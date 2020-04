Offres Week-end ET: le plus bas prix sur Apple AirPods Pro, nouvel iPhone SE maintenant disponible en précommande

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir les écouteurs AirPods Pro sans fil d’Apple avec une remise de 25 $ de Verizon. Cela rend ces écouteurs haut de gamme à seulement 224,99 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu à ce jour.

Apple AirPods Pro (224,99 $)

Le nouvel AirPods Pro d’Apple utilise un nouveau design différent des anciens écouteurs AirPod de l’entreprise. La nouvelle fonctionnalité clé de ces écouteurs est la suppression active du bruit. Chaque écouteur utilise également un pilote personnalisé et un amplificateur à plage dynamique élevée pour améliorer la qualité sonore. Vous pouvez les accrocher avec une remise de 25 $ de Verizon qui fait baisser le prix de 249,99 $ à 224,99 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu sur eux à ce jour.

Smartphone Apple iPhone SE 4,7 pouces 64 Go – Pré-commande (399,99 $)

Le nouvel iPhone SE passionnant d’Apple vous offre la puissante technologie de traitement A13 Bionic de l’iPhone 11 de l’entreprise, intégrée à un téléphone beaucoup plus petit, plus facile à transporter et à utiliser d’une seule main. La sortie de ce téléphone n’est pas prévue avant le 24 avril, mais vous pouvez le précommander dès aujourd’hui sur AT&T, Sprint, T Mobile et Verizon.

Bureau de jeu Dell Alienware Aurora R8 Intel Core i7-9700 avec Nvidia GeForce RTX 2080 Super, 8 Go de RAM DDR4, disque dur de 1 To (1 359,00 $)

L’Alienware Aurora de Dell associe une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2080 Super rapide à un processeur Intel Core i7-9700 extrêmement puissant. Le système est également livré avec un disque dur de 1 To et 8 Go de RAM DDR4. Ce système se vend généralement à 1629,99 $, mais avec un code promotionnel LCS10OFF vous pouvez l’obtenir auprès de Dell pour seulement 1 359,00 $.

