron 14 5000 Intel 10e génération Core i7-1065G7 Quad-core 14 ″ 1080p Laptop with 512GB SSD for 675 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 799,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 2 disques SSD de 512 Go pour 1849,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 2493,98 $) Alienware m15 R1 Intel Core i7-8750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144Hz Gaming Laptop avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1749,99 $ chez Dell (prix courant 2263,98 $) Dell Vostro 14 5490 Intel 10e génération Core i5-10210U Quad-core 14 ″ 1080p Laptop for 609 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix catalogue 1141,43 $) Lenovo ThinkPad X280 Intel Core i5-8350U Quad-core 12,5 ″ 1080p Touch Laptop pour 806,55 $ chez Lenovo (utilisez le code: EXTRAFIVE – prix catalogue 2079 $) Lenovo Legion Y545 Intel Core i7-9750HF 6 cœurs 15,6 ″ 1080p IPS Gaming Laptop avec GTX 1650, 16 Go de RAM, 256 Go SSD + 1 To HDD pour 999,99 $ chez Lenovo (utilisez le code: SNEAKPEEK8 – prix catalogue 1419,99 $) Ordinateur portable HP ENVY 13 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 13,3 ″ 4K UHD avec 512 Go SSD pour 1049,99 $ chez HP (prix courant 1299,99 $) Baisse de prix de 40 $: Ordinateur portable Acer Aspire 5 Intel Core i7-8565U quadricœur 14 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 529 $ chez Walmart (prix catalogue 625 $) Ordinateur portable ASUS VivoBook 15 AMD Ryzen 3 3200U Quad-Core 15,6 ″ 1080p pour 299 $ chez Walmart (prix catalogue 349 $) Microsoft Surface Pro 7 Intel 10e génération Core i3 12,3 ″ 2736 × 1824 Tablette avec cache type pour 699 $ chez Best Buy (prix catalogue 959 $) Ordinateur portable Microsoft Surface Book 2 Intel Core i5-8350U Quad-core 13,5 ″ 3000 × 2000 2-en-1 pour 1299 $ chez Best Buy (prix catalogue 1499 $) Ordinateur portable HP 14 Intel Core i3-1005G1 double cœur 14 pouces pour 299 $ chez Walmart (prix catalogue 469 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15,6 ″ pour 429 $ chez Walmart (prix catalogue 499 $) Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 AMD Ryzen 5 2500U Quad-Core 15,6 ″ 1080p avec Radeon RX 560X pour 499 $ chez Walmart (prix catalogue 649 $) Ordinateur portable ASUS ImagineBook MJ401TA Intel Core m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 299,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 499,99 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C425 Intel m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 349 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Acer Chromebook 14 Intel Atom x5-E8000 Quad-Core Processor 14 ″ Laptop with Protective Sleeve for 239,99 $ chez Walmart (prix catalogue 299 $) Ordinateur portable de jeu ASUS ROG Strix Intel i5-9300H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 120 Hz avec GTX 1660 Ti, SSD 512 Go pour 949 $ chez Walmart (prix courant 1299 $) Ordinateur portable de jeu EVOO Intel i7-9750H à 6 cœurs 15 “1080p 144 Hz avec GTX 1650, 16 Go de RAM pour 789 $ chez Walmart (prix catalogue 1299 $) Ordinateur portable ultra mince EVOO Elite Series 14,1 ″ 1080p avec abonnement Office 365 Personal 1 an pour 169 $ chez Walmart (prix courant 299 $) Ordinateur portable Ematic AMD A4-9120 13,3 ″ 1080p IPS pour 149 $ chez Walmart (prix courant 229,99 $)

Plus d’offres sur les ordinateurs portables ici.

