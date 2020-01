OneWeb, sénateur, exhorte la FCC à donner suite à la demande de 2018 pour 1260 satellites supplémentaires

WASHINGTON – Alors que OneWeb se prépare à lancer les lancements mensuels de sa constellation à large bande le mois prochain, la société et un sénateur américain poussent la FCC à donner suite à une demande déposée il y a près de deux ans pour 1260 satellites supplémentaires.

OneWeb et le sénateur Tim Kaine (D-Va) ont contacté la Federal Communications Commission des États-Unis au sujet de la demande, qui, si elle était approuvée, permettrait à OneWeb de fournir un accès Internet aux États-Unis avec un total de 1980 satellites. La société est actuellement autorisée à desservir 720 satellites, dont six en orbite et le prochain 34 lancement le 7 février.

OneWeb, dans une lettre déposée le 24 janvier et publiée le 27 janvier, a déclaré qu’il devrait bientôt organiser d’autres lancements afin de pouvoir continuer à étendre sa constellation après 2021. La société a obtenu des trajets en orbite pour environ 720 satellites déjà avec Arianespace sur 20 fusées Soyouz et le vol inaugural de l’Ariane 6 en fin d’année.

OneWeb, dont le siège est au Royaume-Uni, n’a pas besoin de l’approbation de la FCC pour lancer des satellites, mais considère le marché américain comme suffisamment important pour influencer ses plans de constellation. L’un des premiers clients de la société est Pacific Dataport, basé en Alaska, qui espère commencer à offrir l’Internet par satellite OneWeb au quatrième trimestre de cette année.

Eric Graham, responsable des affaires réglementaires pour l’Amérique du Nord chez OneWeb, a rencontré le commissaire de la FCC Michael O’Rielly et d’autres membres du personnel de la FCC les 22 et 23 janvier pour discuter de la question des licences.

Kaine a envoyé une lettre à la FCC le 4 décembre pour se renseigner sur l’application OneWeb.

«Je crois comprendre que [OneWeb’s] une demande de modification est en attente à la Commission depuis plus de 18 mois », a écrit Kaine. “En conséquence, veuillez considérer pleinement et équitablement le projet de OneWeb, qui pourrait profiter aux Américains à travers le pays.”

Le président de la FCC, Ajit Pai, a répondu à Kaine le 14 janvier, disant que la FCC “continue de travailler sur la demande de modification de OneWeb” et “réfléchit à la façon dont l’augmentation du nombre de satellites pourrait affecter les titulaires de licence du premier cycle de traitement”.

“Soyez assuré que toutes les candidatures seront prises en considération de manière complète et équitable tout au long de ce processus”, a écrit M. Pai.

Pai a déclaré que la FCC avait approuvé deux stations au sol de passerelle pour OneWeb en 2019, et en examine trois autres.

OneWeb a déposé sa première demande de fréquences satellites en bande Ku- et Ka auprès de la FCC en avril 2016, déclenchant une vague de 11 applications supplémentaires, notamment SpaceX, SES et Kepler Communications.

OneWeb a déclaré avoir trouvé la durée de l’examen de la FCC pour sa demande de modification «surprenante», car d’autres modifications ont été acceptées. En 2018, la FCC a approuvé des satellites supplémentaires pour SpaceX et Télésat Canada et a approuvé deux changements à la constellation de SpaceX.

OneWeb a déclaré avoir cherché à modifier son application en mars 2018 après que la FCC a assoupli ses délais pour que les opérateurs de satellites conservent leurs droits d’accès au marché.

La FCC a décidé en 2017 que les opérateurs ne devaient lancer que 50% de leurs constellations en six ans pour conserver leur accès au marché, leurs constellations étant achevées en neuf ans d’approbation par la FCC. Les règles antérieures de la commission stipulaient avoir une constellation complète en orbite dans six ans.

Après que les règles ont changé, OneWeb a cherché à faire correspondre son accès au marché FCC avec le nombre total de satellites dans son dossier auprès de l’Union internationale des télécommunications.