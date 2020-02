OK, c’est officiellement le selfie spatial le plus cool jamais – .

Être choisi pour participer à une mission à bord de la Station spatiale internationale est un honneur incroyable. Seule une fraction incroyablement petite d’êtres humains a déjà voyagé dans l’espace, et moins de 250 personnes ont déjà voyagé vers la Station spatiale internationale. De nos jours, quelques privilégiés qui vivent à bord de l’ISS prennent souvent des selfies de célébration, et Jessica Meir de la NASA n’est pas différente.

Si nous classons les selfies des stations spatiales, le dernier de Meir doit être en haut de la liste. Tout selfie pris dans l’espace est spécial, mais ce qui rend le dernier instantané de Meir si incroyable, c’est qu’il a été pris lors d’une sortie dans l’espace, à l’aide d’un «miroir» très spécial.

Posant ses photos sur Twitter, Meir a séduit ses followers avec un selfie de sortie dans l’espace difficile à battre. Elle est là, entièrement vêtue de sa combinaison de survie spatiale, avec la courbe rougeoyante de la Terre en arrière-plan. c’est une photo incroyable qui est encore plus impressionnante lorsque vous réalisez qu’elle capture son reflet dans l’un des énormes panneaux solaires de la station spatiale.

La photo est tout simplement géniale, et il y a beaucoup à voir ici. Il est particulièrement agréable de voir de près le panneau solaire de la station spatiale, et nous ne voyons pas souvent à quel point il est incroyablement réfléchissant dans les photos et les flux vidéo de l’extérieur de la station spatiale.

Comme Meir le note dans le tweet accompagnant ses photos, l’appareil photo utilisé pour prendre les images est un Nikon D5, mais ce n’est pas un outil de photographie ordinaire. L’appareil photo est protégé des conditions d’espace par un «boîtier de protection» spécial. C’est un accessoire spécialement conçu et vous ne pourrez pas en acheter un dans votre magasin de photographie local, mais nous sommes heureux qu’il existe s’il facilite de magnifiques photos comme celle-ci.

Meir a eu un séjour assez incroyable à bord de la Station spatiale internationale jusqu’à présent, et elle a participé à la première sortie dans l’espace entièrement féminine en octobre aux côtés de son compatriote astronaute de la NASA, Christina Koch.Elle a maintenant passé près d’une journée complète à l’extérieur de la station spatiale depuis son arrivée tardive Septembre 2019.

Source de l’image: Jessica Meir

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