Ordinateurs de bureau

Ordinateur de bureau tour Dell XPS 8930 Intel Core i5-9400 à 6 cœurs avec GTX 1660Ti, SSD 256 Go + disque dur 1 To pour 879,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 1209,98 $) Alienware New Aurora R9 Intel Core i7-9700K 8-core Gaming Desktop with RTX 2070 SUPER, 16GB RAM, 1TB SSD + 1TB HDD for 1770,98 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 2249,98 $) 60 $ de baisse de prix: Dell Vostro Small 3470 Intel Core i7-9700 Desktop à 8 cœurs pour 689 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix courant 1141,43 $) Baisse de prix de 80 $: PC ultra compact Dell OptiPlex 3070 Micro Intel Core i5-9500T à 6 cœurs pour 539 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix catalogue 941,43 $) Ordinateur de bureau 6 cœurs HP Pavilion Gaming TG01 Intel Core i5-9400 avec GTX 1650 pour 599,99 $ à HP (prix courant 799,99 $) Lenovo IdeaCentre T540 Intel Core i5-9400F Gaming Desktop 6 cœurs avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM pour 789,99 $ chez Lenovo (utilisez le code: EARLYIDEA – prix courant 999,99 $) Dell New G5 Intel Core i5-9400 Desktop Gaming 6-core with GTX 1660Ti for 799,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 918,99 $) 70 $ Baisse de prix: Dell Vostro 3000 Intel Core i5-9400 Desktop 6 cœurs pour 579 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix courant 998,57 $) 50 $ de baisse de prix: Dell Vostro 5000 Intel Core i5-9400 Desktop 6 cœurs pour 599 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix courant 998,57 $) Dell Inspiron Small 3000 Intel Core i3-9100 Compact Quad-core Desktop for 379,99 $ chez Dell (prix courant 454,98 $) PC de jeu CyberpowerPC Gamer Xtreme Intel i5-9400F à 6 cœurs avec RTX 2060 pour 949 $ chez Walmart (prix courant 1069,99 $)

Plus d’offres PC de bureau ici.

Moniteurs

Moniteur de jeu IPS Alienware AW2521HF 24,5 ″ 240 Hz 1 ms 1080p pour 394,99 $ chez Dell (prix courant 509,99 $) Moniteur IPS couleur précis HP PE320QK bmiipruzx 31,5 ″ 4K UHD HDR pour 599 $ chez B&H Photo Video (prix courant 799 $)

Plus d’offres sur les moniteurs ici.

Téléviseurs et divertissement à domicile

Plus d’offres TV ici.

Smartphones

Smartphone déverrouillé Samsung Galaxy S20 128 Go 5G pour 799,99 $ chez Walmart (prix catalogue 999,99 $) Smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 + 128 Go 5G pour 999,99 $ chez Walmart (prix catalogue 1199,99 $) Smartphone débloqué Samsung Galaxy S10 + 128 Go pour 699,99 $ chez Walmart (prix courant 849,99 $)

Plus d’offres Smartphone ici.

Composants PC, mise en réseau et stockage

Plus d’offres de stockage, de mise en réseau et de composants.

Accessoires PC

Imprimante laser couleur duplex Lexmark C2325dw pour 129 $ à Adorama (prix courant 269 $) Imprimante photo tout-en-un à jet d’encre sans fil Canon Pixma TS8220 pour 69 $ chez B&H Photo Video (prix courant 199 $) Imprimante laser couleur sans fil tout-en-un Canon imageCLASS MF642Cdw pour 249,99 $ chez Best Buy (prix courant 349,99 $) Souris de jeu optique filaire Corsair M55 RGB PRO pour 29,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 39,99 $) PreSonus Studio One 4 Artist Recording Software Suite for 69,96 $ sur Amazon (prix catalogue 99,95 $)

Plus d’offres d’accessoires pour PC ici.

