Op-ed | Les États-Unis devraient considérer l’économie spatiale comme une entité unique

Le gouvernement et les chefs de file de l’industrie doivent combler l’écart entre le gouvernement et l’espace commercial.

La pandémie a déjà un impact significatif sur l’industrie spatiale. Les réductions d’effectifs, les retards de lancement et de production, le report du processus législatif et le ralentissement des lignes de crédit ne sont que les effets les plus immédiats et les plus visibles.

Alors que la nation avance et se remet de la crise, les dirigeants du gouvernement et de l’industrie doivent réfléchir à la façon de combler l’écart entre le gouvernement et l’espace commercial. Une partie de cela implique que le gouvernement comprenne mieux l’espace commercial et change la façon dont il considère l’espace dans son ensemble, et éduque le secteur commercial sur la façon dont le gouvernement fonctionne.

Voici quelques façons dont le gouvernement américain, en particulier l’US Space Force, peut travailler pour combler le fossé entre le gouvernement et le secteur privé tout en créant les bases d’un partenariat durable qui assurera le leadership continu de l’Amérique en orbite.

Considérez l’entreprise spatiale dans son ensemble

Opérer dans l’espace aujourd’hui et dans le futur n’est pas une proposition ni. Ce n’est pas un lancement lourd ou un petit lancement. Ce ne sont pas de grandes constellations ou des autobus scolaires plaqués or. La solution la plus efficace dans n’importe quel domaine opérationnel est un portefeuille mixte, robuste et dynamique. Nous devons avoir un petit lancement dédié qui vole à côté de fusées éprouvées pour le transport lourd.

Pourquoi? Si nous n’investissons que dans des véhicules lourds, de petites charges utiles expérimentales resteront à la fin de la file d’attente. Dans le même temps, les petites plates-formes de fusées dédiées sont limitées par la physique et ne peuvent pas mettre en place les lourds satellites exquis dont certains clients gouvernementaux ont besoin. Dans l’ensemble, le matériel éprouvé en vol réduit également considérablement les coûts et augmente le rythme de vol. Si elle est intégrée correctement, elle pourrait bien augmenter la résilience de l’architecture en permettant un réapprovisionnement rapide des architectures dégradées.

De même, nous devons examiner comment les différentes constellations se parlent et s’intègrent aux composants terrestres critiques. L’époque où l’on regardait l’espace comme un lancement ou comme des satellites dans le vide est révolue depuis longtemps. Nous devons commencer à parler et à penser le système dans son ensemble et l’intégration à travers et à travers l’architecture, pas seulement des points ou des nœuds uniques du réseau.

Associez les mots aux actions

À l’heure actuelle, la réforme de l’entreprise spatiale de sécurité nationale suscite un vif intérêt. En effet, il n’y a probablement pas plus de temps dans l’histoire qu’aujourd’hui pour mettre en place les éléments nécessaires pour assurer que l’entreprise spatiale américaine soit préparée pour l’avenir.

Presque tous les dirigeants de la Force spatiale et les hauts responsables militaires et civils du Pentagone disent les bonnes choses: nous devons aller vite, nous devons innover, nous devons changer la façon dont nous achetons des capacités spatiales. Mais, et c’est un gros mais, si ces mots ne sont pas rencontrés avec une action démontrable dans les achats et les acquisitions, une énorme opportunité sera perdue.

Si la nouvelle solution d’avertissement de missiles du gouvernement ressemble à la solution existante avec une couche de peinture différente, l’industrie spatiale commerciale deviendra de plus en plus blasée, et c’est compréhensible. Les mots doivent être rencontrés avec des actions et (surtout) un financement, et une concurrence et une innovation soutenues sont les actions nécessaires.

Soyez prêt à sortir des sentiers battus

L’espace commercial a dépassé et continue de dépasser les cycles de développement du gouvernement. C’est un fait simple. Le gouvernement et son écosystème – y compris les centres de recherche et de développement financés par le gouvernement fédéral (FFRDC) – doivent être prêts à adopter des solutions nouvelles et novatrices aux problèmes spatiaux d’aujourd’hui et de demain.

Ce n’est pas parce que ce n’est pas un «autobus scolaire plaqué or» ou qu’il fait quelque chose qui semble hors de The Expanse. Le gouvernement doit être prêt à prendre plus de risques sur les capacités expérimentales. L’échec n’est un échec que si les leçons ne sont pas apprises et que les performances futures ne sont pas améliorées.

Le gouvernement doit envisager d’investir dans un écosystème, et non dans une solution unique, qui répond au besoin de capacités et non d’exigences. Le gouvernement ne devrait pas être chargé de choisir les gagnants et les perdants, il devrait cependant permettre au marché, définir des paramètres, faciliter sa structure et laisser le marché trouver la meilleure solution au défi unique du gouvernement, ou acheter commercialement si cette solution est déjà existe.

Il y a, bien sûr, certaines choses qui sont purement gouvernementales et pour lesquelles une analyse de rentabilité commerciale n’existera jamais – des capacités d’imagerie exquises, des communications renforcées, le commandement et le contrôle nucléaires, entre autres. Mais, en se concentrant sur les capacités commerciales pour les fruits à faible portée, davantage de ressources pourraient être disponibles pour ces missions vraiment uniques.

