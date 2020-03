OHB dit que le coronavirus peut retarder les projets de satellites mais ne coûtera pas de revenus

WASHINGTON – La nature lente de la fabrication de vaisseaux spatiaux isolera OHB Systems, au moins temporairement, des effets de la pandémie de coronavirus, selon un dirigeant de l’entreprise.

Le PDG d’OHB, Marco Fuchs, a déclaré que la société maintenait sa prévision de générer 1,1 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) de revenus cette année, même si cette projection a été faite il y a cinq semaines, avant que le virus COVID-19 ne devienne une épidémie mondiale.

La société basée à Brême, en Allemagne, construit des engins spatiaux principalement pour les clients du gouvernement, y compris l’Agence spatiale européenne et la Commission européenne, dans des délais pluriannuels qui, selon la société, sont trop longs pour voir des pertes de revenus importantes, a déclaré Fuchs.

“La principale différence entre l’industrie spatiale et de nombreuses autres industries est que nous ne courons aucun risque en termes de revenus”, a déclaré Fuchs. “Il peut y avoir des retards mais ce n’est pas une annulation. La demande ne change pas. »

OHB construit les satellites de navigation européens Galileo et est en compétition pour participer à plusieurs satellites du programme de surveillance environnementale Copernicus.

Le risque immédiat pour OHB du coronavirus est des retards dans l’achèvement des vaisseaux spatiaux et leur lancement, a déclaré Fuchs.

Par exemple, le satellite de suivi des navires ESAIL que LuxSpace, la filiale luxembourgeoise d’OHB a construit, est bloqué sur le sol maintenant que les autorités françaises ont suspendu leurs activités de lancement au port spatial européen de Guyane française dans le cadre d’un effort plus large visant à limiter l’épidémie. Ce satellite attend un lancement sur une fusée Arianespace Vega.

Mais la majorité des quelque 3 000 employés d’OHB peuvent travailler à distance sur des tâches d’ingénierie et d’autres missions, a déclaré Fuchs, tout en maintenant l’entreprise active.

“Le pourcentage de personnes qui se tiennent vraiment dans les installations d’intégration travaillant sur des satellites est mineur, très mineur”, a déclaré Fuchs.

L’OHB pourrait commencer à accumuler des retards de production si la pandémie de coronavirus se prolonge pendant l’été, a déclaré Fuchs.

Les clients du gouvernement sont plus indulgents de tels retards, a déclaré Fuchs, et pourraient même fournir un soutien financier aux entreprises en difficulté financière alors que les pays encouragent la distanciation sociale et d’autres efforts pour atténuer la propagation du coronavirus.

“Notre truc se trouve ici pendant des mois avant de l’installer parfois, nous avons donc une évaluation des risques très différente sur l’optimisation des bilans et des risques, et des actifs courants”, a déclaré Fuchs. «Nous ne travaillons pas sur des trucs dans une production quotidienne [mode] mais sur un mode de projet pluriannuel d’un an. »

Fuchs a déclaré que l’OHB pourrait faire face à des sanctions financières si les programmes sont retardés au point de manquer des jalons. Mais l’entreprise pourrait être pardonnée pour ces retards, surtout s’ils sont liés à des glissements qui échappent à son contrôle, tels que des tests qui doivent être effectués dans les installations de l’ESA touchées par les contre-mesures des coronavirus.

OHB a enregistré 1,03 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2019, soit une augmentation de 30 millions d’euros par rapport à l’année précédente, et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 78,3 millions d’euros, contre 65 millions d’euros en 2018.

Fuchs a déclaré qu’OHB s’attend à gagner environ 2 milliards d’euros de nouvelles affaires en 2020.