Op-ed | Le DoD doit démystifier la technologie des armes hypersoniques

Les armes hypersoniques attirent davantage l’attention des médias alors que la Chine et la Russie déploient de nouveaux systèmes. Ces armes, une fois déployées, constitueront une menace critique pour les États-Unis au pays et à l’étranger.

Bien qu’il s’agisse d’un problème de sécurité nationale important, il n’en est pas un qui s’explique facilement auprès de publics non experts.

Les capacités hypersoniques ont le potentiel de réécrire l’équilibre des pouvoirs entre terre, mer, air et espace. Nous devons démystifier la technologie pour garantir que le pays fasse les investissements nécessaires pour assurer le leadership américain en hypersonique au cours de la prochaine décennie. Cela est essentiel pour parvenir à un consensus sur les implications de la montée des armes hypersoniques.

Le général David Berger, commandant du Corps des Marines, a dit ceci: «Les gens que nous devons convaincre au Congrès, vous ne pouvez pas parler par-dessus leur tête, vous devez parler en langage simple. Pas d’acronymes, pas de complications, simple. “

La manière simple d’expliquer les systèmes hypersoniques est qu’ils concernent la vitesse. Ils peuvent parcourir plus d’un mile par seconde, avec des vitesses allant de cinq fois la vitesse du son ou Mach 5, jusqu’à au moins 10 fois la vitesse du son, ou Mach 10. Pour comparaison, un missile de croisière typique tel que le Tomahawk se déplace à 550 miles par heure, soit un peu plus de Mach 0,5, tandis que le Concorde supersonique a voyagé à Mach 2.

Malgré l’intérêt récent, il est important de noter que la technologie hypersonique n’est pas nouvelle. Le premier test hypersonique a eu lieu à White Sands, au Nouveau-Mexique, en 1949 et a été suivi par des tests de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) à la fin des années 1950 et 1960, qui ont régulièrement atteint une vitesse hypersonique.

Actuellement, les armes hypersoniques appartiennent à l’une des deux principales catégories: les missiles de croisière hypersoniques (HCM) et les véhicules à glissement hypersonique (VHG). Les HCM fonctionnent comme des missiles de croisière automoteurs ultrarapides. Inversement, les poids lourds sont lancés au sol par une fusée, se déploient à haute altitude et finissent par glisser pour frapper des cibles.

D’un point de vue militaire, les armes hypersoniques changent la donne en raison de leur vitesse élevée, de leur portée, de leur plus grande capacité de survie et de leur imprévisibilité. Ces armes peuvent transporter des ogives conventionnelles ou, dans certains cas, nucléaires. Par rapport aux ICBM et aux missiles de croisière traditionnels, l’hypersonique vole plus vite que les ICBM et a la maniabilité d’un missile de croisière, ainsi que des capacités de déception supplémentaires. S’ils sont utilisés par des adversaires, ils constitueraient une menace sérieuse pour les actifs américains dans le monde, des navires en mer aux bases d’outre-mer, ainsi que des frappes de décapitation potentielles contre les dirigeants nationaux ou des nœuds clés.

“Nous n’avons aucune défense qui pourrait nier l’emploi d’une telle arme contre nous”, a déclaré le général John Hyten, vice-président des Joint Chiefs of Staff et ancien commandant du U.S. Strategic Command.

Plus récemment, les poids lourds spécifiquement, ont surmonté des obstacles technologiques de longue date associés à la rentrée et à l’intégrité structurelle. Et la prochaine génération de ces armes hypersoniques raccourcira considérablement les temps de décision et de réaction aux niveaux tactique et stratégique. Parce que les hypersoniques de nouvelle génération n’ont pas besoin de se déplacer en ligne droite vers leurs cibles, ils sont plus difficiles à abattre. Il est également plus difficile de dire qui les a tirés, ce qui rend difficile de dissuader une attaque hypersonique ou de riposter contre une. Cela augmente le risque d’erreur de calcul et d’escalade involontaire.

D’un point de vue défensif, les antimissiles traditionnels et les autres mesures de défense aérienne sont d’une efficacité limitée contre les véhicules hypersoniques et n’ont pas suivi le rythme de l’évolution des armes offensives. «Nos adversaires ont profité de ce que j’ai appelé des vacances aux États-Unis», a déclaré Mike Griffin, sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie.

Au cours de cette période, la Russie et la Chine se sont concentrées sur le développement d’armes hypersoniques, tandis que les États-Unis ont été préoccupés par les opérations de contre-terrorisme et de contre-insurrection. Cela a permis à la Russie et à la Chine de prendre les devants et potentiellement de déployer des armes qui menacent des actifs tels que des infrastructures critiques, des bases militaires et des navires capitaux.

