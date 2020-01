Offres Week-end ET: prix du Black Friday sur le Roomba 675, jusqu’à 100 $ de réduction sur iPad de 10,2 pouces, XPS 13 à partir de 849 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le Roomba 675 d’iRobot est l’un des robots aspirateurs les plus vendus sur le marché. Il offre une aspiration puissante et une interface pour smartphone facile à utiliser. Mieux encore, vous pouvez l’obtenir maintenant pour 199 $, ce qui correspond à l’excellent prix que nous avons vu sur cet aspirateur le Black Friday.

Aspirateur robot iRobot Roomba 675 Wi-Fi avec support Alexa (199,00 $)

Le Roomba 675 offre des performances solides à un prix qui ne fera pas faillite. Il utilise un système de nettoyage en trois étapes pour nettoyer en profondeur vos sols lors de sa navigation dans votre maison. Il dispose également d’une batterie qui peut durer jusqu’à 90 minutes, après quoi le robot revient automatiquement à sa station de charge. Vous pouvez en obtenir un sur Amazon dès 299,99 $ à 199,00 $.

Apple iPad 2019 10,2 pouces 128 Go (329,99 $)

Le nouvel iPad 2019 intègre le processeur A10 de la société qui a fait ses débuts sur l’iPhone 7 fin 2016. Bien que cela fasse le matériel de cette tablette il y a quelques années, vous obtenez les performances de cet ancien produit phare avec un grand écran haute définition et avec 128 Go d’espace de stockage. À l’heure actuelle, vous pouvez en obtenir un d’Amazon, de 429,00 $ à 329,99 $.

Ordinateur portable Dell XPS 13 9380 Intel Core i5-8265U à écran tactile 4K de 13,3 pouces avec 8 Go de RAM LPDDR3 et 256 Go de SSD M.2 NVMe (849,99 $)

Cet ordinateur portable haut de gamme de milieu de gamme à revêtement métallique comprend un processeur quadricœur Intel Core i5-8265U et un écran tactile 4K. Selon Dell, ce système a également une excellente autonomie et peut durer jusqu’à 21 heures avec une seule charge. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès de Dell à un prix réduit de 1 568,99 $ à 849,99 $ avec un code promo LTXPS133AFF.

Offres en vedette

Robot Aspirateur WiFi iRobot Roomba 675 pour 199 $ sur Amazon (prix catalogue 299,99 $) iRobot Roomba 960 WiFi Robot Aspirateur pour 394 $ sur Amazon (prix catalogue 649 $) Aspirateur robot WiFi iRobot Roomba i7 + 7550 avec poubelle automatique pour 799 $ sur Amazon (prix catalogue 999,99 $) Dell XPS 13 9380 Intel Core i5-8265U Quad-core 13,3 “4K Touch Laptop pour 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS133AFF – prix catalogue 1568,99 $) Ordinateur portable Dell XPS 13 9380 Intel Core i7-8565U Quad-core 13,3 ″ 1080p pour 799,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS134AFF – prix catalogue 1299,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1149,99 $ à Dell (prix courant 1749,99 $) Apple iPad 10.2 ″ 128 Go WiFi Tablet pour 329,99 $ (32 Go pour 250 $) chez Amazon (prix catalogue 429 $) Microsoft Surface Book Intel Core i7-6600U 13,5 ″ 3000 × 2000 Touch 2-en-1 Win10 Pro Laptop avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD (Refurb) pour 729,99 $ à la boutique PCMag (prix catalogue 1499,99 $) Lecteur multimédia de streaming Roku Premiere 4K HDR pour 29 $ chez Walmart (prix courant 39,99 $) Dell Vostro 3000 Intel Core i5-9400 Win10 Pro 6-core Desktop for 529 $ chez Dell (prix catalogue 927,14 $) Dell Precision 3431 SFF Workstation Intel Core i5-9400 6-core Win10 Pro Desktop for 719 $ chez Dell (prix catalogue 1159,34 $) Ordinateur portable Motile Performance AMD Ryzen 3 14 ″ 1080p Laptop for 199 $ chez Walmart (prix catalogue 599 $) Ordinateur portable ultra-mince EVOO Intel Dual-Core 11,6 ″ 1080p THX Tuned Display Laptop with 1-Year Office 365 for 79 $ US chez Walmart (prix courant 199 $) Moniteur LED Onn ONN20ML270H 27 ″ 1080p pour 79,99 $ chez Walmart (prix courant 149,99 $) Barre de son LG SL10YG 570W 5.1.2ch avec caisson de basses sans fil pour 699,99 $ à la boutique PCMag (prix catalogue 1299,99 $) Écouteurs sans fil Bluetooth 5.0 Echo Buds avec réduction active du bruit Bose pour 89,99 $ sur Amazon (prix catalogue 129,99 $) Seagate FireCuda Gaming 2 To 2,5 “SATA Solid State Hybrid Drive for 59,99 $ sur Amazon (prix catalogue 94,99 $) Disque dur externe portable Seagate Expansion 2 To USB 3.0 pour 54,99 $ sur Amazon (prix catalogue 69,99 $) Routeur WiFi 6.11 802.11ax Netgear Nighthawk AX4 AX3000 à 4 flux pour 99 $ chez Walmart (prix courant 199 $) Aujourd’hui seulement: Modem câble Netgear CM500 DOCSIS 3.0 pour 44,48 $ sur Amazon (prix courant 62,99 $)

