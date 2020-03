Op-ed | Le besoin de rêver dans l’obscurité

Le vaisseau spatial Terre a une infection mortelle, et il s’est déjà propagé à tous les ponts et niveaux.

Pour ne pas être trop dramatique, car seul un petit pourcentage de personnes perdront la vie dans cette pandémie, mais le spectre est là et peut se rapprocher d’un collègue, d’un voisin, d’un membre de la famille ou même de notre propre maison. Nous sommes tous en danger. Riche ou pauvre, célèbre ou humble, Est ou Ouest – peu importe. Tout comme nous l’avons vu depuis l’espace, il n’y a pas de frontières quand on va grand et regarde en arrière. Il n’y a pas non plus de frontières quand on devient petit, comme ce minuscule petit virus nous l’apprend. Ils fondent simplement, révélés comme les produits de l’imagination politique qu’ils ont toujours été.

Pourtant, à des moments comme ceux-ci, les exercices philosophiques peuvent avoir peu de sens. De même, notre plus grande aspiration à étendre la vie de ce petit monde dans le cosmos peut sembler déplacée. Nos aspirations passent du grand au petit. Comment puis-je assurer ma sécurité et celle de ma famille? Comment puis-je payer les factures? Combien de temps ça va durer? Après tout, si je m’inquiète pour l’essentiel au quotidien et les perspectives économiques futures, comment puis-je m’inquiéter de la construction de villes dans l’espace?

Un moment comme celui-ci est l’illustration directe et directe d’une phrase que nous avons tous entendu si souvent: “Pourquoi allons-nous là-bas alors que nous avons tant de problèmes ici?”

Ma première réponse, comme elle l’a toujours été, reste la même: «Exactement». Nous allons là-bas exactement parce que nous avons tellement de problèmes ici. Ne pas leur échapper. Ne pas les fuir. Mais pour aider à les résoudre. Apprendre et grandir, comme on ne peut qu’en changeant de perspective, en élargissant son champ de vision et en essayant quelque chose de nouveau.

Et bien qu’il existe mille façons d’utiliser l’espace pour aider à transformer la vie sur Terre, je ne parle pas seulement des retombées technologiques et des sciences appliquées. Bien sûr, la plupart des lecteurs de SpaceNews peuvent facilement les effacer. Notre liste est impressionnante et convaincante. Nous pouvons agiter nos mains et pointer mille choses qui sont venues de l’exploration spatiale, de votre téléphone, de votre téléviseur, des satellites alimentant vos fringales, ou plus immédiatement, même de l’équipement et des systèmes utilisés pour gérer des tests viraux massifs, ou de la capacité pour isoler les victimes et produire des quantités massives de vaccins. Oui, vous pouvez légitimement affirmer qu’au cœur de la plupart de ces technologies se trouve une application créée au nom de l’exploration de l’espace.

Mais il y a plus. Tellement plus. Et à la fin, ces raisons éclipsent les produits physiques et les technologies auxquels nous, les geeks, sommes si attachés.

C’est pourquoi ma deuxième réponse est: “Parce que nous pouvons, parce que nous devons, parce que c’est ce qui nous rend humains.”

En d’autres termes, oubliez les rationalisations et les arguments du cerveau gauche. Reculez et allez plus haut. Laissez tomber la liste de contrôle, éloignez-vous de la feuille de calcul et libérez votre esprit et votre imagination. Laissez parler la partie de vous qui sait. Ce faisant, vous pourrez montrer ce qui compte vraiment – votre cœur, votre esprit, votre humanité elle-même, et oui, même certaines choses que vous avez en commun avec ce petit virus qui ruine votre vie – même si tout ce qu’il veut faire c’est vivre.

Nos motivations pour aller dans l’espace dans le passé étaient pour la science, pour le pouvoir militaire et politique, pour le prestige et pour la gloire. De nos jours, nous ajoutons des bénéfices et des produits à la liste. Bien que tout cela soit vrai, nous allons là-bas pour bien plus encore, et notre besoin d’expliquer l’utilisation de ces objectifs est comme le premier humain à peindre sur le mur d’une grotte et à justifier sa passion de peindre en termes d’amélioration de la qualité de la chasse. Pertinent, peut-être, mais pas essentiel. Et, encore une fois, à la fin, c’était beaucoup plus.

