Op-ed | LEO proliféré est risqué mais nécessaire

“Tous les problèmes deviennent plus petits lorsque vous les affrontez au lieu de les esquiver.” – William F. Halsey

Autrefois refuge, l’espace au-dessus de l’atmosphère terrestre est encombré et contesté – et le problème s’aggrave. Un adversaire déterminé peut désactiver ou éliminer un satellite qu’il considère comme une menace. Alors que la sécurité nationale des États-Unis et de leurs alliés dépend de plus en plus des capacités spatiales, nous devons évoluer vers des constellations résilientes qui peuvent absorber les pertes des satellites sans perdre la mission. Le LEO proliféré – la construction de grandes constellations de petits satellites en orbite terrestre basse – est une stratégie essentielle pour atteindre cette résilience. Mais il comporte ses propres défis.

L’industrie spatiale commerciale tire parti de la miniaturisation de la technologie des satellites, de la réduction des coûts et de la concurrence accrue au lancement pour créer une énorme augmentation prévue des satellites commerciaux sur les orbites inférieures. Il est désormais possible pour les constellations LEO proliférées de fournir une couverture Internet mondiale persistante avec une latence très faible. OneWeb, SpaceX, Amazon, Telesat et Samsung sont parmi ceux qui poursuivent de grandes constellations LEO comprenant des centaines à des milliers de petits satellites. La Federal Communications Commission des États-Unis a déjà accepté d’octroyer une licence à plus de 10 000 de ces satellites et des centaines d’autres sont à l’étude. Le Département de la défense tire parti de cette tendance avec les programmes Blackjack et Casino de la DARPA et une nouvelle couche de transport des communications est actuellement recherchée par l’Agence de développement spatial.

Le monde évolue inexorablement vers des constellations proliférées. C’est une progression logique et généralement une bonne chose. Mais comme beaucoup de bonnes choses, ce n’est pas sans risques.

Autrement dit, le risque est que l’espace devienne trop encombré pour être sûr. L’espace est vaste mais l’immobilier orbital adapté aux constellations de satellites est limité. Cela est particulièrement vrai pour LEO par rapport aux orbites supérieures.

Un missile indien PDV-Mk II se lève en route pour intercepter et détruire Microsat-R. Crédit: gouvernement de l’Inde

Les orbites les plus utilisées de la Terre deviendront certainement plus congestionnées et deviendront un endroit plus risqué pour fonctionner lorsque les constellations LEO (pLEO) et les constellations commerciales PLEO nouvellement planifiées du DoD seront ajoutées à la multitude de satellites inopérants, de fusées usagées et de taille de balle molle ou de plus gros morceaux de débris orbitaux que nous pouvons actuellement suivre. En raison des vitesses élevées impliquées – au-delà de 27 000 kilomètres à l’heure – n’importe laquelle des centaines de milliers de débris spatiaux actuellement trop petits pour suivre peut causer des dommages importants. (Alors que nous nous dirigeons vers la clôture spatiale, nous serons en mesure de suivre les objets de la taille d’une balle de golf, ce qui permettra une meilleure planification et des actions de sécurité opérationnelle).

Les volumes disponibles dans l’espace augmentent de façon exponentielle à mesure que les orbites augmentent en altitude. Ainsi, LEO est beaucoup plus sensible à la congestion que l’orbite terrestre moyenne ou les orbites géostationnaires ou fortement inclinées. Cependant, la tendance actuelle est de passer d’orbites avec de grands volumes d’espace qui aident à atténuer la congestion à des orbites plus basses avec des volumes d’espace beaucoup plus petits qui accentuent la congestion. Par conséquent, nous sommes sur la voie d’une augmentation exponentielle du risque de collisions en orbite. Les densités projetées d’objets spatiaux dans LEO mettent à rude épreuve nos capacités actuelles de modélisation fiable des risques.

