Op-ed | Le lancement de la sécurité nationale n’est pas prêt à s’engager dans des pratiques commerciales

Vous avez entendu le buzz autour de la nouvelle course à l’espace et le convoi croissant de sociétés spatiales commerciales qui promettent des technologies brillantes et de nouveaux processus commerciaux à des prix effrénés.

Les dirigeants du Air Force Space Command (maintenant Space Force) ont réfléchi de manière critique à la manière de tirer parti de cette course pour les intérêts de la sécurité nationale.

Je suis tout pour le succès de l’espace commercial. Ma propre start-up spatiale a de petits satellites en orbite offrant une variété de fonctions, et nous profitons de la pression du DoD pour tirer parti du succès commercial. Mais l’histoire et mon expérience suggèrent que nous ne sommes pas tout à fait prêts à nous engager pleinement à respecter les normes et les pratiques de lancement commercial pour satisfaire les besoins de sécurité nationale.

La poussée pour de nouvelles entreprises spatiales n’est pas nouvelle. Le Commercial Space Launch Act de 1984 a été signé par le président Ronald Reagan pour faciliter la commercialisation de l’espace. L’objectif de réduire les coûts d’accès à l’espace a été de la même manière dans le DoD, l’espace civil et les industries commerciales. Ce qui a refait surface, c’est l’enthousiasme pour adapter ces principes commerciaux directement dans le domaine de la sécurité nationale.

À la fin des années 1980, des sociétés de lancement commercial prometteuses comme Martin Marietta, General Dynamics et McDonnell Douglas faisaient la promotion de la fiabilité des pratiques de lancement commercial et alléguaient que le fardeau étouffant des exigences gouvernementales d’assurance de mission était la raison des coûts de lancement coûteux. Après tout, le secteur spatial commercial était en plein essor et démontrait clairement que le lancement était possible sans une surveillance gouvernementale coûteuse et inutile.

L’Air Force a répondu et a commencé à réduire la surveillance de ces partenaires de lancement. Quelques années plus tard, en tant que commandant de la 30e Escadre spatiale exécutant le Western Test Range à la base aérienne de Vandenberg, j’ai vu le National Reconnaissance Office perdre un atout essentiel en raison d’un échec de lancement à bord d’une fusée Titan 4 en août 1993. Son coût était de les milliards de dollars, mais sa perte pour la sécurité nationale était incommensurable.

Des échecs de lancement supplémentaires d’Atlas 1 / Centaur au début des années 1990, puis une série de cinq échecs de Titan 4 et Delta 3 à la fin des années 1990 ont coûté des milliards de dollars supplémentaires et des pertes dévastatrices pour la sécurité nationale. Le lancement par le DoD du Broad Area Review qui a suivi a galvanisé le retour à l’assurance de la mission.

L’US Air Force Space and Missile Systems Center (SMC) a utilisé les recommandations de l’examen pour revenir aux principes d’assurance de mission dans la conception du programme Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV), qui avait été créé en 1994. Le résultat a été 120 lancements réussis consécutifs.

Qu’est-ce que l’assurance mission et pourquoi cela fait-il une telle différence?

L’assurance de la mission est la gestion des risques: identification, quantification et atténuation des risques appropriés à la mission. Le lieutenant-général John Thompson, commandant du SMC, parle de prendre des «risques intelligents». Je suis d’accord avec ça. Les opportunités de démonstration de pratiques commerciales sans la supervision du gouvernement devraient être encouragées et mieux cultivées avec des charges utiles à moindre coût.

Mais le lancement de l’espace de sécurité nationale est une race différente. Lorsque les actifs sont si essentiels qu’ils ne peuvent pas être mesurés par les dollars d’assurance, l’assurance mission est la première et la dernière ligne de défense pour un accès assuré à l’espace.

Pour le National Security Space Launch (NSSL) Launch Service Procurement (LSP), je crois que la Force spatiale doit sélectionner des partenaires où l’assurance de la mission n’est pas perçue comme une gêne ou un fardeau toléré, mais priorisée avec la gravité qu’elle mérite. En outre, la Force spatiale devrait sélectionner des partenaires qui ont une culture d’entreprise d’engagement envers la mission grâce à une culture disciplinée d’assurance de la mission. Cela prend de nombreuses formes, comme habiliter les machinistes de première ligne à poser des questions, inculquer la rigueur dans les analyses d’ingénierie, promouvoir des gestionnaires qui agissent avec transparence, embaucher des talents passionnés par la défense des libertés américaines ou aligner l’investissement de l’entreprise avec les besoins de sécurité nationale.

Les fournisseurs de LSP doivent comprendre que le succès d’une mission n’est pas mesuré par le coût d’une assurance mission adéquate, mais par le prix d’une assurance mission inadéquate.

Je crois que les pratiques commerciales ont une place dans le lancement de l’espace de sécurité nationale, moteur d’innovation et d’abordabilité, et je salue la volonté du DoD d’augmenter l’utilisation de l’espace commercial. Cependant, tirer parti des pratiques commerciales ne doit pas exclure ni dégrader l’assurance mission, comme l’histoire l’a amplement démontré.

L’assurance de la mission doit rester la pierre angulaire de NSSL, et nous ne devons intégrer que des pratiques commerciales qui l’améliorent. Le DoD comprend les résultats nécessaires pour la décision critique du LSP qui nous attend et prendra les bonnes décisions à mesure que les pratiques commerciales continueront de mûrir.

Lance Lord est un général à la retraite de l’US Air Force. Il a servi les quatre dernières années de sa carrière militaire en tant que commandant de l’Air Force Space Command. Il est fondateur et président de L2 Aerospace LLC et membre du conseil d’administration d’Aerojet Rocketdyne.