Découvrez d’autres offres de TechBargains.

Appareils Apple

Plus d’offres Apple ici.

Appareils intelligents pour la maison

Robot Aspirateur WiFi iRobot Roomba 675 pour 199 $ sur Amazon (prix catalogue 299,99 $) iRobot Roomba 960 WiFi Robot Aspirateur pour 394 $ sur Amazon (prix catalogue 649 $) Aspirateur robot WiFi iRobot Roomba i7 + 7550 avec poubelle automatique pour 799 $ sur Amazon (prix catalogue 999,99 $) Aspirateur robot WiFi iRobot Roomba 671 pour 197 $ sur Amazon (prix courant $ 232,28) Aspirateur Robot WiFi iRobot Roomba E5 (5150) pour 279 $ sur Amazon (prix courant 379,99 $) Kit de 2 caméras pour caméra de sécurité intelligente Blink XT2 extérieure / intérieure pour 139,99 $ (3 caméras 200 $) chez Amazon (prix catalogue 179,99 $) Aspirateur robot eufy RoboVac 11S Slim BoostIQ 1300Pa pour 152,99 $ sur Amazon (Clip 10% Coupon – prix catalogue 229,99 $) Aujourd’hui seulement: Caméra de sécurité Wi-Fi intérieure intelligente TP-Link Kasa Spot 1080p (pack de 3) pour 89,99 $ sur Amazon (prix catalogue 119,99 $) Caméra IP de sécurité sans fil Yi Home Camera 3 1080p (pack de 2) pour 44,69 $ sur Amazon (prix catalogue 79,99 $) Aujourd’hui seulement: interrupteur d’éclairage intelligent WiFi TP-Link HS200P3 Kasa (paquet de 3) pour 54,99 $ sur Amazon (prix de liste: 84,99 $) Aujourd’hui seulement: Ampoule LED WiFi intelligente TP-Link LB110 Kasa pour 11,99 $ sur Amazon (prix catalogue 24,9 $) Clavier intelligent août pour 45 $ chez Walmart (prix courant 79,99 $)

Plus d’offres Smart Home ici.

