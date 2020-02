Offres Week-end ET: Précommandez Samsung Galaxy S20 avec Galaxy Buds et DUO Pad gratuits, Jouet Animatronic Baby Yoda pour 59 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le nouveau smartphone phare de Samsung, le Galaxy S20, sera officiellement lancé le 8 mars. Précommandez maintenant et vous pouvez être parmi les premiers à découvrir ce nouvel appareil mobile à la pointe de la technologie et obtenir quelques cadeaux gratuits pour démarrer.

Samsung Galaxy S20 5G 128 Go Smartphone débloqué + Galaxy Buds & Duo Pad (999,99 $)

Le nouveau smartphone Galaxy S20 de Samsung présente plusieurs avancées par rapport à son prédécesseur, notamment un appareil photo 108MP haut de gamme avec un puissant zoom 100x. Ajoutez à cela la prise en charge du réseau 5G et un luxueux écran AMOLED de 3200 × 1440 et les avantages du Galaxy S20 sont mis en évidence. Le téléphone devrait sortir le 6 mars, mais si vous pré-commandez maintenant, vous pouvez obtenir n’importe quelle version du Galaxy S20 avec un ensemble gratuit d’écouteurs Galaxy Buds de Samsung et une station de charge sans fil gratuite Samsung Duo.

Star Wars: The Child Animatronic Edition – A.K.A Baby Yoda Toy ($ 59.97)

Si, comme de nombreux fans de Star Wars, vous êtes obsédé par «Baby Yoda», vous devriez vous dépêcher de précommander ce jouet animatronique. Ce jouet a déjà été vendu sur d’autres sites, y compris Amazon, donc si vous en voulez un pour votre collection ou tout simplement pour le prochain anniversaire de votre enfant, pré-commandez maintenant pendant que vous le pouvez.

Offres en vedette

Précommandez le smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 128 Go 5G + Samsung Galaxy Buds + station de charge sans fil Samsung Duo pour 999,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1159,86 $) Précommander Samsung Galaxy S20 + Smartphone débloqué 5 Go 128 Go + Samsung Galaxy Buds + Station de charge sans fil Samsung Duo pour 1199,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1359,86 $) Précommandez le smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 Ultra 128 Go 5G + Samsung Galaxy Buds + Station de charge sans fil Samsung Duo pour 1399,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1559,86 $) Précommandez Star Wars: The Mandalorian The Child Animatronic Edition pour 59,99 $ à Walmart55 ″ LG OLED série B9 4K TV avec HDMI 2.1, 4K 120Hz, taux de rafraîchissement variable pour 1199 $ (65 ″ pour 1699 $) sur PCMag Shop (utilisez le code: SAVE300 – prix courant 1999 $) Moniteur IPS USB-C incurvé Dell UltraSharp U3419W 34 ″ 3440 × 1440 + Carte-cadeau Dell de 100 $ pour 699,99 $ chez Dell (prix catalogue 929,99 $) Ordinateur portable Dell Latitude 7390 vPro Core i7-8650U 13,3 ″ 1080p + Housse Dell Pro 13 pour 599 $ chez Dell (prix catalogue 2745,69 $) Ordinateur portable Apple Macbook Air Intel Core i5 13,3 ″ 2560 × 1600 avec SSD 256 Go (modèle 2019) pour 1099,99 $ sur Amazon (50 $ de rabais à la caisse – prix courant 1299 $) Apple iPad 10.2 ″ 32 Go WiFi Tablet pour 249,99 $ (128 Go pour 330 $) chez Amazon (prix catalogue 329 $) Apple AirPods avec étui de charge pour 129 $ sur Amazon (prix catalogue 159 $) 49 ″ Samsung The Frame 2019 4K QLED HDTV pour 949 $ (55 ″ pour 1149 $, 65 ″ pour 1549 $) chez PCMag Shop (utilisez le code: SAVE300 – prix catalogue 1699 $) Dell G3 15 Intel Core i5-9300H Quad-core 15.6 ″ 1080p Gaming Laptop with GTX 1660Ti, 512GB SSD for 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 1169,99 $) Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop avec 512 Go SSD pour 649,99 $ chez Dell (prix courant 749,99 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C425 Intel m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 299 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15,6 ″ pour 359 $ chez Walmart (prix courant 499 $) Téléviseur intelligent HDR UHD Quantum 4K Vizio M656-G4 de 65 pouces pour 498 $ chez Walmart (prix courant 748 $) Routeur WiFi 6.11 802.11ax Netgear Nighthawk AX4 AX3000 à 4 flux pour 99 $ chez Walmart (prix courant 199 $) Aspirateur robot Coredy R300 avec aspiration 1400 Pa pour 99 $ sur Amazon (utilisez le code: 55Y58LG6 – prix courant 219,99 $) August Smart Lock pour 84,98 $ sur Amazon (prix catalogue 149,99 $) Précommandez Star Wars: The Skywalker Saga Complete Box Set (Blu-ray) pour 129,99 $ chez Walmart

Découvrez d’autres offres de TechBargains.