À la complexité de ce problème s’ajoute la réalité que de plus petits morceaux de débris spatiaux sont créés par des événements de rupture violents et des collisions accidentelles (et peut-être intentionnelles) qui fournissent de nouveaux morceaux de débris. À chaque collision, la population de débris spatiaux augmente, augmentant ainsi les chances de collision. À ce jour, il y a eu près de 200 explosions accidentelles de satellites, créant une énorme quantité de débris spatiaux. Les micrométéoroïdes constitueront également une menace importante à mesure que le nombre de satellites augmentera de manière significative. En 1978, le scientifique de la NASA, Donald J. Kessler, a prédit que les collisions de débris spatiaux déclencheraient un effet en cascade, rendant les activités en orbite terrestre basse intenables pendant des décennies, les débris créés augmentant de façon exponentielle dans le temps par des collisions successives. En mars dernier, l’Inde a effectué avec succès un essai antisatellite de «destruction cinétique» en tirant un missile lancé au sol sur l’un de ses satellites en orbite à 325 kilomètres. L’Inde a supposé à tort que la basse altitude ferait rentrer rapidement les débris et les décomposer en quelques semaines. Cependant, 125 objets ont été catalogués en orbite avec des apogées jusqu’à 2 200 kilomètres. Quarante-six objets sont restés en orbite cinq mois après le test et 17 objets sont toujours suivis au début de cette année. C’est sûrement un exemple de l’imprévisibilité des débris créés par un événement cinétique, intentionnel ou non.

LES APPROCHES ACTUELLES NE SONT PAS CAPABLES DE GÉRER LE PROBLÈME DE PROLIFÉRATION

Chaque fois que nous effectuons un lancement spatial, nous devons éliminer les conflits en fonction des interférences potentielles des objets LEO. Si l’orbite terrestre basse devient trop encombrée pour de nouveaux lancements, alors les missions actives de suppression des déchets spatiaux – peu importe à quel point elles peuvent sembler farfelues – pourraient devenir la seule option. Mais cela aurait un coût d’opportunité pour d’autres missions scientifiques, civiles et de défense. Si nous n’y prêtons pas attention et que nous établissons certaines règles de la route, en particulier pour le LEO proliféré, nous courons le risque de collisions en cascade rendant LEO inutilisable et créant tellement de débris que nous ne pouvons pas non plus le lancer en toute sécurité.

Il existe actuellement des actions limitées sur les meilleures pratiques pour la désorbitation. Le vrai problème est l’approche commerciale actuelle de la «ruée vers l’or» du pLEO, les entreprises rivalisant pour être les premières et construire le plus afin de chasser les concurrents du marché. Un résultat possible de cette ruée pourrait être une surpopulation d’espace pLEO. Il existe des directives, mais pas de vraies règles, pour éliminer les débris spatiaux et retirer les satellites disparus de l’orbite. Pour le domaine en pleine expansion des cubesat et des petits satellites, nous manquons de directives claires. Ces minuscules satellites, certains pesant moins d’un kilogramme, ne peuvent pas être facilement désorbités en raison de leurs faibles réserves de carburant. Et parce qu’ils sont si petits, il faut beaucoup de temps pour que la traînée les retire de l’orbite terrestre basse. Le temps de désorbitation étant proportionnel au coefficient balistique (surface / masse effective de traînée), les petits objets denses restent en orbite plus longtemps que les gros objets légers.

Certaines des sociétés commerciales poursuivant de grandes constellations LEO peuplées de satellites produits en masse supposent que 10 à 15% des vaisseaux spatiaux qu’ils lancent pourraient mourir en orbite.

SpaceX a lancé son cinquième lot de satellites haut débit Starlink en orbite terrestre basse le 17 février. La société compte désormais 302 satellites en orbite et prévoit d’en lancer des centaines d’autres d’ici la fin de l’année. Crédits: SpaceX

Prenons un exemple historique: Iridium, qui a lancé ses 95 premiers satellites entre 1997 et 2002, a encore 30 de ces satellites en orbite car ils ont mal fonctionné avant de pouvoir être abattus. On prévoit que jusqu’à 23 de ces satellites disparus y resteront pendant 100 ans ou plus.

Si quelque chose de similaire se produit avec les méga-constellations prévues aujourd’hui, et que nous nous retrouvons avec 20 000 satellites commerciaux en LEO, nous pourrions également nous retrouver avec 2 000 roches en orbite avec le potentiel de provoquer une cascade de collisions. Le scénario semble encore pire si nous supposons que certaines de ces constellations font faillite, laissant l’espace encombré d’actifs abandonnés attendant des années ou des décennies pour se décomposer et se désorbiter. Qui a la responsabilité de s’assurer que les satellites de ces sociétés en faillite sont éliminés correctement? Le plus gros problème est qu’une fois le dommage fait, il faut attendre longtemps pour que le problème se corrige automatiquement.

Une autre question qui devrait être posée à ces propriétaires-exploitants de constellations de satellites proliférants et à faible coût est la suivante: quelles hypothèses avez-vous formulées quant à la capacité de votre approche «d’élimination» à gérer des environnements de rayonnement plus hostiles que ceux actuellement présents? Votre avionique satellite est-elle capable de survivre à une éruption solaire importante ou à un événement d’éjection de masse coronale? Savez-vous même à quel moment votre avionique subit un verrouillage catastrophique qui laisse votre satellite sourd aux commandes? Les missions spatiales de sécurité nationale traditionnelles nécessitent, depuis des décennies, une analyse du pire des cas pour comprendre comment les défaillances peuvent se produire et que faire pour les atténuer. Les opérateurs commerciaux de constellation proliférée devraient avoir à démontrer un niveau de compréhension similaire de leurs constellations et prouver que leur approche d’élimination fonctionnera dans les environnements spatiaux les plus difficiles.

CE QUI DOIT ÊTRE FAIT?

«Tout ce qui est confronté ne peut pas être changé. Mais rien ne peut être changé jusqu’à ce qu’il soit confronté. » – James Baldwin

De nombreuses idées flottent sur la façon de résoudre le problème de la suppression active des déchets spatiaux. Cependant, il est probablement moins cher d’empêcher les débris spatiaux de s’accumuler en premier lieu que de les retirer une fois qu’ils sont là. Qui va dépenser des millions de dollars pour construire et lancer un satellite qui recueille quelques débris? Il ne semble pas actuellement financièrement faisable.

Actuellement, l’US Space Force – via son absorption de l’Air Force Space Command – fournit un suivi des objets spatiaux et des débris et fournit des avertissements de collision potentiels. Dans le passé, cela n’a pas été un travail énorme. Mais cela change avec le nombre croissant de satellites en baisse qui sont construits et lancés. De façon appropriée, il y a une transition en cours – conformément à la directive sur la politique spatiale-3 (SPD-3) de l’administration Trump – de cette responsabilité à la Federal Aviation Administration et à la Federal Communications Commission.

SPD-3 représente également la position définitive du gouvernement américain pour la gestion du trafic spatial. Conformément à la directive de la Maison Blanche, la gestion du trafic spatial (qui est similaire aux «services spatiaux de sensibilisation à la situation spatiale» fournis par le 18e Escadron de contrôle spatial à la base aérienne de Vandenberg) passera au ministère du Commerce. Dans l’ensemble, l’impact des constellations sur l’environnement LEO est actuellement géré dans le cadre du processus de licence de lancement. Compte tenu des problèmes potentiels, nous devons inclure explicitement les meilleures pratiques pour les taux de défaillance et les directives de désorbitation pour les constellations LEO smallsat. Alors que nous passons à la FAA et à la FCC en tant qu’entités responsables du gouvernement américain, elles devront développer des politiques et des pratiques pour relever ces défis. En vertu des directives de politique spatiale 2 et 3, la FAA et la FCC ont toutes deux sollicité l’avis de l’industrie pour de nouvelles lignes directrices sur les licences de lancement et les débris orbitaux. Ces problèmes de risque de vol et de sécurité orbitale doivent faire partie de ce processus.

Pour les déchets qui ont déjà été créés dans l’espace, l’approche d’atténuation actuelle consiste à utiliser des systèmes au sol pour les cartographier, à envoyer des messages d’évitement des collisions et à manœuvrer pour les éviter. Pour l’instant, nous devrons nous fier à ces systèmes de suivi pour assurer la sécurité de l’orbite terrestre basse, et travailler également pour empêcher de nouvelles missions d’aggraver le problème. Bien que le suivi des déchets spatiaux soit plus facile et moins cher que la collecte et l’élimination des débris, cela ne va pas sans difficultés. La clôture spatiale et les autres télescopes spatiaux de localisation des déchets doivent être financés, construits et déployés.

La DARPA développe une ligne prototype de satellites de reconnaissance rentables qui s’installeront en orbite terrestre basse, dans le cadre d’un programme appelé Blackjack. Crédits: DARPA

Alors que nous construisons des milliers de nouveaux satellites à destination de LEO, nous devons intégrer les exigences pour maintenir LEO viable. Cela coûtera de l’argent, mais si les fabricants de satellites ne prennent pas les mesures nécessaires pour garantir que leurs produits ne contribueront pas aux déchets spatiaux, les chances croissantes de collision et le risque de déclencher une cascade de collisions augmenteront. À la fin de l’année dernière, un groupe nouvellement établi de leaders de l’industrie spatiale, la Space Safety Coalition, a publié une liste des meilleures pratiques pour les opérateurs d’engins spatiaux, y compris des directives pour limiter l’impact des nouveaux satellites et empêcher la croissance des débris spatiaux. Les directives invitent les opérateurs d’engins spatiaux à créer des plans de désorbitation améliorés et les ingénieurs à prioriser les capacités d’évitement des collisions. Les propriétaires, exploitants et parties prenantes d’engins spatiaux devraient échanger des informations concernant la sécurité des vols et la prévention des collisions. SpaceX et OneWeb ont tous deux soumis des plans, mais personne n’a évalué l’adéquation dans le nouveau monde pLEO.

GARDER LEO HABITABLE

“Fuir un problème ne fait qu’augmenter la distance de la solution.” – Anonyme

Le LEO proliféré est nécessaire pour faire face aux nouvelles réalités du monde dans l’espace. Lorsque vous passez à LEO pour profiter de distances plus courtes et d’une latence plus faible, vous avez clairement besoin de plus de satellites pour fournir la couverture dont vous avez besoin par rapport à des altitudes plus élevées. De plus, les militaires prolifèrent également pour leur résilience afin de pouvoir absorber la perte de satellites et de poursuivre la mission.

Nous pouvons surpeupler n’importe quelle orbite, mais c’est en LEO que nous sommes confrontés aux défis les plus importants. Le passage au pLEO progresse rapidement du point de vue gouvernemental et commercial. Être dans un endroit où nous pouvons maintenant construire et lancer des systèmes qui rendent cela possible est une bonne chose. Le souci est que la ruée commerciale pourrait surcharger l’espace et empêcher une utilisation efficace et défensive de la sécurité nationale de l’espace. L’évolution de toutes les classes de petits satellites, l’augmentation de la concurrence des lancements et le passage à des lancements plus petits et à moindre coût permettent que cela se produise.

Donc, oui, nous devons passer à des constellations proliférées, mais nous devons le faire avec intelligence et soin. Il est maintenant temps de faire en sorte que cela ne se transforme pas en cauchemar. Nous devons planifier et avoir des règles, et ces règles doivent être acceptées au niveau international. Nous avons besoin d’une organisation internationale qui protège l’espace de la même manière que l’attribution du spectre. Il est urgent de dire aux opérateurs que si vous le montez, vous devez le faire tomber – ou financer une sorte de fonds indépendant d’assainissement de l’espace similaire au programme fédéral Superfund créé par les États-Unis dans les années 80 pour nettoyer les déchets toxiques. des sites. Peut-être que les opérateurs devraient être tenus de mettre en place des obligations en fonction du nombre de satellites qu’ils mettent dans l’espace.

L’abordabilité et la durée de vie plus courte des systèmes LEO proliférés permettront aux États-Unis de contrer efficacement leurs adversaires grâce à l’insertion rapide de nouvelles technologies. Alors que nous passons à LEO pour profiter de distances plus courtes et d’une latence plus faible, nous avons besoin de plus de satellites pour fournir la même couverture que de petits nombres de satellites à des altitudes plus élevées. De plus, la prolifération assure la résilience, permettant aux militaires – sans parler des opérateurs commerciaux – d’absorber la perte de satellites et de poursuivre la mission.

Nous devons célébrer les progrès de l’industrie, mais nous ne devons pas les déployer sans prendre en considération et atténuer les risques correspondants.

Top “Tav” Taverney est un général de division à la retraite de l’US Air Force et ancien vice-commandant de la DARPA de l’Air Force Space Command.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 24 février 2020 du magazine SpaceNews.