Portables

Dell XPS 13 9380 Intel Core i5-8265U Quad-core 13,3 ″ 4K Touch Laptop pour 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS133AFF – prix catalogue 1568,99 $) Ordinateur portable Dell XPS 13 9380 Intel Core i7-8565U Quad-core 13,3 ″ 1080p pour 799,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS134AFF – prix catalogue 1299,99 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 1149,99 $ chez Dell (prix catalogue 1749,99 $) Microsoft Surface Book Intel Core i7-6600U 13,5 ″ 3000 × 2000 Touch 2-en-1 Win10 Pro Laptop avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD (Remis à neuf) pour 729,99 $ à la boutique PCMag (prix catalogue 1499,99 $) Ordinateur portable Motile Performance AMD Ryzen 3 14 ″ 1080p Laptop for 199 $ chez Walmart (prix catalogue 599 $) Ordinateur portable ultra-mince EVOO Intel Dual-Core 11,6 ″ 1080p THX Tuned Display Laptop with 1-Year Office 365 for 79 $ US chez Walmart (prix courant 199 $) Tablette EVOO Tablette Intel Dual-Core 32 Go 10,1 ″ Win10 avec clavier, stylet, 1 an Office 365 pour 79,99 $ chez Walmart (prix catalogue 249,99 $) Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop avec 512 Go SSD pour 659,99 $ Dell (prix catalogue 828,99 $) Dell Latitude 7390 Intel Core i5-8350U Quad-core 13,3 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 759 $ chez Dell (utilisez le code: BIZLT759 – prix courant $ 2412.85) Ordinateur portable Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15.6 ″ pour 359 $ chez Walmart (prix courant 499 $) Ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i3-8145U bicœur 15,6 pouces pour 329 $ chez Walmart (prix courant 449 $) Ordinateur portable Acer Aspire 5 Intel Core i7-8565U quadricœur 14 ″ 1080p avec SSD 512 Go pour 529 $ chez Walmart (prix courant 625 $) Ordinateur portable HP 14 Intel Core i3-1005G1 Dual-Core 14 ″ pour 269 ​​$ chez Walmart (prix catalogue 469 $) Dell Vostro 15 3590 Intel 10e génération Core i7-10510U Quad-core 15,6 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 659 $ chez Dell (prix courant 1212,86 $) Dell Vostro 14 5490 Intel 10e génération Core i7-10510U Quad-core 14 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 779 $ chez Dell (prix courant 1427,14 $) Dell Vostro 13 5000 Intel 10e génération Core i5-10210U Quad-core 13,3 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 659 $ chez Dell (prix courant 1212,86 $) Ordinateur portable Dell Inspiron 15 5585 AMD Ryzen 7 3700U 15,6 ″ 1080p avec Radeon RX Vega 10 pour 606,31 $ Dell (prix catalogue 749,99 $) Dell Latitude 14 5490 Intel Core i5-8350U Quad-core 14 ″ Win10 Pro Laptop pour 659 $ chez Dell (prix catalogue 1837,13 $) Dell New Vostro 15 7000 Intel Core i7-9750H 6-core 15.6 ″ 1080p Laptop with GTX 1050 for 899 $ Dell (prix catalogue 1641,42 $) Dell XPS 15 7590 Intel Core i9-9980HK 8-Core 15,6 ″ 4K Touch Laptop avec 32 Go de RAM, 1 To SSD for 2296,79 $ chez Dell (prix catalogue 2699,99 $) Acer Predator Helios 300 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 144 Hz 1080p Gaming Laptop avec GTX 1660Ti, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1299 $ sur Amazon (prix catalogue 1499,99 $) Ematic EWT148AB AMD A4-9120 13,3 ″ 1080p IPS Win10 Laptop for 109 $ chez Walmart (prix courant 229,99 $) Ordinateur portable de jeu ASUS ROG Strix Intel i5-9300H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 120 Hz avec GTX 1660 Ti, SSD 512 Go pour 949 $ chez Walmart (prix catalogue 1299 $) Ordinateur portable ASUS Zenbook 14 Intel Core i7-8565U Quad-core 14 ″ 1080p avec 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 999,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1199,99 $) Ordinateur portable ASUS ROG Zephyrus S Ultra Slim Intel Core i7-8750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144 Hz pour ordinateur portable avec RTX 2080, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 2099,99 $ sur Amazon (prix catalogue 2399,99 $)

Plus d’offres sur les ordinateurs portables ici.