Appareils Apple

Plus d’offres Apple ici.

Appareils Amazon

Ring Video Doorbell 2 + Echo Dot pour 169 $ sur Amazon (prix courant 248,99 $) Ring Video Doorbell Pro + Echo Dot for 199 $ sur Amazon (prix catalogue 298,99 $) Anneau Judas + Echo Dot pour 169 $ sur Amazon (prix de liste: 248,99 $) Kit de 8 pièces pour système d’alarme à domicile + point d’écho pour 169 $ sur Amazon (prix catalogue 288,99 $) Tablette Fire HD 10 32 Go 10,1 ″ 1080p avec offres spéciales pour 109,99 $ sur Amazon (prix catalogue 149,99 $) Tablette Fire HD 8 16 Go 8 ″ 1280 × 800 avec offres spéciales pour 59,99 $ sur Amazon (prix catalogue 79,99 $) Tablette Fire 7 16 Go 7 ″ 1024 × 600 avec offres spéciales pour 39,99 $ sur Amazon (prix catalogue 49,99 $) eero Pro Mesh Tri-Band WiFi System (1 Pro + 1 Beacon) pour 239 $ sur Amazon (prix courant 299 $)

Plus d’offres Amazon ici.

Électronique

Précommandez le smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 128 Go 5G + Samsung Galaxy Buds + station de charge sans fil Samsung Duo pour 999,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1159,86 $) Précommander Samsung Galaxy S20 + Smartphone débloqué 5 Go 128 Go + Samsung Galaxy Buds + Station de charge sans fil Samsung Duo pour 1199,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1359,86 $) Précommandez le smartphone débloqué Samsung Galaxy S20 Ultra 128 Go 5G + Samsung Galaxy Buds + Station de charge sans fil Samsung Duo pour 1399,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1559,86 $) Casque supra-auriculaire sans fil antibruit QuietComfort 35 II de Bose (or rose) pour 220 $ chez Amazon (prix catalogue 349 $) Écouteurs sans fil Powerbeats Pro True pour 199,95 $ chez Amazon (prix catalogue 249,95 $) Montre connectée à écran tactile Fossil HR Gen 4 Explorist pour 119,19 $ sur Amazon (Coupon 29,80 $ – prix catalogue 275 $) Montre GPS d’extérieur robuste Garmin Instinct avec surveillance de la fréquence cardiaque pour 203,99 $ sur Amazon (prix catalogue 299,99 $) Banque d’alimentation Anker PowerCore Essential 20000 PD 20000mAh 18W USB-C pour 34,99 $ sur Amazon (Clip de 5 $ et code d’utilisation: A1281369 – prix courant 59,99 $) Anker PowerWave 10W Qi-Certified Fast Wireless Charging Pad for 8,49 $ sur Amazon (prix catalogue 11,99 $)

Plus d’offres sur l’électronique et la technologie ici.

Portables

Ordinateur portable Dell Latitude 7390 vPro Core i7-8650U 13,3 ″ 1080p + Housse Dell Pro 13 pour 599 $ Dell (prix catalogue 2745,69 $) Dell G3 15 Intel Core i5-9300H Quad-core 15,6 ″ 1080p Gaming Laptop avec GTX 1660Ti, 512 Go SSD for 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 1169,99 $) Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop avec 512 Go SSD pour 649,99 $ chez Dell (prix catalogue 749,99 $) Portable Dell XPS 13 9380 Intel Core i3-8145U 13,3 ″ 1080p pour 649,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS135AFF – prix catalogue 899,99 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15,6 ″ pour 359 $ chez Walmart (prix courant 499 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i3-8145U bicœur 15,6 pouces pour 329 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Ordinateur portable HP 14 Intel Core i3-1005G1 double cœur 14 pouces pour 279 $ chez Walmart (prix catalogue 469 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C425 Intel m3-8100Y 14 ″ 1080p pour 299 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Ordinateur portable Asus Chromebook C423NA Intel Celeron N3350 14 ″ pour 179 $ chez Walmart (prix courant 269,99 $) Ordinateur portable OLED Dell XPS 15 7590 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 4K avec GTX 1650, 16 Go de RAM pour 1499,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 1899,99 $) Dell XPS 15 7590 Intel Core i9-9980HK 8-Core 15,6 ″ 4K Touch Laptop with GTX 1650, 32GB RAM, 1TB SSD for 2149,99 $ chez Dell (utilisez le code: 50OFF699 – prix catalogue 2699,99 $) Dell Vostro 15 3590 Intel 10e génération Core i5-10210U Quad-core 15,6 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 599 $ Dell (prix catalogue 1041,43 $) Dell Vostro 15 5590 Intel 10e génération Core i7-10510U Quad-core 15,6 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 779 $ à Dell (prix courant 1427,14 $) Ordinateur portable de jeu HP Omen 15 Intel Core i7-9750H à 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM + casque et souris Omen pour 999,99 $ chez Walmart (prix courant 1399 $) Ordinateur portable de jeu ASUS ROG Strix Intel i5-9300H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 120 Hz avec GTX 1660 Ti, SSD 512 Go pour 949 $ chez Walmart (prix catalogue 1299 $) Microsoft Surface Pro 7 10e génération Intel i5 12,3 ″ 2736 × 1824 Tablet pour 699 $ sur Amazon (prix catalogue 899 $)

Plus d’offres sur les ordinateurs portables ici.

