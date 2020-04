Offres Week-end ET: One Plus 6T à seulement 299 $, 30 $ de réduction sur Samsung Galaxy Buds +, DJI Mavic Mini Fly Plus Combo Bundle seulement 499 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous recherchez un nouveau smartphone puissant qui ne casse pas la banque, vous ne voudrez pas manquer la vente actuelle offerte sur le OnePlus 6T. Ce téléphone présente des spécifications de niveau phare, pour le prix bas de seulement 299,99 $.

OnePlus 6T A6013 Qualcomm Snapdragon 845 Smartphone 6,41 pouces avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (299,99 $)

Le OnePlus 6T est un puissant smartphone phare dépassé de quelques années. Néanmoins, ce téléphone offre d’excellentes performances avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et le puissant processeur Snapdragon 845 de Qualcomm. Il dispose également d’un grand écran AMOLED de 6,41 pouces avec une résolution de 1080 × 2340. Pour le moment, vous pouvez obtenir ce téléphone auprès de Woot! baissé de 549,99 $ à 299,99 $. Veuillez noter, cependant, que le téléphone ne fonctionnera que sur les réseaux compatibles GSM, y compris T-Mobile et Verizon.

Écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds + (119,99 $)

Les Galaxy Buds + de Samsung ont été conçus pour concurrencer les écouteurs Airpod d’Apple et ils ont de nombreuses fonctionnalités similaires, notamment une conception entièrement sans fil et une prise en charge Bluetooth. Le Galaxy Buds + propose également jusqu’à 11 heures d’autonomie sur une seule charge et ils peuvent charger suffisamment pour jouer pendant une heure entière en seulement trois minutes. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter ces écouteurs haut de gamme chez AT&T, qui sont passés de 149,99 $ à seulement 119,99 $.

Ensemble combiné DJI Mavic Mini Fly More et accessoires (499,00 $)

Il est dangereux de sortir en ce moment, mais avec un drone, vous êtes libre d’explorer le monde extérieur sans risquer de contracter un coronavirus. Ce drone dispose d’une caméra quad HD de haute qualité et il est livré avec des tonnes d’accessoires supplémentaires, y compris une carte SD de 64 Go, un kit de nettoyage et un sac pour transporter et stocker le drone et l’équipement. Pour le moment, vous pouvez l’obtenir auprès d’Adorama baissé de 796,29 $ à seulement 499,00 $.