Nous avons ce rêve parce qu’être humain, c’est avoir ce rêve. Et la capacité de rêver, même si nous luttons pour nourrir et défendre notre corps, est la raison pour laquelle nous prenons la peine d’essayer de rester en vie. De même, nous allons dans l’espace parce que c’est là que réside l’espoir, et où la possibilité existe pour nous de devenir plus que ce que nous sommes ici – peu importe ce qui nous arrive, peu importe qui nous avons été ou qui nous sommes – parce que cet endroit là-bas est sur ce que nous pouvons devenir. C’est une toile vierge sur laquelle nous pouvons créer l’avenir, c’est la paroi de la grotte sur laquelle nous pouvons exprimer des choses bien au-delà et au-dessus des réalités moyennes de notre survie quotidienne. Et le fait que nous essayions même de faire quelque chose de beau à partir de ce rien n’est exactement pourquoi nous existons; c’est un entraînement profondément ancré en nous.

Ce soir, sortez et regardez les étoiles. Vous vous abritez sur place depuis trop longtemps. Vous devez laisser sortir votre âme. Il suffit de regarder. Échappez au moment présent et soyez ce qui est possible. Cela vous renforcera maintenant.

En regardant les étoiles et en ressentant cette merveille et cette connexion, vous remarquerez peut-être aussi qu’une petite lumière traversant votre champ de vision du sud-ouest au nord-est toutes les 90 minutes.

En tant que membre de la tribu de l’espace, vous savez ce qu’est ce grain. Vous savez que c’est une station spatiale, et vous savez qu’à cet endroit, il y a quelques hommes et femmes de différentes nations et cultures qui vivent et travaillent ensemble au nom de toutes les bonnes choses que nous sommes et pouvons devenir.

Alors faites-vous savoir qu’ils sont vous et que vous êtes eux. Sachez qu’en étant là, vous vous affirmez comme quelqu’un qui ne sera pas effrayé par la peur. Et sachez que par son existence même, au-delà de la politique et des jeux, au-delà de nos arguments et débats sur la façon dont il est arrivé là, ce qu’il devrait faire, ce qui devrait en être fait et ce qui vient après, sachez qu’il est là. Et nous l’avons mis là. Vous le mettez là.

Notre travail dans la société humaine est important. Chaque jour, avec chaque percée, chaque vol, chaque échec, chaque fois que nous nous relevons, assemblons les morceaux et réessayons, chaque fois que nous, de langues et de croyances différentes, nous parlons dans la langue commune de notre rêve commun et construisons ce nouvel escalier vers le ciel de toutes nos mains, nous répondons à la question “Pourquoi l’espace?”

Regarder cette minuscule bulle étincelante volant au-dessus de nous détruit les lignes de frontières, tout comme pour les membres de notre famille qui nous regardent. En période d’égoïsme, nous pouvons savoir que les gens qui se soucient les uns des autres sont enfermés dans cette minuscule boîte de conserve qui prospère, affirmant avec défi et audace que nous triompherons ensemble. En temps de peur, vous pouvez voir cette toute petite lumière dans le ciel et savoir que nous pouvons tout affronter, y compris l’obscurité la plus profonde au bord du monde, et que nous survivrons et prospérerons en travaillant ensemble.

