OneWeb et SpaceX optimistes quant aux terminaux utilisateur bon marché

WASHINGTON – Les dirigeants de SpaceX et OneWeb affirment que leurs entreprises travaillent intensément sur les terminaux des utilisateurs afin que les clients puissent obtenir la connectivité Internet à partir de leurs constellations respectives d’orbite terrestre basse.

Les deux sociétés prévoient de commencer le service régional dans les hautes latitudes nordiques d’ici la fin de l’année, avec un service mondial en 2021 – OneWeb avec environ 650 satellites et SpaceX avec environ 1500 des quelque 12000 satellites.

Dylan Browne, président de l’unité commerciale gouvernementale de OneWeb, a déclaré que la société reflétait son approche de fabrication de satellites consistant à établir un vaste réseau de fournisseurs pour fabriquer des composants en masse.

“Nous avons une discussion similaire sur la chaîne d’approvisionnement autour de nos terminaux utilisateurs, produisant un volume tel – littéralement des milliers par mois – que nous ne pouvons pas avoir un seul fournisseur”, a déclaré Browne.

OneWeb prévoit d’avoir des terminaux d’utilisateurs entre 1 000 $ et 1 500 $ pour les services Wi-Fi communautaires, a déclaré Browne.

Les points d’accès Wi-Fi communautaires sont souvent utilisés pour connecter des cybercafés et des espaces publics où des dizaines d’appareils se connectent simultanément à Internet.

L’objectif «ambitieux» de OneWeb pour les chipsets d’antenne de base nécessaires à la création de terminaux d’utilisateurs pour les avions commerciaux est de 150 000 $, a déclaré Browne.

“Ce serait environ la moitié du prix du marché actuellement”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous pouvons le faire.”

À ce jour, OneWeb a lancé 40 satellites et 34 autres devraient être lancés plus tard ce mois-ci. Airbus et OneWeb construisent des satellites grâce à une coentreprise appelée OneWeb Satellites qui, selon Browne, a atteint un pic de production de trois satellites en une seule journée en février.

SpaceX, dont les satellites sont sur une orbite inférieure qui nécessite plus de satellites pour atteindre la couverture mondiale, a lancé 302 satellites et 60 autres lancés le 15 mars, a déclaré Jonathan Hofeller, vice-président des ventes commerciales de Starlink chez SpaceX.

Contrairement à OneWeb, SpaceX construit ses terminaux utilisateurs en interne, a-t-il déclaré.

“Le fait que nous fabriquons ce produit en interne nous donne l’avantage distinct de pouvoir offrir un terminal à très bas prix”, a déclaré Hofeller. “Nous n’avons pas de prix pour le moment, mais c’est quelque chose que nous savons être essentiel au succès de cette entreprise.”

Browne a déclaré que OneWeb avait sélectionné un partenaire d’intégration pour une antenne à direction électronique “compacte”, bien qu’il n’ait pas nommé le partenaire.

OneWeb a décrit les antennes paraboliques paraboliques et les antennes plates à guidage électronique dans le cadre de son portefeuille de terminaux utilisateur.

Les antennes à direction électronique ont l’avantage de se connecter à deux satellites ou plus simultanément, mais ont toujours été trop chères pour les consommateurs. SpaceX n’a ​​jusqu’à présent discuté que des antennes à pilotage électronique, une technologie que Hofeller a déclaré «extrêmement difficile» à construire à des prix adaptés aux consommateurs.

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a décrit les terminaux utilisateur Starlink comme ressemblant à un “OVNI rond, plat et mince sur un bâton”, avec des moteurs pour ajuster leur pointage.