Appareils Apple

Services Amazon

Portables

Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H à 6 cœurs 15,6 ″ 1080p avec RTX 2060, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1349,99 $ chez Dell (utilisez le code: LCS10OFF – prix catalogue 1913,98 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 2 disques SSD de 512 Go pour 1709,99 $ chez Dell (utilisez le code: LCS10OFF – prix catalogue 2493,98 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m17 R1 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 17,3 ″ 1080p avec RTX 2070 Max-Q, 16 Go de RAM, 2 x 512 Go SSD pour 1607,39 $ chez Dell (utilisez le code: LCS10OFF – prix courant 2224,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m17 R1 Intel Core i7-9750H à 6 cœurs 17,3 ″ 1080p avec RTX 2060, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1349,99 $ chez Dell (utilisez le code: LCS10OFF – prix courant 1808,98 $) Dell XPS 13 9380 Intel Core i7-8565U Quad-core 13,3 ″ 4K Touch Laptop avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1249,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 1826,98 $) Ordinateur portable Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 675 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 799,99 $) Ordinateur portable Dell Vostro 13 5000 Intel 10e génération Core i7-10510U quadricœur 13,3 ″ 1080p pour 799 $ à Dell (prix courant 1427,14 $) Dell Vostro 15 5590 Intel 10e génération Core i7-10510U Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop for 849 $ Dell (prix catalogue 1427,14 $) Ordinateur portable Dell Vostro 15 7000 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p avec GTX 1650, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1099 $ à Dell (prix courant 1998,57 $) Ordinateur portable ultra-léger Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 Intel Core i5-10210U 14 ″ 1080p avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1533,95 $ chez Lenovo (utilisez le code: THINK45 – prix courant 2789 $) Ordinateur portable tactile Lenovo ThinkPad X280 Intel Core i5-8350U Quad-core 12,5 ″ 1080p tactile pour 806,55 $ chez Lenovo (utilisez le code: EXTRAFIVE – prix catalogue 2079 $) Ordinateur portable Lenovo IdeaPad Slim 7 Intel Core i7-1065G7 15,6 ″ 1080p IPS avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 899,99 $ chez Lenovo (utilisez le code: SLIM7SALE – prix catalogue 1149,99 $) Ordinateur portable HP ENVY 13 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 13,3 ″ 4K UHD avec 512 Go SSD pour 999,99 $ à HP (prix catalogue 1299,99 $) Ordinateur portable tactile HP Pavilion x360 15 cœurs Intel Core i7-10510U quadricœur 15,6 ″ 1080p avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 849,99 $ à HP (prix courant 1249,99 $) Ordinateur portable ASUS ZenBook 15 Intel Core i5-8265U Quad-core 15,6 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 816,99 $ à Adorama (prix catalogue 1199 $) Ordinateur portable Microsoft Surface Book 2 Intel Core i5-8350U Quad-core 13,5 ″ 3000 × 2000 2-en-1 pour 1299 $ chez Best Buy (prix catalogue 1499 $) Ordinateur portable tactile Lenovo Yoga C740 Intel Core i5-10210U quadricœur 15,6 ″ 1080p 2-en-1 avec 12 Go de RAM pour 699,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 949,99 $) Ordinateur portable Acer Aspire 5 Intel Core i7-8565U quadricœur 14 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 529 $ chez Walmart (prix catalogue 625 $) Ordinateur portable ASUS VivoBook 15 AMD Ryzen 3 3200U Quad-Core 15,6 ″ 1080p pour 315 $ chez Walmart (prix catalogue 349 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15,6 ″ pour 429 $ chez Walmart (prix courant 499 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i5-8265U quadricœur 15,6 pouces pour 449 $ chez Walmart (prix courant 549 $) Ordinateur portable HP 14 Intel Core i3-1005G1 Dual-Core 14 ″ pour 309 $ chez Walmart (prix courant 469 $) Ordinateur portable ASUS ImagineBook MJ401TA Intel Core m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 299,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 499,99 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C425 Intel m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 349 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Acer Chromebook 14 Intel Atom x5-E8000 Quad-Core Processor 14 ″ Laptop with Protective Sleeve for 239,99 $ chez Walmart (prix catalogue 299 $) Ordinateur portable de jeu ASUS ROG Strix Intel i5-9300H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 120 Hz avec GTX 1660 Ti, SSD 512 Go pour 949 $ chez Walmart (prix courant 1299 $) Ordinateur portable de jeu EVOO Intel i7-9750H à 6 cœurs 15 “1080p 144 Hz avec GTX 1650, 16 Go de RAM pour 829 $ chez Walmart (prix catalogue 1299 $) Ordinateur portable ultra mince EVOO Elite Series 14,1 ″ 1080p avec abonnement Office 365 Personal 1 an pour 199 $ chez Walmart (prix courant 299 $) Ordinateur portable Ematic AMD A4-9120 13,3 ″ 1080p IPS pour 149 $ chez Walmart (prix courant 229,99 $)

Ordinateurs de bureau

Alienware Aurora R8 Intel Core i7-9700 Bureau de jeu à 8 cœurs avec RTX 2080 SUPER, 8 Go de RAM, 1 To de disque dur pour 1359 $ chez Dell (utilisez le code: LCS10OFF – prix courant 1629,99 $) Alienware New Aurora R9 Intel Core i7-9700K 8-core Gaming Desktop with RTX 2070 SUPER, 16GB RAM, 1TB SSD + 1TB HDD for 1637,99 $ chez Dell (utilisez le code: LCS10OFF – prix catalogue 2249,98 $) Alienware Aurora Ryzen Edition AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Gaming Desktop avec RTX 2060, 16 Go de RAM, 256 Go SSD + 1 To HDD pour 1296 $ chez Dell (utilisez le code: LCS10OFF – prix catalogue 1449,99 $) Alienware Aurora Ryzen Edition AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Gaming Desktop with Radeon RX 5700 XT, 8GB RAM, 1TB HDD for 1044 $ chez Dell (utilisez le code: LCS10OFF – prix catalogue 1269,99 $) Ordinateur de bureau tour Dell XPS 8930 Intel Core i5-9400 à 6 cœurs avec GTX 1660Ti, SSD 256 Go + disque dur 1 To pour 879,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 1209,98 $) Dell XPS 8930 SE Intel Core i7-9700K 8-Tower Tower Desktop avec RTX 2070 SUPER, 16 Go de RAM, 512 Go SSD + 2 To HDD pour 1649,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 2159,98 $) Dell New G5 Intel Core i5-9400 6-core Gaming Desktop with GTX 1660Ti for 719,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 884,98 $) Dell Vostro 5000 Intel Core i5-9400 Desktop 6 cœurs pour 599 $ chez Dell (prix catalogue 998,57 $) Ordinateur de bureau 6 cœurs Dell Vostro 3000 Intel Core i5-9400 pour 629 $ chez Dell (prix catalogue 998,57 $) Dell Vostro Small 3470 Intel Core i7-9700 Desktop à 8 cœurs pour 739 $ chez Dell (prix catalogue 1141,43 $) Lenovo ThinkCentre M75q AMD Ryzen 5 PRO 3400GE Tiny Desktop with 512GB SSD for 576 $ chez Lenovo (utilisez le code: THINKSPRING – prix catalogue 1009 $) Lenovo IdeaCentre T540 Intel Core i5-9400F Bureau de jeu à 6 cœurs avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM pour 750,49 $ chez Lenovo (utilisez le code: EXTRAFIVE – prix courant 999,99 $)