Ordinateurs de bureau

Dell Vostro 3000 Intel Core i5-9400 6 cœurs Win10 Pro Desktop pour 529 $ chez Dell (prix catalogue 927,14 $) Dell Vostro 5000 Intel Core i5-9400 6 cœurs Win10 Pro Desktop pour 579 $ chez Dell (prix catalogue 998,57 $) Dell Precision 3431 SFF Workstation Intel Core i5-9400 6-core Win10 Pro Desktop for 719 $ Dell (prix catalogue 1159,34 $) HP Pavilion 690 Intel i5-9400F 6-core Gaming Desktop with GTX 1660Ti for 599 $ chez Walmart (prix catalogue 899 $) Dell Optiplex 5055 AMD Ryzen 5 Pro 2400G Quad-Core Win 10 Pro SFF Desktop for 510 $ chez Dell (prix courant 1041,93 $) PC ultra compact Dell OptiPlex 3070 Micro Intel Core i5-9500T à 6 cœurs pour 619 $ chez Dell (prix courant 998,57 $)

Plus d’offres PC de bureau ici.

Moniteurs

Moniteur LED incurvé Samsung CF39M 32 ″ 1080p pour 149,99 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $) Moniteur Dell UltraSharp U2717D 27 ″ 2560 × 1440 IPS InfinityEdge pour 269,99 $ chez Dell (prix courant 599,99 $) Moniteur LED Onn ONN20ML270H 27 ″ 1080p pour 79,99 $ chez Walmart (prix courant 149,99 $) Moniteur LED Onn ONN20ML320H 32 ″ 1080p pour 89,99 $ chez Walmart (prix catalogue 169,99 $) Moniteur de jeu incurvé HDR Dell S3220DGF 32 ″ 2560 × 1440 pour 369,59 $ chez Dell (prix courant 599,99 $) Moniteur de jeu sans cadre AOC G2590FX 25 ″ 1080p 144 Hz G-Sync pour 159,99 $ sur Amazon (prix catalogue 199,99 $)

Plus d’offres sur les moniteurs ici.

Téléviseurs et divertissement à domicile

Plus d’offres TV ici.

La mise en réseau

Aujourd’hui seulement: Modem câble Netgear CM500 DOCSIS 3.0 pour 44,48 $ sur Amazon (prix de liste: 62,99 $) Aujourd’hui seulement: Routeur WiFi 6 Netgear Nighthawk AX12 AX6000 pour 360,99 $ chez Amazon (prix catalogue 499,99 $) Routeur WiFi 6.11 802.11ax Netgear Nighthawk AX4 AX3000 à 4 flux pour 99 $ chez Walmart (prix courant 199 $) Routeur Gigabit WiFi double bande Netgear Nighthawk R6700 AC1750 pour 62,56 $ sur Amazon (Clip 10 $ – prix catalogue 84,99 $) Routeur WiFi intelligent Netgear Nighthawk R7200 AC2100 pour 89,99 $ chez Walmart (prix courant 179,99 $) eero Pro Mesh WiFi System (1 eero Pro + 1 eero Beacon) pour 239 $ sur Amazon (prix catalogue 299 $) aujourd’hui seulement: Linksys Velop Tri-Band Home Mesh WiFi System (2-Pack) for 187,99 $ sur Amazon (prix catalogue 349,99 $) Système de maillage WiFi pour toute la maison Deco M4 AC1200 de TP-Link pour 139,99 $ chez Amazon (prix catalogue 179,99 $) Commutateur Netgear GS908E Gigabit Ethernet 8 ports intelligent géré pour 16,99 $ sur Amazon (prix catalogue 19,99 $)

Plus d’offres de réseautage ici.

Composants et accessoires pour PC

Plus d’offres de stockage, de mise en réseau et de composants.

Électronique

Plus d’offres sur l’électronique et la technologie ici.

Outils, amélioration de l’habitat, gadgets de cuisine, etc.

TurboTax Deluxe 2019 État et fédéral + logiciel de taxe sur les fichiers électroniques (téléchargement PC) pour 39,99 $ sur Amazon (prix catalogue 59,99 $) Walabot DIY In-Wall Stud, Pipe, and Wire Imager for Android for 39,18 $ sur Amazon (prix catalogue 74,95 $) STANLEY J5C09 1000 Peak / 500 Instant Amp Jump Starter with 120 PSI Compressor for 47,09 $ chez Walmart (prix courant 89,85 $) Mini chauffe-eau électrique Eccotemp EM de 7,0 gallons pour 159,99 $ chez Walmart (prix courant 192,99 $)

Pour plus d’offres intéressantes, rendez-vous sur TechBargains.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: