Op-Ed | Le plus grand défi pour la communauté spatiale – Talent

Aujourd’hui, chaque gouvernement, industrie, infrastructure, armée et communauté est connecté à l’espace et dépend de lui. Du transfert de données à grande vitesse via les satellites aux technologies innovantes et aux découvertes scientifiques offrant de réels avantages sur Terre, l’espace est de plus en plus un élément transversal dans la société du 21e siècle. Mais avons-nous ce dont nous avons besoin pour accéder au plein potentiel de l’espace? Pas encore.

C’est au cœur de ma discussion avec les membres du gouvernement et de l’industrie de la communauté spatiale lors de l’allocution «State of Space 2020» au National Press Club le 11 février.

Une vérité fondamentale est que l’avenir de l’espace ne se résume pas au frisson de l’exploration, c’est aussi la prise de conscience que l’espace est une force économique puissante. L’économie spatiale mondiale a atteint 414,75 milliards de dollars en 2018, selon The Space Report. Son potentiel est beaucoup plus grand. Les analystes économiques de diverses organisations prévoient que l’économie spatiale vaudra 1 billion de dollars au cours des deux prochaines décennies. Avec plus de 80 pays opérant dans l’espace et 40 ports spatiaux sur les cinq continents (et une douzaine de ports spatiaux en développement), l’avenir de l’espace est encore plus brillant que nos succès et percées actuels.

Cependant, saisir ce grand potentiel ne consiste pas seulement à lancer des fusées, à placer des satellites en orbite et à aspirer à retourner sur la Lune et à explorer Mars. La réalisation de l’économie spatiale d’un billion de dollars dépend de quelque chose ici sur Terre: le talent. Pour être franc, il n’y en a pas assez. Le monde a besoin d’une main-d’œuvre qualifiée, qualifiée et éduquée qui peut conduire la communauté spatiale vers l’avenir et au-delà de notre atmosphère. Sans talent capable avec des bases de connaissances critiques, aucun de nous, ou l’économie spatiale en plein essor ne va nulle part.

Pendant des années, l’accent a été mis sur la crise des STEM en Amérique, mais les STEM ne sont qu’une partie d’un manque de main-d’œuvre, d’un déficit de compétences et d’un déficit d’innovation beaucoup plus importants. Tout le monde a la possibilité de faire partie de l’économie spatiale – technique et non technique – nous devons donc rechercher des données démographiques inexploitées et adopter une culture d’apprentissage tout au long de la vie – un continuum de formation, de perfectionnement et de requalification de l’entrée à la carrière. -sortie. Nous devons donner aux entrepreneurs les moyens de combler le fossé de l’innovation en commercialisant les milliers de brevets de technologie spatiale inutilisés qui peuvent améliorer la vie sur Terre. Pour aggraver encore le défi, d’autres pays (alliés et adversaires) travaillent également rapidement pour cultiver une main-d’œuvre dynamique et attirer des talents qualifiés de l’étranger pour répondre exactement aux mêmes besoins.

Cela présente une priorité mondiale pour l’avenir de l’espace, et il n’y a pas de réponses faciles. Pour toutes les merveilles innovantes de l’ingénierie et de la science qui rendent les opérations spatiales possibles et une vie meilleure sur Terre dans toutes les industries, la communauté spatiale doit rassembler le même esprit et le même engagement dans la construction d’une main-d’œuvre large et plus diversifiée si elle veut atteindre le billion de dollars. la prévision et de nouvelles frontières pionnières sur Terre et au-delà. Ceci comprend:

– Rassembler les jeunes professionnels et les vétérans de la communauté spatiale pour encourager la collaboration et le mentorat qui transfèrent les connaissances à la future main-d’œuvre spatiale.

– Créer un accès et une fascination pour les sujets liés à l’espace chez les apprenants tout au long de la vie et veiller à ce que nous le fassions de manière équitable, indépendamment du sexe, de la géographie, de l’ethnie ou du contexte économique

– Coordonner avec le milieu universitaire, l’industrie et le gouvernement pour forger les synergies qui se produisent lorsque le bassin de talents est dirigé par des éducateurs vers les besoins réels des entreprises et du secteur public.

Souvent, les médias et les personnalités géopolitiques cherchent à encadrer la communauté spatiale actuelle en termes archaïques «Est contre Ouest». De telles classifications sont un vestige de la guerre froide et ne reflètent pas la véritable communauté spatiale ou l’environnement dans lequel elle opère aujourd’hui. Ce n’est pas une compétition «nous contre eux». Au contraire, chaque pays, entreprise et communauté est en compétition pour le même talent qui peut nous emmener dans l’espace et nous permettre de rester.

Si nous voulons que l’économie spatiale atteigne le potentiel que nous envisageons pour elle, elle nécessitera une attention commune à l’amélioration de l’éducation, un engagement universel à soutenir l’innovation et une prise de conscience inébranlable qu’en atteignant l’espace, nous élevons la qualité de vie de chacun sur Terre pendant que nous atteignons des frontières au-delà.

C’est un espace pour tous et une mission à laquelle nous devons toujours aspirer, car lorsque nous le ferons, personne ne sera jamais laissé pour compte.

Thomas E. Zelibor est le PDG de la Space Foundation, une organisation à but non lucratif au service de la communauté spatiale, et un contre-amiral à la retraite de la marine américaine.