Op-ed | Comment devrions-nous appeler les hommes et les femmes de Space Force?

L’année dernière, j’ai été invité par le gouvernement américain à quelques ateliers pour aider à visualiser les scénarios et stratégies futurs, ce qui a déclenché une question dans mon esprit: alors comment appelez-vous les membres de la Space Force dans tous leurs rôles variés?

Plusieurs choses doivent être considérées:

En passant, cette conversation serait beaucoup plus facile si le nouveau service s’appelait Space Guard. Je préfère cela comme titre pour la force, car je le vois comme beaucoup moins conflictuel et reflétant beaucoup plus de rôles du nouveau service. Franchement, il n’est pas exclu qu’une nouvelle administration change le nom du service embryonnaire dans le cadre de l’effacement traditionnel des legs dans les projets spatiaux, et dans le but d’essayer de renverser sa création (une très mauvaise idée). Si cela se produit, nous avons cette partie du travail traitée: nous pouvons simplement les appeler Gardiens.

Mais revenons à la question actuelle. Sentinel fut l’un des premiers candidats à un membre du service Space Force. Bien que cela soit excellent pour ceux qui gèrent des systèmes d’alerte précoce, c’est globalement trop passif, car cela dénote quelqu’un qui attend, alors que de nombreuses activités actuelles et futures seront actives et proactives. Certains suggèrent Spaceman, mais la question du genre se pose et nous devrions avoir Spacewoman. C’est tout simplement trop lourd.

Je crois que le meilleur nom pour les membres de la Force spatiale est Spacer. Il combine la simplicité et la neutralité de genre avec la possibilité de l’appliquer spécifiquement aux rangs enrôlés.

Maintenant, retenez votre rire. Ça marche.

Comme Sailor, Soldier ou Marine, Spacer englobe toute personne dans le service, quel que soit son grade ou son sexe. Ceci est important pour le moral, créant une identification ascendante unifiée pour tous les grades et niveaux de commandement. Ainsi, alors que tout le monde dans la Force spatiale serait un espaceur, c’est aussi un préfixe spécifique pour les membres enrôlés (espaceur de deuxième classe, première classe, etc.).

L’entretoise est également propre et courte. Après tout, les sous-officiers qui dirigent réellement toutes les branches de l’armée n’aiment pas trop de syllabes. “Lâchez-moi et donnez-moi vingt ans, Spacewoman!”

Viennent ensuite les officiers. Comment mélanger les traditions de l’air et de la mer? Peut-être qu’une légère fusion des rangs et de leur signification est une solution.

Pour les sous-officiers, la terminologie de l’Air Force peut rester en place. Un sergent sera toujours un sergent n’importe où dans le système solaire (mon père en était un et nous l’appelons toujours «Sarge»).

On peut garder le terme lieutenant, commun à plusieurs services. Un officier intermédiaire peut être un commandant (marine). Vient ensuite le capitaine, qui est commun à l’armée, à l’armée de l’air, à la marine et aux marines (bien que le capitaine soit un grade supérieur dans la marine et les garde-côtes, l’équivalent d’un colonel dans les autres services). Dans l’Air Force, un capitaine peut ou non piloter du matériel. Cependant, dans Space Force, il peut être réservé à celui qui dirige un vaisseau spatial avec un équipage. Au-dessus de ce grade, nous pourrions conserver les grades de major, de colonel et d’officier général utilisés par tous les services à l’exception de la marine et des garde-côtes. Admiral est un joli titre et est utilisé dans la fiction spatiale, mais je ne vois pas les cuivres de l’Air Force en transition vers le nouveau service trop excités à l’idée de changer leurs titres. (Peut-être lorsque nous lançons Star Fleet).

Oui, pour l’instant, le terme Spacer peut susciter un sourire, voire un rire pour certains. Mais il coche toutes les cases d’une branche militaire créée au 21e siècle et est suffisamment flexible pour que même si le nouveau service passe à une orientation plus maritime, il fonctionne toujours.

Les hommes et les femmes qui se mobilisent pour servir à la frontière de l’espace créeront une culture unique et établiront leurs propres traditions. Commençons par des noms et des rangs qui correspondent à leur rôle unique. Franchement, il n’y a pas de terme dans cette discussion de type science-fiction qui ne provoquera pas de plaisanteries, mais à l’avenir, cela deviendra quelque chose que les enfants aspirent à devenir.

Bien sûr, viendra ensuite le nom des premiers diplômés de la Space Academy, alors que le terme Space Cadet prend un nouveau sens. Oui, il peut aussi avoir un petit facteur de sourire au début, mais cela disparaîtra rapidement, surtout après la couverture de la première promotion dans leur nouvel uniforme noir…

Rick Tumlinson est un membre fondateur du conseil d’administration du X Prize qui a dirigé le rachat commercial de la station spatiale russe MIR. Il a témoigné devant le Congrès américain à six reprises et a remporté le World Technology Award en 2015. Sa société Spacefund est une société de capital-risque investissant dans des startups spatiales. Suivez-le sur Twitter: @rocketrick

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 20 janvier 2020 du magazine SpaceNews.