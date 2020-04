OnePlus annonce OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro équipés de la 5G

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

OnePlus a commencé comme un parvenu scrappy fabriquant des téléphones bon marché mais puissants. Au fil des ans, elle est montée en gamme et a commencé à affronter les principaux acteurs du smartphone. Le nouveau OnePlus 8 Pro répond enfin aux dernières fonctionnalités manquantes des téléphones OnePlus, mais c’est assez coûteux. Il existe également un OnePlus 8 légèrement moins cher qui manque de certaines de ces nouvelles fonctionnalités sophistiquées.

Les deux téléphones sont presque identiques avec du verre incurvé à l’arrière et un grand écran incurvé à l’avant. OnePlus utilise toujours les processeurs ARM phares les plus rapides disponibles, donc ces téléphones ont tous les deux le Snapdragon 865, ce qui signifie qu’ils ont la 5G. Les téléphones déverrouillés ne prennent en charge que le sous-6 5G, mais c’est plus utile que l’onde millimétrique de toute façon. Les téléphones arborent également 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage, selon la version que vous choisissez.

Les deux téléphones exécutent également le dernier système d’exploitation Oxygen, basé sur Android 10. Contrairement à Samsung ou LG, OnePlus n’apporte pas de modifications arbitraires à Android. Oxygen OS est élégant et rapide sans toutes ces applications redondantes que vous voyez sur d’autres téléphones.

OnePlus pousse clairement le 8 Pro comme son nouveau téléphone phare. Cet appareil dispose d’un OLED 1440p de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tout comme la famille Samsung Galaxy S20. À l’arrière, il y a une matrice de quatre caméras avec des capteurs standard, ultra-larges, à téléobjectif et à filtre de couleur. Avec le OnePlus8 pro, la société utilise enfin ce verre à nouveau – il y a une charge sans fil à l’intérieur et c’est rapide. Vous obtenez une charge sans fil Qi standard de 10 W, mais la station d’accueil sans fil Warp Charge personnalisée de OnePlus charge le téléphone à 30 W, à la même vitesse que sa charge filaire. Le châssis est également classé IP68 pour la première fois.

Le OnePlus 8 est un peu plus petit avec un écran de 6,55 pouces. Il est limité à 1080p et 90Hz comme le OnePlus 7T de dernière génération. Il prend également un peu de recul dans les performances de l’appareil photo. Il y a trois capteurs de caméra à l’arrière: standard, ultra-large et macro. La macro caméra remplace le téléobjectif du 7T, ce qui était probablement une mesure de réduction des coûts. Il n’y a pas non plus de charge sans fil ni de classification IP.

Alors que le OnePlus 8 plus petit est l’appareil le moins impressionnant, c’est aussi celui que les opérateurs vont pousser. T-Mobile et Verizon vendront le OnePlus 8, et la version de Verizon ajoutera la 5G à ondes millimétriques. Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront disponibles débloqués depuis OnePlus et Amazon à partir du 29 avril. Le OnePlus 8 commencera à 699 $ pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et le OnePlus 8 Pro coûtera 899 $ pour la même configuration. Les versions avec 12 Go de RAM et le double du stockage coûteront 100 $ de plus.