Électronique

Fitbit Charge 4 GPS Fitness Tracker avec éléments de remplissage pour 118,97 $ chez Verizon Wireless (30% de réduction sur 3 articles, ajoutez 2 autres articles au panier – prix de liste: 149,99 $) Livraison maintenant: DJI Mavic Mini Fly Plus Drone pliable combo avec caméra 2,7K et télécommande + accessoires bonus pour 499 $ à Adorama (prix courant 796,29 $) Assainisseur pour appareil à lumière UV de qualité médicale Swisstek UV-Clean avec charge sans fil pour 49,99 $ à Woot (prix courant 199,99 $) Caméra d’action GoPro Fusion à 360 degrés pour 199 $ chez B&H Photo Video (prix courant 599 $) Montre chronographe Eco-Drive Night Hawk Citizen pour homme pour 250 $ chez Walmart (prix courant 495 $) Montre connectée GPS Vivoactive 4 Garmin + 3 bandes métalliques + écouteurs Bluetooth pour 299,99 $ chez BuyDig (prix courant 414,91 $) Garmin Vivoactive 3 GPS Smartwatch pour 149,99 $ à BuyDig (prix courant 269,99 $) Scooter électrique Bird ES1-300 300 W (jusqu’à 15,5 mi / h, plage de 15,5 milles) pour 319 $ chez Walmart (prix courant 499 $) Système DVR de sécurité Lorex 16 canaux 2K 2 To avec 8 caméras HDBullet 4MP pour 399,99 $ à Adorama (prix courant 899,95 $) Olympus OM-D E-M10 Mark II 16MP Mirrorless Camera + 14-42mm Lens for 299 $ à Adorama (prix de liste $ 599) Appareil photo quatre-tiers sans miroir Panasonic DMC-G7 avec objectif 14-42 mm et 45-150 mm + kit d’accessoires pour 497,99 $ à Adorama (prix catalogue 997,99 $) Boîtier d’appareil photo reflex numérique plein format Nikon D610 24,3 Mpx avec objectif 50 mm f1.8G, bloc d’alimentation de la batterie, adaptateur mobile pour 896,95 $ à Adorama (prix courant 1996,95 $) Imprimante 3D XYZprinting da Vinci miniMaker pour 169,95 $ chez B&H Photo Video (prix courant 249,95 $)

Plus d’offres sur l’électronique et la technologie ici.

Maison intelligente

Plus d’offres Smart Home ici.

Jeux, jouets et objets de collection

Plus d’offres de jeux ici.

Casques, haut-parleurs et audio

Casque supra-auriculaire sans fil Bluetooth JBL Duet BT pour 29,99 $ à JBL (prix courant 149,95 $) Écouteurs intra-auriculaires JBL Live 100 pour 7,99 $ à JBL (prix courant 39,95 $) Écouteurs True-Fit à cinq pilotes Westone B50 avec MMCX haute définition et câbles Bluetooth pour 299 $ à Adorama (prix catalogue 699,99 $) Écouteurs Westone W40 Gen 2 True-Fit à quatre pilotes avec câbles audio MMCX et Bluetooth pour 219 $ à Adorama (prix courant 499,99 $) Écouteurs intra-auriculaires Audeze iSINE 10 pour 149 $ à Adorama (prix courant 399 $) Casque d’écoute sans fil à suppression de bruit Beats Studio3 pour 199,99 $ chez Best Buy (prix courant 349,99 $) Écouteurs sans fil Powerbeats3 avec puce Apple W1 pour 89,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 199,95 $) Casque supra-auriculaire sans fil Bluetooth AKG Y500 pour 44,99 $ chez Harman Audio (prix courant 149,95 $) Écouteurs intra-auriculaires sans fil JBL Everest 110GA pour 19,99 $ à JBL (prix courant 69,95 $) Casque supra-auriculaire sans fil JBL Everest 310GA (remis à neuf) pour 29,99 $ à JBL (prix de liste: 99,99 $) Casque de jeu sans fil Alienware AW988 7.1 Virtual Surround sans fil avec micro Boom pour 159,99 $ à Dell (prix courant 229,99 $) Haut-parleur sans fil Bluetooth Ultimate Ears MEGABOOM pour 79,99 $ à Dell (prix courant 249,99 $) Haut-parleur Bluetooth portable étanche Ultimate Ears BOOM 3 (Storm) pour 79,99 $ chez Best Buy (prix courant 149,99 $) Haut-parleur Bluetooth JBL Flip 5 étanche aux éclaboussures pour 89,95 $ à JBL (prix catalogue 119,95 $) Enceinte sans fil Sonos One SL pour 129 $ à Adorama (prix courant 179 $) Haut-parleur intelligent WiFi Sonos One (Gen 2) pour 149 $ à Adorama (prix courant 199 $) Haut-parleur Bluetooth portable Harman Kardon Go + Play 100 W pour 199,99 $ à Harman Kardon (prix courant 449,95 $) Haut-parleur sans fil SoundTouch 10 de Bose pour 140 $ chez Walmart (prix courant 199 $)

Plus d’offres casque, haut-parleurs et audio ici.

Outils et amélioration de l’habitat, gadgets de cuisine, etc.

Plus d’offres maison ici.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: