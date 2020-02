Op-ed | La NASA est-elle prête à trouver la vie au-delà de la Terre?

“Le monde n’est pas prêt pour la découverte de la vie sur Mars”, a récemment déclaré le scientifique en chef de la NASA, Jim Green, à un journal britannique. “Je ne pense pas que nous soyons prêts pour les résultats.”

D’accord. Mais nous pourrions aller plus loin et demander: «La NASA est-elle prête à trouver la vie au-delà de la Terre?» La quête pour trouver et enquêter sur la vie au-delà de la Terre a atteint un tournant. Nous sommes sur le point de changer la perspective de la place de l’humanité dans l’univers et de répondre enfin à la question «Sommes-nous seuls?»

La quête pour trouver la vie au-delà de la Terre est convaincante. Cependant, les capacités pour réaliser la quête sont réparties dans toute l’organisation de la NASA, principalement dans la Direction des missions scientifiques. Ils rivalisent avec d’autres priorités en termes de ressources et d’urgence. C’est une quête pour toute l’humanité. Pour que la NASA réussisse, il faut une nouvelle approche.

Pourquoi maintenant? Cette quête actuelle a commencé au milieu des années 1990. Les scientifiques suisses Michel Mayor et Didier Queloz ont découvert la première planète en orbite autour d’une autre étoile en 1995, travail reconnu par le prix Nobel de physique 2019. En 1996, la revendication d’une bactérie fossilisée dans un échantillon de météorite de Mars a donné un nouvel élan au programme planétaire de la NASA. Ces découvertes ont déclenché une chaîne de missions et de recherches qui portent aujourd’hui leurs fruits.

L’équipe scientifique de la mission Kepler de la NASA a identifié plus de 2 700 planètes extrasolaires confirmées, les soi-disant exoplanètes. Kepler et d’autres observatoires ont démontré que notre système solaire n’est pas typique, que les planètes se présentent sous de nombreux types et orbites différents, et a identifié des candidats pour des planètes semblables à la Terre en orbite autour d’autres soleils. Ceux qui se trouvent dans la zone habitable où l’eau devrait être un liquide présentent un intérêt particulier. Ces découvertes ont créé une communauté d’exoplanètes enthousiaste et à croissance rapide, désireuse de trouver la vie au-delà de la Terre.

Au sein de notre système solaire, l’équipe de la mission Cassini a découvert des geysers de la lune Encelade de Saturne qui jaillissent de l’eau salée et peut-être de la vie microbienne créée par l’activité hydrothermale – analogue à la vie trouvée autour des évents des océans profonds sur la Terre. L’astrobiologie, un domaine scientifique interdisciplinaire préoccupé par les origines et la recherche de la vie dans l’univers, est passé d’une initiative de recherche théorique spéculative lancée à la NASA il y a plus de 20 ans, au courant dominant d’observation avec une communauté scientifique florissante.

Il est maintenant temps de créer une nouvelle organisation «La vie au-delà de la Terre» au sein de la Direction des missions scientifiques de la NASA. Cela rassemblerait les capacités de recherche de vie de la NASA, y compris les futurs télescopes pertinents et les missions d’exploration du système solaire. Cela peut sembler une proposition radicale de combiner ces différentes capacités. Cependant, l’objectif scientifique commun devrait orienter l’organisation plutôt que la capacité ou la technique. Et il convient de rappeler que les télescopes ont découvert les planètes de notre système solaire et que les grands télescopes de recherche de vie futurs fourniront des capacités d’imagerie à haute résolution incroyables non seulement des exoplanètes, mais aussi des planètes et des lunes du système solaire.

Une organisation «La vie au-delà de la Terre» comprendrait la science rendue possible par l’exploration humaine. Les futurs astronautes Artemis rendront des échantillons des cratères lunaires remplis de glace et ombragés en permanence, qui pourraient contenir des indices sur les origines de la vie. Les missions robotiques et éventuellement les astronautes retourneront des échantillons de Mars qui pourraient fournir des preuves définitives de la vie au-delà de la Terre. Le plaidoyer important pour la protection planétaire afin d’empêcher les fausses alarmes de contaminer les microbes apportés de la Terre serait un élément essentiel de cette organisation. Les astronautes seront très probablement nécessaires pour assembler dans l’espace les grands télescopes de recherche de vie nécessaires pour effectuer des études détaillées des planètes habitables extrasolaires candidates.

De telles réorganisations ont été entreprises avec succès en réponse à l’évolution du paysage scientifique. L’héliophysique de la NASA a été créée il y a 20 ans réunissant les astronomes solaires et les physiciens de l’espace vers un objectif commun: étudier le système magnétosphère Soleil-Terre. Alors qu’au départ, il y avait des inquiétudes sur la façon dont les deux cultures scientifiques différentes coexisteraient, ce fut un succès retentissant illustré par des missions réussies, telles que la sonde solaire Parker.

Cette nouvelle organisation informera également les enquêtes décennales, qui fixent les priorités pour les futures missions scientifiques. Le levé décennal astrophysique (Astro2020) est actuellement en cours. De nouveaux observatoires sont envisagés pour imager directement les exoplanètes et rechercher les signatures d’habitabilité. Astro2020 a le choix de Hobson de prioriser la recherche de la vie par rapport à d’autres sciences astrophysiques hautement prioritaires. De même, la prochaine décennie de la science planétaire 2023 sera confrontée à un dilemme similaire (par exemple, donner la priorité aux retours d’échantillons de Mars contre des missions phares aux géants des glaces.). En fin de compte, dans le cadre de cette nouvelle approche, il y aurait une enquête décennale sur la «recherche de la vie» qui se concentrerait sur la priorisation des ressources pour cette quête.

La quête de la vie au-delà de la Terre est entrée dans une nouvelle phase et nécessite une nouvelle initiative audacieuse. Il présente une opportunité de lever la marée pour soulever tous les bateaux. Cela préparera la NASA et le public non seulement pour la première découverte de la vie au-delà de la Terre, mais pour ce qui suit. Ce sera un gain pour la NASA, la communauté scientifique et l’humanité.

Nicholas E. White Ph.D. est professeur de recherche en physique à l’Université George Washington et propriétaire de Space Science Solutions LLC. Auparavant, il a été vice-président principal des sciences à l’Universities Space Research Association et directeur des sciences au Goddard Space Flight Center de la NASA. Il est membre de l’American Physical Society.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 23 décembre 2019 du magazine SpaceNews.