Ordinateurs de bureau

Plus d’offres PC de bureau ici.

Moniteurs

Moniteur IPS incurvé USB-C Dell UltraSharp U3419W 34 ″ 3440 × 1440 + Carte-cadeau Dell de 100 $ pour 699,99 $ chez Dell (prix catalogue 929,99 $) Moniteur sans cadre Samsung The Space 32 ″ 4K avec support réglable pour 349,99 $ chez Walmart (prix courant 599,99 $) Moniteur LED incurvé Samsung CF39M 32 ″ 1080p pour 149,99 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $) AOC C32V1Q 31,5 ″ 1080p 75Hz 4ms VA Curved Monitor pour 149,99 $ sur Amazon (prix catalogue 199,99 $) Acer Nitro VG240Y Bmiix 23,8 ″ 1080p IPS FreeSync Gaming Monitor pour 109,99 $ sur Amazon (prix catalogue 169,99 $)

Plus d’offres sur les moniteurs ici.

Téléviseurs et divertissement à domicile

Plus d’offres TV ici.

Jeux, jouets et objets de collection

Plus d’offres de jeux ici.

Appareils intelligents pour la maison

Plus d’offres Smart Home ici.

Composants PC, mise en réseau et stockage

Seagate Backup Plus 5 To USB 3.0 Portable HDD + 2mo Adobe CC Photography for 99,99 $ sur Amazon (prix catalogue 119,99 $) Disque dur externe portable WD Elements 5 To USB 3.0 pour 98,09 $ sur Amazon (prix catalogue 129,99 $) Disque dur externe WD My Passport Ultra 5 To USB-C pour 119,99 $ sur Amazon (prix catalogue 159,99 $) SSD interne Crucial MX500 2 To 2,5 ″ SATA pour 199,99 $ chez Amazon (prix catalogue 219,99 $) Carte microSDXC SanDisk Extreme 1 To pour 259,99 $ (512 Go pour 110 $) chez Amazon (prix catalogue 449,99 $) Routeur WiFi à double bande pour toute la maison Linksys Velop AC2400 (pack de 2) pour 129 $ chez Walmart (prix courant 149 $) Routeur WiFi 6.11 802.11ax Netgear Nighthawk AX4 AX3000 à 4 flux pour 99 $ chez Walmart (prix courant 199 $) Routeur WiFi intelligent Netgear Nighthawk R7200 AC2100 pour 89,99 $ chez Walmart (prix courant 179,99 $) Routeur WiFi Jetstream AC1900 double bande 802.11ac pour 39,99 $ chez Walmart (prix courant 139 $) Carte graphique AMD XFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8 Go GDDR5 pour 159,99 $ sur Amazon (prix catalogue 379,99 $) Processeur AMD Ryzen 5 2600 6 cœurs avec refroidisseur Wraith Stealth pour 119,99 $ chez Amazon (prix catalogue 199 $) Processeur AMD Ryzen 5 3600 6 cœurs avec Wraith Stealth Cooler pour 174,99 $ chez Amazon (prix catalogue 199 $) Processeur AMD Ryzen 5 3600X 6 cœurs avec refroidisseur Wraith Spire pour 204,99 $ sur Amazon (prix courant 249 $) Processeur AMD Ryzen 7 2700X 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Spire pour 169,99 $ sur Amazon (prix catalogue 329 $) Processeur AMD Ryzen 7 3700X 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 309,99 $ sur Amazon (prix catalogue 329 $) Processeur AMD Ryzen 7 3800X 8 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 339,99 $ sur Amazon (prix catalogue 399 $) Processeur AMD Ryzen 9 3900X 12 cœurs avec refroidisseur LED Wraith Prism pour 469,99 $ sur Amazon (prix courant 499 $)

Plus d’offres de stockage, de mise en réseau et de composants.

Outils et amélioration de l’habitat, gadgets de cuisine, etc.

Rasoir sans fil à sec à 5 lames Panasonic Arc5 pour 99,99 $ chez Amazon (prix courant 149,99 $) Brosse à dents électrique Oral-B Pro 3000 3D SmartSeries blanche avec Bluetooth pour 44,98 $ chez Walmart (prix courant 99,97 $)

Plus d’offres maison ici.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: