OneWeb prévoit une pause de lancement en avril pour peaufiner la conception des satellites

WASHINGTON – Le déploiement de la constellation OneWeb de près de 650 satellites mondiaux à large bande devrait débuter sérieusement jeudi lors du lancement de ses 34 premiers satellites construits à l’usine de la société en Floride.

Mais au lieu de lancer au moins 30 satellites supplémentaires chaque mois jusqu’à atteindre une couverture mondiale dans le courant de 2021, OneWeb annonce maintenant son intention de suspendre sa campagne de lancement pendant un mois après avoir effectué un lancement prévu pour mars. De courtes pauses supplémentaires sont envisagées après les lancements prévus en mai et juin pour étendre la constellation à 142 satellites.

“En avril, nous prenons une pause parce que nous avons repensé l’un des éléments et nous voulons nous donner un peu de temps pour le produire”, a déclaré le PDG de OneWeb, Adrian Steckel, dans une interview.

Il a déclaré que la pause d’avril ne retarderait pas la réalisation de la couverture mondiale d’ici la fin de 2021, comme prévu précédemment.

Steckel n’a pas nommé quel élément OneWeb a démissionné, mais a décrit les modifications matérielles requises comme des «modifications mineures». lot lancé il y a près d’un an.

Le lancement de jeudi, une mission Soyouz fournie par Arianespace retardée de décembre, devrait décoller à 16 h 42. HNE jeudi du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Les 34 satellites à bord du lancement de jeudi rejoindront les six satellites de construction française lancés en février dernier, et devaient lancer une cadence de lancement mensuelle destinée à installer au moins 588 satellites avant la fin de 2021.

Bien que ce soit toujours l’objectif de OneWeb, Steckel a déclaré que la société n’était pas attachée aux lancements mensuels pour y parvenir. Après les lancements maintenant prévus pour mars, mai et juin, le calendrier de lancement de OneWeb devient flou.

“Nous allons probablement le faire sur une cadence mensuelle, [but] nous pouvons prendre quelques mois de congé, puis doubler », a déclaré Steckel. “Nous jouons avec ça.”

Que OneWeb établisse une cadence de lancement régulière une fois par mois ou opte pour davantage d’approche de montée et de descente après les campagnes de mai et juin, Steckel a déclaré que la société prendrait une pause de lancement indéfinie une fois qu’elle aura 588 satellites en orbite terrestre basse – le minimum nécessaire pour fournir un service global. L’atteinte de cette étape devrait prendre 17 ou 18 lancements, y compris ceux prévus pour février, mars, mai et juin.

“Nous avons besoin de 588 pour le service, puis nous avons des pièces de rechange”, a-t-il déclaré. “La question est de savoir à quelle vitesse nous voulons obtenir ces pièces de rechange.”

La constellation initiale complète de OneWeb comprend 648 satellites, dont 60 de rechange. Un ralentissement du déploiement une fois que la constellation atteindra 588 satellites pourrait aider OneWeb à économiser de l’argent juste au moment où le service mondial initial sera mis en service.

OneWeb a des contrats avec Arianespace d’Evry, en France, pour 20 lancements de Soyouz plus le vol inaugural de la fusée Arian 6.

OneWeb construit sa constellation de centaines et potentiellement de milliers de satellites à Merritt Island, en Floride, dans une toute nouvelle usine exploitée par OneWeb Satellites, sa coentreprise avec Airbus Defence and Space. Steckel a déclaré que l’usine avait atteint son taux de production cible de deux satellites par jour en janvier.

Steckel a déclaré que OneWeb avait retardé le lancement de jeudi à partir de décembre en raison de retards dans la mise à niveau de l’usine de OneWeb Satellites. Il a déclaré qu’il y avait une courbe d’apprentissage plus importante que prévu, de la construction des 10 premiers satellites dans une usine d’Airbus en France à la production de deux satellites par jour dans l’usine dédiée OneWeb Satellites ouverte en Floride l’année dernière.

“Nous avons éliminé les plis et nous sommes prêts à partir”, a-t-il déclaré. OneWeb Satellites poursuivra sa production «que nous lancions immédiatement ou non», a-t-il déclaré.

“Nous nous sentons vraiment bien avec ces satellites, et nous sommes impatients d’avoir un autre ensemble de satellites prêt avant la fin du mois de mars”, a-t-il déclaré.

Steckel a déclaré que les propulseurs électriques et les systèmes d’énergie solaire sur les premiers satellites OneWeb ont dépassé les attentes.

Steckel a déclaré que le nombre de satellites lancés par mission Soyouz est déterminé par l’emplacement du site de lancement. Les lancements de Soyouz depuis la Guyane française ou le Kazakhstan porteront 34 satellites, tandis que les lancements depuis le cosmodrome de Vostochny en Extrême-Orient russe porteront 36 satellites, a-t-il déclaré.

Le vol Ariane 6 d’Arianespace, désormais prévu pour octobre, novembre ou décembre, transportera 30 vaisseaux spatiaux OneWeb.

Steckel a déclaré que OneWeb n’avait toujours pas décidé s’il construirait 900 satellites de première génération, comme prévu en 2016, ou s’il s’arrêterait à 648 avant de démarrer une deuxième génération.

La société prévoit à terme une constellation de 1 980 satellites, ayant récemment demandé à la Federal Communications Commission des États-Unis d’accorder l’accès au marché pour ce nombre de satellites.

Steckel a déclaré que le premier objectif de OneWeb était d’atteindre une couverture mondiale, après quoi il ajouterait davantage de satellites pour limiter la capacité.

OneWeb a annoncé en janvier qu’elle travaillait avec la société d’antennes britannique et israélienne Satixfy sur une technologie de charge utile numérique qui permettrait aux satellites de diriger la capacité selon les besoins pour répondre à la demande des clients. Steckel a déclaré que OneWeb travaille avec Satixfy et d’autres sur la technologie pour une série de satellites de «phase 2» visant à augmenter la capacité.

“De toute évidence, les charges utiles ont progressé et nous allons en profiter”, a-t-il déclaré.

Le PDG de Satixfy, Yoel Gat, a déclaré par e-mail que la société aurait des composants sur un seul satellite OneWeb qui devrait être lancé en 2021.

Steckel a déclaré que OneWeb n’était pas inquiet que SpaceX l’ait dépassé dans les satellites lancés. SpaceX compte désormais 242 satellites en orbite pour Starlink, une constellation à large bande qui pourrait compter 12 000 voire 42 000 satellites.

Steckel a déclaré qu’il pensait que le plan d’affaires de OneWeb différait suffisamment de SpaceX pour que les deux puissent coexister.

«Ils se concentrent sur le haut débit à domicile; nous nous concentrons sur la connexion des gens partout et sur la couverture », a-t-il déclaré. «Je pense que les deux sociétés ont la possibilité de réussir.»