COVID-19 démontre la nécessité, en cas de crise, de réduire les formalités administratives et les règles et règlements pour faire avancer les choses rapidement. Alors que la haute direction du gouvernement et des militaires est désireuse d’aller plus vite dans l’espace, on espère qu’il ne faudra pas une crise COVID équivalente dans l’espace pour vraiment accélérer les changements qui sont maintenant à un stade embryonnaire.

Regardez l’acquisition basée sur les capacités

Avec des capacités commerciales et un adversaire vraiment dynamique, nous devons commencer à penser à la capacité que nous voulons. C’est un changement radical de mentalité. Nous avons besoin d’images infrarouges aériennes persistantes, mais SBIRS est-il le meilleur moyen d’obtenir cela? De quoi avons-nous vraiment besoin? Tâchez l’espace commercial avec cette demande et voyez quelles capacités ils peuvent développer.

Ici, nous constatons des progrès – les travaux du Space Enterprise Consortium, de la Defense Innovation Unit et d’autres s’efforcent d’apporter de nouvelles capacités par le biais de mécanismes non traditionnels. Lors du Space Pitch Day de l’automne dernier, l’Air Force a accordé 9 millions de dollars sur place à San Francisco lors de sa première journée. Ce sont de bons débuts, mais ils doivent être intégrés dans les programmes d’enregistrement plus vastes et plus larges.

Comprendre l’approche commerciale du risque

Trop souvent, le gouvernement semble considérer l’espace commercial comme le Far West sauvage, prenant des risques avec un abandon téméraire. Une partie de cela est sur l’espace commercial. Avec des non-conformistes comme Elon Musk de SpaceX, Jeff Bezos de Blue Origin et Richard Branson de Virgin Orbit, ce culte du risque semble être la norme aux yeux du gouvernement. Ce n’est tout simplement pas vrai.

En comparaison, ce sont des preneurs de risques plus importants que le gouvernement, mais ces individus et ces entreprises sont très opposés au risque. SpaceX était, à un moment donné, un échec de lancement loin de fermer boutique. Ces sociétés de lancement ne peuvent pas se permettre un échec majeur car le marché commercial se tarira.

L’espace est, et restera, à forte intensité de capital, et les activités à forte intensité de capital impliquent un risque accru. Ce n’est pas parce qu’un milliardaire de la Silicon Valley soutient un projet, ou parce qu’un fonds de capital-risque investit des sommes considérables dans une entreprise ne signifie pas qu’ils jouent vite et librement. L’échec est toujours un échec, et les échecs dans l’industrie aérospatiale sont coûteux.

La pandémie affecte certainement le plus les startups du «nouvel espace». Le gouvernement pourrait donc jouer un rôle bénéfique et semer davantage l’écosystème avec de l’aide, des subventions et de petits contrats. Le gouvernement n’a pas besoin de choisir les gagnants, mais plutôt de veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’un environnement compétitif et innovant, avec des limites définies à gauche et à droite, pour permettre à la meilleure solution de se hisser au sommet.

Penser globalement l’économie spatiale

Nous sommes sur le point d’accéder et d’opérer dans l’espace à un degré jamais vu auparavant dans l’histoire. La fabrication en orbite, le tourisme spatial, la télédétection, l’habitation humaine soutenue dans l’espace, l’activité cis-lunaire, l’exploitation des ressources lunaires et bien d’autres sont tous à l’horizon. Certes, ils sont à l’horizon depuis un certain temps, mais c’est beaucoup plus proche que jamais.

En fait, la crise COVID illustre la nécessité d’avoir une économie spatiale saine et robuste aujourd’hui. S’appuyer sur le statu quo – un capital-risque fluide, des marchés stables et le statu quo – ne suffit plus. Cela ne veut rien dire de l’impact que la saturation du marché spatial chinois aura, quelque chose qui est presque certain et qui n’est qu’une question de temps.

Penser globalement l’économie spatiale signifie également examiner la totalité des actifs spatiaux nationaux américains pour inclure la NASA, la NOAA, les départements du commerce, de l’État et des transports. Nous devons considérer l’entreprise spatiale dans son ensemble tout comme nous devons considérer l’entreprise spatiale de sécurité nationale comme la somme de ses parties. Nous ne pouvons pas nous permettre de regarder l’espace dans des silos seuls.

Dans cet esprit, nous devons parler de l’économie spatiale dans son ensemble. Que voulons-nous faire dans l’espace? Une fois que nous avons défini cet avenir, nous devons construire à partir de la droite et commencer à prendre des décisions politiques dès aujourd’hui. L’espace est une frontière ouverte en ce moment, et nous devons commencer à définir à quoi ressemble l’environnement et comment nous voulons assurer le leadership américain en orbite et au-delà.

Joshua Huminski est le directeur du programme spatial de sécurité nationale au Centre d’étude de la présidence et du congrès. Il est également directeur du Mike Rogers Center for Intelligence & Global Affairs. Il est sur Twitter @joshuachuminski