D’un point de vue mondial, les États-Unis, la Russie et la Chine restent les leaders mondiaux, suivis de près par l’Inde, qui a notamment une joint-venture sur une arme hypersonique avec la Russie. Au-delà de ces quatre nations, plusieurs alliés américains poursuivent individuellement ou en coopération les uns avec les autres des capacités offensives et défensives hypersoniques, notamment l’Australie, la France, l’Allemagne, Israël et le Royaume-Uni.

Aux États-Unis, le marché est encore largement concentré sur les armes offensives et les contre-mesures. Les dépenses de défense non classifiées annuelles pour les armes hypersoniques dépassent 2,6 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020 – dont 157,4 millions de dollars pour les programmes de défense hypersonique. Les dépenses devraient atteindre 5 milliards de dollars d’ici 2025. En outre, le marché hypersonique international devrait croître à un rythme annuel de plus de 7% au cours des prochaines années. Dans cet environnement, le ministère de la Défense se concentre sur la construction d’un arsenal offensif pour dissuader jusqu’à ce qu’une stratégie de défense hypersonique robuste puisse être avancée et mise en œuvre.

Dans l’ensemble, tandis que les États-Unis, la Chine et la Russie travaillent tous à la fois sur des HCM et des poids lourds, mais la Russie et la Chine ont adopté une approche différente pour les mettre en œuvre. Ils font des sprints rapides pour développer et déployer du matériel, tandis que les États-Unis adoptent une approche plus longue, travaillant à créer une famille d’armes hypersoniques et de contre-mesures, avec plus de douze programmes distincts en cours. Enfin, la Russie et la Chine font progresser les armes hypersoniques à capacité nucléaire, tandis que les États-Unis se concentrent sur les armes classiques.

La première itération des armes hypersoniques de prochaine génération développées par le Pentagone devrait être prête d’ici 2022. Pendant ce temps, la Russie est déjà en train de déployer plusieurs HCM et dispose d’un poids lourd qui devrait être prêt cette année. La Chine n’est pas loin derrière, ayant testé avec succès ses nouveaux HCM et HGV à plusieurs reprises, les deux devant être déployables en 2020.

Les États-Unis doivent combler cet écart et s’aligner sur ces programmes disparates. Un pas dans la bonne direction pour les États-Unis serait de veiller à ce que les programmes d’armes hypersoniques dans l’ensemble du ministère de la Défense et les services soient mieux synchronisés. Pour ce faire, le ministère de la Défense, le Congrès et l’industrie doivent s’entendre sur un langage commun. Souvent, la discussion sur l’hypersonique descend rapidement dans le jargon. Cela obscurcit les problèmes clés et complique même les discussions de base. Une façon de résoudre ce problème est par le biais du Defence Innovation Board (DIB), soit en créant un nouveau sous-comité, soit en utilisant le sous-comité DIB scientifique et technologique existant, renforcé par des experts en la matière du Département de la défense. Cela pourrait aider à développer une stratégie claire et globale.

En outre, le Département de la défense devrait former une équipe interinstitutions pour évaluer, regrouper et articuler les besoins en capacités hypersoniques et antihypersoniques pour soutenir la stratégie militaire américaine. Avec plus d’une douzaine de programmes et d’initiatives à travers le ministère de la Défense et les services, l’alignement autour d’un objectif commun et convenu est crucial pour le succès. Au lieu de poursuivre plusieurs lignes d’efforts déconnectées, cette équipe fournirait un ensemble intégré d’exigences qui aideraient l’industrie à cibler ses propres investissements.

Enfin, l’émergence des meilleures pratiques de fabrication des entreprises de défense non traditionnelles et des startups technologiques est essentielle pour combler le fossé actuel en matière de capacités. Un écosystème comprenant le ministère de la Défense, des sociétés aérospatiales traditionnelles, la DIB et des sociétés de défense non traditionnelles devrait être l’objectif.

L’établissement d’une base de compréhension claire entre ces groupes disparates est nécessaire pour élargir l’engagement, assurer un plus grand soutien et améliorer le retour sur investissement.

Nicholas Nelson est directeur de stratégie dans une société de conseil internationale, où il se concentre sur les technologies émergentes dans l’espace et les systèmes sans pilote.

Cet éditorial a été initialement publié dans le numéro du 11 décembre 2019 du magazine SpaceNews.