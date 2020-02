Op-ed | L’adaptation de SpaceX aux changements du marché

Les efforts de réutilisation et Starlink sont les deux faces d’une même médaille

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 23 décembre 2019 du magazine SpaceNews.

La validation technique des fusées réutilisables par SpaceX a ouvert de nouveaux horizons pour le secteur du lancement tout en incitant les concurrents de la firme à investir dans l’innovation technologique comme moyen de lutter contre l’érosion des parts de marché. Avant l’entrée sur le marché de SpaceX, l’innovation dans le secteur du lancement se limitait en grande partie à l’optimisation des fusées existantes et à l’introduction de nouveaux lanceurs avec des coûts similaires ou légèrement inférieurs, qui n’ont pas changé de manière significative la dynamique globale du marché ou le coût d’accès à l’espace.

L’industrie mondiale du lancement connaît une évolution importante de l’offre et de la demande, tirée par l’innovation rendue possible par les investissements dans l’évolution technologique des parties prenantes existantes et des nouveaux entrants.

Les mégaconstellations à large bande deviennent une réalité en entrant dans la phase de déploiement après la validation réussie en orbite des prototypes et les dernières phases de financement des projets les plus avancés, à savoir OneWeb et Spacelink Starlink. D’autres projets conçus autour de satellites plus importants, tels que Telesat LEO et le projet Kuiper d’Amazon, se préparent mais doivent encore s’engager auprès de leurs fournisseurs. Ces quatre mégaconstellations – OneWeb, Starlink, Telesat et Kuiper – représentent 3900 satellites, soit 39% de la demande prévue pour 2019-2028 avec différentes stratégies de mise sur le marché et d’intégration verticale, selon les satellites d’Euroconsult «Les satellites à construire et à lancer par 2028 ”rapport.

Un booster Falcon 9 atterrit après le lancement, le 5 décembre, de la mission CRS-18 de Dragon sur la Station spatiale internationale. Crédits: SpaceX

Dans toute entreprise, la concurrence avec vos clients est généralement mal vue, mais Starlink est la réponse de SpaceX à l’évolution récente de l’industrie des satellites. En exploitant sa propre constellation à large bande, SpaceX finira par défier les opérateurs de satellites – et les clients de ses services de lancement – en fournissant des services de connectivité sur les marchés des opérateurs de satellites. Les dirigeants de SpaceX ont réalisé que des revenus et une marge plus élevés pouvaient être trouvés dans les segments en aval de la chaîne de valeur par rapport aux activités de lancement à faible marge. Les efforts de réutilisation de Falcon 9 ont été poursuivis en raison du fait que chaque fois que SpaceX reflète une première étape, il abaisse le coût et augmente la rentabilité du lancement.

Il est désormais entendu que la réutilisabilité, les taux de lancement élevés et l’accès à faible coût à l’espace sont étroitement liés et liés. Tous sont des éléments d’un cercle vertueux que SpaceX tente de réaliser avec sa famille de lanceurs et sa constellation Starlink. Cependant, le succès technique de SpaceX intervient à un moment où l’industrie des satellites connaît un ralentissement dans le secteur des communications par satellite (principalement la radiodiffusion) – l’activité la plus importante et la plus rentable de la chaîne de valeur des satellites. Ce ralentissement a eu des effets d’entraînement sur le niveau des commandes de fabrication de satellites et des contrats de lancement, déprimant la demande de taux de lancement plus élevés de la part des fournisseurs de lancement. Avec un prix annoncé de 62 millions de dollars (peut-être aussi bas que 50 millions de dollars selon les contrats de lancement), SpaceX est déjà le plus bas soumissionnaire sur un marché qui ne semble pas très élastique. En outre, on peut supposer que le prix de SpaceX pour son nouveau programme de covoiturage pour petits satellites (1 million de dollars pour 200 kilogrammes en LEO ou orbites synchrones au soleil) est destiné à augmenter le carnet de commandes de Falcon 9, ce qui constitue une menace élevée pour les petits / micro lanceurs de petits satellites dédiés sous développement.

En étant une entreprise verticalement intégrée, il est dans le meilleur intérêt de SpaceX de pousser la réutilisabilité autant que possible, et de réutiliser des boosters précédemment volés pour payer les clients pour lancer ses propres satellites au coût marginal le plus bas possible, diminuant efficacement la structure de coûts de Starlink par rapport à d’autres constellations projets. C’est pourquoi les deux premiers lancements de Starlink en 2019 ont utilisé des boosters de premier étage exécutant respectivement leurs troisième et quatrième missions. À ce titre, l’intégration verticale combinée au déploiement de lots importants à l’aide de boosters réutilisés, permettra des coûts de lancement inédits pour les satellites de cette gamme de masse. La même logique peut être appliquée à la constellation du projet Kuiper d’Amazon et à Blue Origin, deux entités distinctes qui appartiennent à Jeff Bezos.

SPACEX MAÎTRISER LA RÉNOVATION ET LA RÉUTILISATION

SpaceX apprend et expérimente la réutilisabilité depuis plusieurs années, et ses progrès ont été relativement rapides et linéaires. Le suivi par Euroconsult des boosters Falcon 9 réutilisés suggère que les boosters avec des numéros de série plus récents voient les délais d’exécution plus courts entre les lancements, car SpaceX acquiert de l’expérience et apprend à optimiser la rénovation. Alors qu’environ un an a été nécessaire pour remettre à neuf et relancer le booster B1021 pour la toute première réutilisation par SpaceX d’un premier étage récupéré pour le client commercial SES-10 début 2017, seulement 82 jours ont été nécessaires pour reconditionner et relancer la première étape qui a lancé CRS -18 en 2019. Il s’agit d’une amélioration significative en termes de délais de réalisation, qui permet de manière significative une augmentation du taux de lancement, et donc une baisse des coûts de lancement via l’amortissement des frais généraux sur un plus grand nombre de lancements. Le délai d’exécution moyen entre la première et la deuxième réutilisation d’un booster (c’est-à-dire entre les deuxième et troisième lancements d’une première étape) est de 160 jours, et aussi bas que 118 jours dans le cas du B1046.

Le délai d’exécution le plus rapide entre deux lancements de la même première étape a été atteint en 2018 lorsque SpaceX a utilisé le B1045 pour lancer les missions TESS et CRS-15 de la NASA à 72 jours d’intervalle. Cette année, SpaceX a tourné autour d’une paire de boosters, B1052 et B1053, pour deux lancements de Falcon Heavy à 74 jours d’intervalle.

MALGRÉ LES RÉUSSITES DE RÉCUPÉRATION TÔT, BEAUCOUP DE RESTE

Il reste à voir dans quelle mesure le temps entre les lancements consécutifs d’un booster réutilisé est déterminé par le temps de rénovation par rapport au délai de production de nouveaux matériels tels que le deuxième étage et les carénages de charge utile (si ce dernier n’est pas réutilisé). Si l’attente d’un nouveau matériel entraîne le calendrier, cela signifierait que la remise à neuf n’est pas le goulot d’étranglement pour la réutilisabilité.

De plus, on remarque également que la deuxième rénovation (c’est-à-dire la préparation du booster pour son troisième vol après sa deuxième récupération) a toujours pris plus de temps que la première rénovation. C’est le cas des quatre boosters à ce jour qui ont volé trois fois. Bien qu’aucune justification n’ait encore été proposée par SpaceX, des précautions supplémentaires et des contrôles supplémentaires (détection de la fatigue, inspection des matériaux, etc.) pourraient en être la raison, car SpaceX repousse l’enveloppe de réutilisabilité et s’efforce de réutiliser une première étape 10 fois. Il reste à voir si SPACEX cela peut être réalisé, et si oui, quand.

POTENTIEL DE DISRUPTION DE STARSHIP

SpaceX développe actuellement des prototypes de son système de lancement ultra-lourd entièrement réutilisable, le vaisseau spatial Starship et le booster SuperHeavy, avec un calendrier extrêmement agressif. Comme SpaceX privilégie un faible coût, un temps et un budget de développement courts, et pour des considérations de transfert de chaleur lors de la rentrée atmosphérique, il a abandonné sa conception de vaisseau spatial en fibre de carbone, considérée comme trop complexe, longue et coûteuse, au profit d’un tout- conception en acier. Fin 2019 et devant des clients potentiels de l’US Air Force, Elon Musk a annoncé un coût marginal Starship de 900000 $ pour le propulseur (c’est-à-dire moins que le micro-lanceur le plus petit et / ou le moins cher), et des coûts d’exploitation de 2 millions de dollars par vol. Bien que cela n’inclue pas les coûts de développement et de rénovation, cela représente un changement massif en termes de prix de lancement par kilogramme en raison de sa capacité prévue de 100 à 150 tonnes métriques en LEO. Bien que Starlink et Starship aient des horaires simultanés, Musk avait déclaré que les revenus de Starlink aideraient à financer le développement de Starship. Le fait que Starlink soit utilisé à la fois pour justifier les choix de conception de Starship et comme source de financement exercera une forte pression sur les projets de SpaceX. S’il reste à voir si Starship atteindra l’orbite en raison des nombreux défis techniques et financiers qui restent sur le chemin de SpaceX, et malgré un calendrier qui semble trop ambitieux, le secteur de l’accès à l’espace devrait garder un œil sur les progrès de Starship, comme le véhicule le potentiel de perturbation est capable de changer radicalement le paysage du secteur.

Maxime Puteaux est consultant senior chez Euroconsult. Alexandre Najjar est consultant chez Euroconsult.