Offres en vedette

Services Amazon

Appareils Apple

Portables

Ordinateur portable de jeu IPS Alienware m17 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 17,3 ″ 1080p avec GTX 1660Ti pour 1099,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix courant 1368,98 $) Ordinateur portable Dell Vostro 15 5590 Intel 10e génération Core i5-10210U Quad-core 15,6 ″ 1080p pour 699 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix catalogue 1141,43 $) Ordinateur portable à écran tactile IPS quadricœur 15,6 ″ 1080p LG Gram Intel Core i7-8565U avec 16 Go de RAM, 1 To SSD pour 1399 $ chez BuyDig (utilisez le code: GRAMME – prix courant 1999,99 $) Tablette Microsoft Surface Pro 7 Intel 10e génération Core i3 12,3 ″ 2736 × 1824 avec capot pour 649 $ chez Best Buy (prix catalogue 959 $) ASUS VivoBook 15 Intel Core i7-8565U Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop avec 12 Go de RAM, 512 Go SSD pour 619,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 719,99 $) Ordinateur portable ASUS ImagineBook MJ401TA Intel Core m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 249,99 $ chez Best Buy (prix courant 499,99 $) Ordinateur portable HP Spectre Folio en cuir Intel Core i7-8500y 13,3 ″ 1080p tactile pour 899,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 1399,99 $) Ordinateur portable Microsoft Surface Book 2 Intel Core i5-8350U Quad-core 13,5 ″ 3000 × 2000 2-en-1 pour 1299 $ chez Best Buy (prix courant 1499 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C425 Intel m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 349 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Ordinateur portable ASUS VivoBook 15 AMD Ryzen 3 3200U Quad-Core 15,6 ″ 1080p pour 319 $ chez Walmart (prix catalogue 349 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15,6 ″ pour 429 $ chez Walmart (prix courant 499 $) Ordinateur portable Acer Aspire 5 Intel Core i7-8565U quadricœur 14 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 569 $ chez Walmart (prix catalogue 625 $) Acer Chromebook 14 Intel Atom x5-E8000 Quad-Core Processor 14 ″ Laptop with Protective Sleeve for 239,99 $ chez Walmart (prix courant 299 $) Ordinateur portable HP 14 Intel Core i3-1005G1 double cœur 14 pouces pour 329 $ chez Walmart (prix de liste 469 $) Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 AMD Ryzen 5 2500U Quad-Core 15,6 ″ 1080p avec Radeon RX 560X pour 549 $ chez Walmart (prix catalogue 649 $) Ordinateur portable de jeu ASUS ROG Strix Intel i5-9300H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 120 Hz avec GTX 1660 Ti, SSD 512 Go pour 949 $ chez Walmart (prix courant 1299 $) Ordinateur portable de jeu IPS TUF AMD Ryzen 7 3750H Quad-Core 15,6 ″ 1080p ASUS avec GTX 1660Ti pour 849,99 $ chez Walmart (prix catalogue 1099 $) Ordinateur portable de jeu EVOO Intel i7-9750H à 6 cœurs 15 ″ 1080p 144 Hz avec GTX 1650, 16 Go de RAM pour 789 $ chez Walmart (prix courant 1299 $) Ordinateur portable Motile Performance AMD Ryzen 3 14 ″ 1080p Laptop for 289 $ chez Walmart (prix catalogue 599 $) Ordinateur portable ultra mince EVOO Elite Series 14,1 ″ 1080p avec abonnement Office 365 Personal 1 an pour 169 $ chez Walmart (prix courant 299 $) Ordinateur portable Ematic AMD A4-9120 13,3 ″ 1080p IPS pour 149 $ chez Walmart (prix courant 229,99 $) Tablette Android RCA Galileo Pro 11,5 ″ 32 Go 2 en 1 avec étui pour clavier pour 87,99 $ chez Walmart (prix catalogue 179,99 $) Ordinateur portable Direkt-Tek Intel Celeron 13,3 ″ 1080p IPS Touch Win10 avec stylet, abonnement Office 1 an 365 pour 159 $ US chez Walmart (prix courant 399 $)

Ordinateurs de bureau

Baisse de prix de 50 $: Dell XPS 8930 Intel Core i5-9400 Desktop 6-Tower Tower avec GTX 1660Ti, 256 Go SSD + 1 To HDD pour 879,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 1209,98 $) Ordinateur de bureau compact Dell OptiPlex 7070 Micro Intel Core i7-9700T 8 cœurs avec 16 Go de RAM pour 969 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE100 – prix courant 1712,87 $) Dell New G5 Intel Core i5-9400 Desktop Gaming 6-core with GTX 1660Ti for 799,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 918,99 $) Ordinateur de bureau 6 cœurs Dell Vostro 5000 Intel Core i5-9400 pour 649 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix courant 998,57 $) Dell Vostro 3000 Intel Core i5-9400 Desktop 6 cœurs pour 649 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix courant 998,57 $) Dell Precision 3431 SFF Workstation Intel Core i5-9400 Win10 Pro 6-core Desktop for 749 $ chez Dell (prix courant 1214,34 $) PC ultra compact Dell OptiPlex 3070 Micro Intel Core i5-9500T à 6 cœurs pour 619 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix catalogue 941,43 $) Dell Inspiron Small 3000 Intel Core i3-9100 ordinateur de bureau compact à quatre cœurs pour 379,99 $ chez Dell (prix courant 454,98 $) Dell Vostro Small 3470 Intel Core i7-9700 Desktop à 8 cœurs pour 749 $ chez Dell (utilisez le code: SAVE50 – prix catalogue 1141,43 $) Ordinateur de bureau 6 cœurs HP Pavilion Gaming TG01 Intel Core i5-9400 avec GTX 1650 pour 649,99 $ à HP (prix catalogue 799,99 $) CyberpowerPC Gamer Xtreme Intel i5-9400F PC de jeu à 6 cœurs avec RTX 2060 pour 949 $ chez Walmart (prix catalogue 1069,99 $) PC CyberpowerPC Gamer Supreme AMD Ryzen 9 3900X à 12 cœurs refroidi par liquide avec RTX 2080 Ti pour 2099,99 $ chez Walmart (prix courant 2449,99 $)

Moniteurs

Baisse de prix: Dell U4320Q UltraSharp 43 ″ 3840 × 2160 4K USB-C IPS Monitor for 839,99 $ chez Dell (prix courant 1049,99 $) Moniteur de jeu IPS Alienware AW2521HF 24,5 ″ 240 Hz 1 ms 1080p pour 384,99 $ chez Dell (prix courant 509,99 $) Moniteur IPS couleur précis HP PE320QK bmiipruzx 31,5 ″ 4K UHD HDR pour 579 $ chez B&H Photo Video (prix courant 799 $)

Téléviseurs et divertissement à domicile

Smartphones

Smartphone Android OnePlus 6T 128 Go 6,41 ″ 1080p AMOLED Octa-Core (T-Mobile et GSM + Verizon déverrouillé) pour 299,99 $ à Woot (prix courant 549 $) Smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 128 Go 5G pour 799,99 $ chez Walmart (prix catalogue 999,99 $) Smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 + 128 Go 5G pour 999,99 $ chez Walmart (prix catalogue 1199,99 $) Smartphone débloqué Samsung Galaxy S10 + 128 Go pour 699,99 $ chez Walmart (prix courant 849,99 $) Smartphone déverrouillé LG V40 ThinQ 64 Go pour 329,99 $ chez B&H Photo Video (prix courant 949,99 $)

Composants PC, mise en réseau et stockage

Électronique

Maison intelligente

Casques, haut-parleurs et audio

Haut-parleur intelligent WiFi Sonos One (Gen 2) pour 149 $ à Adorama (prix courant 199 $) Enceinte sans fil Sonos One SL pour 129 $ chez Adorama (prix courant 179 $) Écouteurs Samsung Galaxy Buds + True Wireless pour 119,99 $ chez AT&T Wireless (prix catalogue 149,99 $) Casque d’écoute supra-auriculaire sans fil à suppression de bruit Beats Studio3 pour 199,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 349,99 $) AKG N60 NC Casque antibruit pour 59,95 $ chez Harman Audio (prix courant 249,95 $) Écouteurs intra-auriculaires haute résolution AKG N30 pour 79,99 $ chez Harman Audio (prix courant 299,95 $) Écouteurs sans fil Bluetooth Apt-X AKG N200BT pour 29,99 $ à Harman Audio (prix courant 149,99 $) Écouteurs sans fil Powerbeats3 avec puce Apple W1 pour 89,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 199,95 $) Écouteurs Westone W40 Gen 2 True-Fit à quatre pilotes avec câbles audio MMCX et Bluetooth pour 219 $ à Adorama (prix courant 499,99 $) Écouteurs intra-auriculaires Audeze iSINE 10 pour 149 $ à Adorama (prix courant 399 $) Écouteurs filaires Audio-Technica ATH-LS300iS + Câble adaptateur sans fil AT-WLA1 pour 127 $ à Focus Camera (utilisez le code: PAQUET – prix courant 399 $) Écouteurs intra-auriculaires BeyerDynamic Soul BYRD pour 66,99 $ à BuyDig (prix courant 89 $) Écouteurs supra-auriculaires sans fil NS-AHBTOENC à réduction de bruit pour 59,99 $ chez Best Buy (prix catalogue 99,99 $) Écouteurs intra-auriculaires sans fil Anker Soundcore Spirit X2 True pour 59,99 $ chez Best Buy (prix courant 79,99 $) Haut-parleur sans fil SoundTouch 10 de Bose pour 140 $ chez Walmart (prix courant 199 $)

Outils et amélioration de l’habitat, gadgets de cuisine, etc.