Moniteurs

Moniteur Dell U2720Q UltraSharp 27 ″ 4K IPS USB-C pour 579,99 $ chez Dell (prix catalogue 719,99 $) Moniteur de jeu IPS Alienware AW2521HF 24,5 ″ 240 Hz 1 ms 1080p pour 394,99 $ chez Dell (prix courant 509,99 $) Moniteur IPS couleur précis HP PE320QK bmiipruzx 31,5 ″ 4K UHD HDR pour 599 $ chez B&H Photo Video (prix courant 799 $) Moniteur IPS LG 34WL550 34 ″ 2560 × 1080 HDR10 pour 299,99 $ chez Adorama (prix courant 349,99 $)

Téléviseurs et divertissement à domicile

Maison intelligente

Haut-parleur intelligent Google Nest Mini 2e génération pour 29 $ chez Dell (prix courant 49 $) Haut-parleur intelligent Google Home pour $ 49 chez Dell (prix catalogue 129 $) Écran intelligent Google Nest Hub 7 ″ pour 99 $ chez Dell (prix courant 129 $) Écran intelligent Lenovo 8 ″ pour 79 $ US chez Walmart (prix courant 199,99 $) Écran intelligent JBL Link View 8 ″ pour 99,99 $ chez Best Buy (prix de liste 299,99 $) Facebook Portal Mini 8 ″ Affichage d’appel vidéo intelligent pour 79,99 $ chez Best Buy (prix de liste 129,99 $) Facebook Portal 10.1 ″ Smart Video Calling Display for 129,99 $ chez Best Buy (prix courant 179,99 $) Système de sécurité sans fil Arlo Pro 2 1080p (4 caméras) pour 449,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 649,99 $) Caméras de surveillance Wi-Fi 1080p Google Nest Cam Outdoor (pack de 2) pour 238 $ à Dell (prix courant 298 $) Aspirateur robot Shark ION RV750 WiFi pour 199 $ chez Walmart (prix courant 349 $) Aspirateur robot eufy RoboVac 25C WiFi avec aspiration 1500Pa pour 149 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $)

Smartphones

Smartphone déverrouillé Samsung Galaxy S20 128 Go 5G pour 799,99 $ chez Walmart (prix catalogue 999,99 $) Smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 + 128 Go 5G pour 999,99 $ chez Walmart (prix catalogue 1199,99 $) Smartphone déverrouillé Google Pixel 4 64 Go pour 499 $ (4 XL pour 599 $) chez B&H Photo Video (prix catalogue 799 $) Smartphone déverrouillé Google Pixel 3a 64 Go pour 299 $ (3a XL pour 380 $) chez B&H Photo Video (prix courant 399 $)

Composants PC, mise en réseau et stockage

Accessoires PC

Clavier de jeu mécanique Razer BlackWidow Ultimate avec commutateurs verts Razer pour 49,99 $ chez Walmart (prix courant 109,99 $) Imprimante laser couleur recto verso Lexmark C2325dw pour 129 $ à Adorama (prix courant 269 $) Imprimante photo tout-en-un à jet d’encre sans fil Canon Pixma TS8220 pour 69 $ chez B&H Photo Video (prix courant 199 $) Suite logicielle d’enregistrement d’artistes PreSonus Studio One 4 pour 69,96 $ sur Amazon (prix catalogue 99,95 $)

Électronique

Fitbit Charge 4 GPS Fitness Tracker avec éléments de remplissage pour 118,97 $ chez Verizon Wireless (30% de réduction sur 3 articles, ajouter 2 autres articles au panier – prix de liste 149,99 $) DJI Mavic Mini Fly Plus Drone pliable combo avec caméra 2,7K et télécommande + accessoires bonus pour 499 $ chez Adorama (prix courant 796,29 $) Drone quadricoptère pliable 4K HDR DJI Mavic Air Fly More pour 699,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 1149,99 $) Montre connectée GPS Vivoactive 4 Garmin + 3 bandes métalliques + Écouteurs Bluetooth pour 299,99 $ chez BuyDig (prix courant 414,91 $) Garmin Vivoactive 3 GPS Smartwatch pour 129,99 $ chez BuyDig (prix courant 269,99 $) Montre GPS Garmin Forerunner 35 avec moniteur de fréquence cardiaque pour 99,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 119,99 $) Appareil photo quatre-tiers sans miroir Panasonic DMC-G7 avec objectif 14-42 mm et 45-150 mm + kit d’accessoires pour 497,99 $ à Adorama (prix catalogue 997,99 $) Boîtier d’appareil photo reflex numérique plein format Nikon D610 24,3 Mpx avec objectif 50 mm f1.8G, bloc d’alimentation de la batterie, adaptateur mobile pour 896,95 $ à Adorama (prix courant 1996,95 $) Objectif zoom Olympus M. Zuiko Digital ED 40-150 mm f / 4-5,6 «R» pour 99 $ à Adorama (prix courant 199 $) Caméra d’action GoPro Fusion 360 degrés pour 199 $ chez B&H Photo Video (prix courant 599 $) Système DVR de sécurité Lorex 16 canaux 2K 2 To avec 8 caméras HDBullet 4MP pour 399,99 $ à Adorama (prix courant 899,95 $) Swisstek UV-Clean Medical Grade UV-Light Device Sanitizer with Wireless Charging for 49,99 $ à Woot (prix catalogue 199,99 $) Imprimante 3D Monoprice Maker Ultimate (boîte ouverte) pour 299,99 $ chez Monoprice (utilisez le code: 3D40 – prix courant 399,99 $) Imprimante 3D XYZprinting da Vinci miniMaker pour 169,95 $ chez B&H Photo Video (prix courant 249,95 $) Scooter électrique Bird ES1-300 300W (jusqu’à 15,5 mph, 15,5 Mile Range) pour 319 $ chez Walmart (prix courant 499 $)

Jeux, jouets et objets de collection

Casques, haut-parleurs et audio

Écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds True pour 79,99 $ à Woot (prix courant 129,99 $) Haut-parleur intelligent WiFi Sonos One (Gen 2) pour 149 $ à Adorama (prix courant 199 $) Enceinte sans fil Sonos One SL pour 129 $ à Adorama (prix de liste $ 179) Écouteurs Westone B50 True-Fit à cinq pilotes avec câbles Hi-Def MMCX et Bluetooth pour 299 $ à Adorama (prix catalogue 699,99 $) Écouteurs Westone W40 Gen 2 True-Fit à quatre pilotes avec câbles audio MMCX et Bluetooth pour 219 $ à Adorama (prix courant 499,99 $) Écouteurs intra-auriculaires Audeze iSINE 10 pour 149 $ à Adorama (prix courant 399 $) Casque d’écoute sans fil à suppression de bruit Beats Studio3 pour 199,99 $ chez Best Buy (prix courant 349,99 $) Écouteurs sans fil Powerbeats3 avec puce Apple W1 pour 89,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 199,95 $) Casque d’écoute sans fil Soho Harman Kardon pour 59,99 $ chez Harman Kardon (prix courant 249,95 $) Écouteurs sans fil JBL Tune 120TWS True pour 69,95 $ à Harman Audio (prix courant 99,95 $) Enceinte sans fil Bluetooth Ultimate Ears MEGABOOM pour 79,99 $ à Dell (prix courant 249,99 $) Haut-parleur Bluetooth portable étanche Ultimate Ears BOOM 3 (Storm) pour 79,99 $ chez Best Buy (prix courant 149,99 $) Haut-parleur sans fil SoundTouch 10 de Bose pour 129 $ chez Walmart (prix courant 199 $) Haut-parleur de voyage sans fil Bluetooth AKG S30 et banque d’alimentation de 2500 mAh pour 49,99 $ chez Harman Audio (prix courant 149,95 $)

Outils et amélioration de l’habitat, gadgets de cuisine, etc.

