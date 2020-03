OneWeb dépose le bilan du chapitre 11

Cette histoire a été mise à jour le 28 mars après que OneWeb a annoncé son dépôt au chapitre 11.

WASHINGTON – La startup Internet par satellite OneWeb a déposé un dossier de mise en faillite (Chapter 11) vendredi après que son plus grand investisseur, Softbank, a rejeté une demande de financement supplémentaire.

«C’est avec un cœur très lourd que nous avons été contraints de réduire nos effectifs et d’entrer dans le processus du chapitre 11 tandis que les employés restants de la société se concentrent sur la gestion responsable de notre constellation naissante et sur la collaboration avec la Cour et les investisseurs», a déclaré le PDG de OneWeb, Adrien Steckel. dans un communiqué publié tard vendredi soir.

OneWeb a déposé une demande de protection au titre du chapitre 11 auprès du tribunal de faillite américain du district sud de New York. L’entreprise avait licencié environ 85% de ses 531 employés avant de déposer le bilan.

Softbank, ayant déjà investi environ 2 milliards de dollars dans OneWeb, a décidé que c’était la “décision responsable” de ne pas investir davantage étant donné les besoins de liquidités élevés de la startup, aggravés par l’instabilité financière mondiale causée par le coronavirus, a indiqué une source.

OneWeb, dans son communiqué du 27 mars, a accusé la pandémie de coronavirus de son incapacité à réunir les fonds nécessaires pour éviter la faillite.

“Depuis le début de l’année, OneWeb avait engagé des négociations avancées concernant l’investissement qui financerait entièrement la société par le biais de son déploiement et de son lancement commercial”, a déclaré OneWeb dans le communiqué de presse. «Alors que la Société était sur le point d’obtenir un financement, le processus n’a pas progressé en raison de l’impact financier et des turbulences du marché liées à la propagation de COVID-19.»

OneWeb, qui visait à lancer au moins 648 satellites pour fournir une connectivité mondiale à large bande, a 74 satellites en orbite après un lancement le 21 mars qui en a mis 34. La société basée au Royaume-Uni a levé 3,4 milliards de dollars, mais des analystes externes ont estimé le système satellite nécessiterait jusqu’à 7,5 milliards de dollars pour terminer.

Le fournisseur de services de lancement Arianespace arrive en tête de liste des créanciers OneWeb pour les créances non garanties, avec 238 millions de dollars. OneWeb a signé un contrat de 1,1 milliard de dollars avec Arianespace en 2015 pour 21 lancements Soyuz. L’année dernière, OneWeb a signé un autre contrat avec Arianespace pour le vol inaugural de l’Ariane 6, avec des options pour deux autres missions Ariane 6.

Arianespace a fourni trois des lancements contractuels à ce jour et devait effectuer un quatrième lancement en mai.

Les quatre principaux actionnaires de OneWeb sont Softbank (37,41%), Qualcomm (15,93%), 1110 Ventures LLC de Greg Wyler (11,94%) et Airbus (8,5%).

OneWeb a accumulé plus de 1,7 milliard de dollars de dettes, selon l’un de ses dossiers de faillite du 27 mars.

Le dépôt de bilan ajoute OneWeb à la liste des entreprises qui ont manqué d’argent en essayant de lancer et d’exploiter un grand nombre de satellites de communication en orbite terrestre basse.

Iridium, Globalstar, Orbcomm et Teledesic ont tous fait faillite il y a environ deux décennies, bien que seul Teledesic n’ait pas réussi à sortir de la faillite et à déployer une constellation de deuxième génération. Le dépôt du chapitre 11 donne aux entreprises une chance de sortir de la faillite sans dettes et de rester en activité, bien que généralement avec une structure de propriété différente.