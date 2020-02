Oh bien, il y a un nouveau virus au Brésil que les scientifiques ne peuvent même pas reconnaître – .

Des chercheurs brésiliens ont découvert un type de virus entièrement nouveau qui est si étranger à la science que même ses gènes n’ont pas été identifiés auparavant. Le virus, qui est décrit dans un nouveau document de recherche, a été trouvé dans un lac brésilien dans la ville de Belo Horizonte.

Comme le rapporte ScienceAlert, le virus a été nommé Yaravirus en l’honneur d’une figure mythologique brésilienne connue sous le nom de «Iara», et il représente un défi passionnant pour les chercheurs qui s’efforcent de mieux comprendre son génome. Le virus n’est pas qualifié de «virus géant», ce que l’équipe de recherche internationale a découvert auparavant, mais il est toujours incroyablement unique.

«Nous décrivons ici le Yaravirus, une entité qui pourrait représenter soit le premier virus isolé d’Acanthamoeba spp. hors du groupe des NCLDV ou, dans un scénario évolutif alternatif, il s’agit d’un virus distant et extrêmement réduit de ce groupe », écrivent les chercheurs.

«Contrairement à ce qui est observé dans d’autres virus isolés de l’amibe, le yaravirus n’est pas représenté par une particule grande / géante et un génome complexe, mais porte en même temps un nombre important de gènes non décrits auparavant, dont un codant pour une nouvelle protéine majeure de capside . Les approches métagénomiques ont également témoigné de la rareté du yaravirus dans l’environnement. »

Trouver de nouveaux virus est passionnant pour les chercheurs, mais en trouver un qui ne ressemble presque pas à un virus étudié précédemment est en effet assez rare.

Avec tout le battage médiatique entourant la peur des coronavirus, vous seriez pardonné de voir la découverte d’un virus aussi nouveau et unique comme potentiellement troublante. Heureusement, cela ne semble pas être le cas. Seul un pourcentage relativement faible de virus est réellement dangereux pour l’homme sous quelque forme que ce soit. Nous n’avons aucune raison de croire que le yaravirus est différent, mais il présente une opportunité unique pour les scientifiques de compléter leur connaissance des génomes viraux.

Source de l’image: Oleksiy Maksymenko / imageBROKER / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.