Aujourd’hui, nous devons survivre. Et tout comme ce petit virus qui s’est propagé dans le monde entier, c’est notre travail primordial de vivre. Nous avons ceci en commun. Nous avons besoin et sommes poussés à aller dans de nouveaux endroits, à trouver de nouveaux foyers et à nous semer pour que nos gènes continuent d’exister. Mais en tant qu’êtres humains, nous transcendons le simple besoin de se reproduire. Vivre seul ne nous suffit pas. Nous avons besoin de sens. Nous avons besoin de contexte. Nous avons besoin d’amour et de vie et de rire et d’espoir et de bonheur et de joie et de signification. Nous avons besoin les uns des autres. Tout comme tous ceux dans cette petite bulle là-haut dépendent les uns des autres, nous aussi. Et tout comme la raison pour laquelle ils sont là est le résultat de nos rêves les plus élevés, nous pouvons aussi appliquer ces rêves ici-bas. Et aussi, tout comme ils travaillent ensemble dans l’unité sans faille de l’assurance de la vie et de la sécurité des uns et des autres, nous devons aussi, ici sur cette bulle légèrement plus grande, faire de même. Ils sont dedans ensemble dans l’espace. Nous y sommes ensemble ici-bas et aussi dans l’espace.

Alors que nous devons nous concentrer étroitement sur les besoins d’aujourd’hui, ne laissons jamais tomber notre vision de demain, car c’est l’appel de ces étoiles qui donne à la bataille de la vie aujourd’hui son sens et nous offre la vraie récompense de notre triomphe. En chemin, notre quête nous apprendra à travailler et à vivre ensemble comme jamais auparavant. Tout comme ces quelques-uns – peu importe les drapeaux sur leurs épaules – doivent vivre et travailler comme une seule famille, nous apprendrons que même si nous chérissons nos différences, pour relever le défi de quelque chose de plus grand que nous, nous devons devenir un famille humaine unie. Et lorsque vous et votre famille êtes enfermés dans une bataille contre les forces de la mort, vous ne pouvez pas être seuls et devez travailler comme un seul – comme ici-bas.

En tant que pionniers, vous savez que nous ne pouvons pas être intimidés par le défi immédiat d’aujourd’hui, que le test du désastre est de savoir comment nous ramassons les morceaux, comment nous apprenons et comment nous travaillons ensemble pour nous assurer que cela ne se reproduise pas – même si nous atteignons plus haut qu’avant. La crise d’aujourd’hui peut révéler des échecs de leadership et la façon dont un manque d’unité dans notre réponse au défi peut permettre aux ténèbres de gagner bien plus qu’elles n’auraient dû. Mais cela peut aussi nous enseigner une leçon bien nécessaire sur la façon de travailler ensemble pour préparer et réaliser des choses qui pourraient ne pas sembler aussi immédiates que les besoins d’aujourd’hui, car elle nous oblige à nous élever au-dessus des frontières de nos différences et de la petitesse de notre vie quotidienne et voir au-delà de nos horizons actuels, et planifier ce que nous ne pouvons pas encore voir. En nous élevant au-dessus de la Mère Terre, nous avons appris quels nouveaux défis nous attendent – et créé le contexte pour que nous commencions maintenant à travailler ensemble afin que nous puissions survivre aux prochaines menaces à notre survie.

À un moment de peur, n’importe qui sur cette petite planète peut regarder en ce moment et être inspiré par l’univers qui nous appelle à notre être supérieur et, au fur et à mesure que la station spatiale vole, être touché par le fait que nous, dans cette famille humaine, pouvons faire de grandes choses. C’est ce que vous faites dans ce domaine. Vous vous engagez à créer l’avenir de l’espoir. Vous aidez à dessiner le possible sur le mur de l’incrédulité. Grâce à vous, tout le monde sur cette planète peut savoir que quelle que soit la menace d’aujourd’hui, que ce soit un petit virus, ou ne pas savoir d’où viendra notre prochain repas, ou si nous aurons une maison demain, un instant, même dans au milieu de la lutte pour la survie, même au milieu de l’obscurité, nous pouvons regarder les étoiles et avoir de l’espoir. Grâce à vous, nous avons la permission de rêver.

Rick Tumlinson est un membre fondateur du conseil d’administration du X Prize qui a dirigé le rachat commercial de la station spatiale russe MIR. Il a témoigné devant le Congrès américain à six reprises et a remporté le World Technology Award en 2015. Sa société Spacefund est une société de capital-risque investissant dans des startups spatiales. Suivez-le sur Twitter: @rocketrick