OneWeb déposera son bilan, selon des sources

WASHINGTON – La startup Internet par satellite OneWeb devrait déposer le bilan du chapitre 11 dès vendredi après que son plus grand investisseur, Softbank, a rejeté une demande de financement supplémentaire, selon des sources proches de la situation.

Le dépôt imminent de OneWeb a été signalé pour la première fois par le Financial Times.

Softbank, ayant déjà investi environ 2 milliards de dollars dans OneWeb, a décidé que c’était la “décision responsable” de ne pas investir davantage étant donné les besoins de liquidités élevés de la startup, aggravés par l’instabilité financière mondiale causée par le coronavirus, a indiqué une source.

OneWeb, qui visait à lancer au moins 648 satellites pour fournir une connectivité mondiale à large bande, a 74 satellites en orbite après un lancement le 21 mars qui en a mis 34. La société basée au Royaume-Uni a levé 3,4 milliards de dollars, mais des analystes externes ont estimé le système satellite nécessiterait jusqu’à 7,5 milliards de dollars pour terminer.

Un dépôt de bilan ajouterait OneWeb à une liste de sociétés qui ont manqué d’argent en essayant de lancer et d’exploiter un grand nombre de satellites de communication en orbite terrestre basse.

Iridium, Globalstar, Orbcomm et Teledesic ont tous fait faillite il y a environ deux décennies, bien que seul Teledesic n’ait pas réussi à sortir de la faillite et à déployer une constellation de deuxième génération. Le dépôt du chapitre 11 donne aux entreprises une chance de sortir de la faillite sans dettes et de rester en activité.

OneWeb et SoftBank ont ​​refusé de commenter.