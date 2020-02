Op-Ed | Les États-Unis ne retourneront pas sur la lune, je suivrai plutôt la Chine là-bas

Une pleine lune se lève derrière le dôme du Capitole américain en 2015 à Washington. Crédit: NASA / Bill Ingalls

Dans un récent SpaceNews Op-ed, Louis Friedman, co-fondateur et directeur exécutif émérite de The Planetary Society, soutient que les États-Unis devraient poursuivre «une politique plus orientée vers Mars et loin de la participation commerciale».

Avec tout le respect que je dois à Friedman, je ne suis absolument pas d’accord. Concentrer les programmes de la NASA sur des objectifs éloignés (dans l’espace, le temps et l’argent) ne peut que garantir que la politique spatiale américaine reste un discours vide et sans action.

Je suis persuadé que Mars peut attendre un peu, et retourner sur la Lune pour construire une présence humaine durable, il y a la bonne chose à faire en ce moment. Bien qu’il n’y ait pas de solide analyse de rentabilisation pour Mars aujourd’hui, des analyses de rentabilisation pour le retour sur la Lune et son exploitation, avec un financement raisonnable et des attentes raisonnables de retour, commencent à apparaître. Je recommande de lire «La valeur de la lune», regretté par feu Paul Spudis, pour des arguments détaillés et approfondis.

Le gouvernement devrait montrer la voie et encourager l’industrie privée à intervenir le moment venu. Un parallèle se trouve dans l’histoire d’Internet, qui a été développée avec le financement du gouvernement pendant des décennies. Finalement, le premier prototype du Web a été publié (à noter, par des chercheurs d’un grand laboratoire public), et de solides analyses de rentabilisation se sont matérialisées du jour au lendemain. Ensuite, les acteurs commerciaux sont intervenus et le monde connecté d’aujourd’hui en est le résultat.

Selon Friedman, «le développement commercial de l’espace n’a certainement pas besoin d’humains dans l’espace», car les robots sont assez bons. C’est faux, parce que les robots ne sont pas assez bons, sinon nous aurions des pompiers robotiques au lieu des pompiers humains ici sur Terre.

De plus, les robots dans l’espace ne stimulent pas l’enthousiasme du public pour l’espace. Les gens dans l’espace le font. Je reviendrai sur ce point, qui je pense est très important.

Friedman ajoute que les entreprises commerciales «NewSpace» sont principalement intéressées à être des entrepreneurs gouvernementaux. C’est probablement vrai en ce moment, mais cela ne supporte pas la préférence de Friedman pour les programmes spatiaux sans participation commerciale. Au contraire, cela montre que le gouvernement doit continuer à financer des initiatives spatiales ambitieuses jusqu’à ce que le moment soit venu pour l’industrie d’intervenir, ce qui n’est pas encore tout à fait le cas.

Dans une précédente édition de SpaceNews, Friedman a reconnu que, si les États-Unis ne mènent pas la nouvelle course vers la Lune, le reste du monde “pourrait trouver en Chine un leader alternatif et plus fiable”. Il semble en effet évident que si les États-Unis ne poursuivent pas un programme d’exploration, d’exploitation et, éventuellement, de colonisation lunaire, la Chine sera propriétaire de la lune.

Critiquant la politique spatiale de l’administration américaine actuelle, centrée sur un retour durable sur la lune avec la prochaine mission en équipage à la surface lunaire en 2024, Friedman mentionne des politiques spatiales similaires des administrations précédentes, qui ont été rapidement abandonnées après de nouvelles élections. Comme la plupart des démocraties, l’administration américaine change tous les plusieurs années.

Par conséquent, seul un soutien bipartisan peut conduire à des programmes spatiaux stables. Malheureusement, aujourd’hui, l’écart entre deux camps politiques qui se détestent et ne veulent pas négocier des accords bipartites pour le bien commun semble plus large que jamais aux États-Unis et dans d’autres démocraties. Cette tendance, qui devrait se poursuivre et même se renforcer, rend difficile l’obtention d’un soutien bipartisan aux programmes spatiaux.

Mais la Chine n’est pas une démocratie au sens occidental, et donc le programme spatial chinois est beaucoup plus stable. Après le premier atterrissage en douceur d’une mission robotique de l’autre côté de la lune, la Chine veut suivre les astronautes humains et devenir éventuellement la prochaine puissance lunaire.

Je ne suis pas américain, et la perspective d’une lune dominée par la Chine (ou, en utilisant le titre du roman de science-fiction très pertinent de Kim Stanley Robinson, une «Lune rouge») ne me dérange pas. Si la Chine doit prendre les devants, tant pis, et voici pour la Chine. Mais les politiciens et les citoyens américains devraient se rendre compte qu’une lune rouge pourrait avoir de très graves conséquences pour les États-Unis. Il est en effet naïf et insensé d’espérer qu’une lune rouge n’entraînerait pas d’importants avantages économiques et géopolitiques pour la Chine, et des avantages militaires comme bien.

La colonisation de la lune entraînerait également d’autres avantages, plus subtils mais très puissants à plus long terme.

Le programme Apollo dans les années 1960 a suscité l’enthousiasme du public pour l’espace, ce qui n’a pas été le cas des programmes ultérieurs tels que les missions robotiques, la navette spatiale et la Station spatiale internationale. Cela montre que l’exploration humaine de la lune est particulièrement capable de favoriser des visions optimistes d’un avenir merveilleux.

L’optimisme s’estompe dans l’Occident d’aujourd’hui, mais il est bel et bien vivant en Chine. “La Chine d’aujourd’hui est un peu comme l’Amérique pendant l’âge d’or de la science-fiction, lorsque la science et la technologie remplissaient l’avenir d’émerveillement”, explique le maître chinois de science-fiction Liu Cixin. Ce sentiment d’émerveillement optimiste a inspiré les scientifiques et les ingénieurs qui ont développé la technologie d’aujourd’hui en Occident et continuera d’inspirer le développement des technologies de demain.

Dans les années 60, les enfants américains voulaient être des astronautes (ou du moins des scientifiques et des ingénieurs), et les enfants du monde entier considéraient l’Amérique comme la terre promise de notre avenir dans l’espace. J’étais l’un de ces enfants, en Europe. Maintenant, je me rends compte que l’Europe ne peut être qu’un acteur mineur dans un programme de colonisation de la lune dirigé par d’autres joueurs. Je préférerais suivre les États-Unis, mais si le choix est entre une lune rouge et aucune lune, je serai heureux de suivre la Chine jusqu’à la lune rouge.

Friedman approuve un projet de loi d’autorisation de la NASA récemment présenté par le House Science Committee, qui place les prochaines étapes de la NASA sur la Lune dans le contexte d’un programme plus large “Moon to Mars” qui enverrait une première mission en équipage sur la surface lunaire d’ici 2028, à la place de 2024, et une mission en équipage pour orbiter autour de Mars d’ici 2033.

Je ne pense pas que retarder la prochaine mission en équipage vers la surface lunaire de quatre ans soit une grosse affaire. Je n’ai jamais pensé que 2024 était faisable en premier lieu, et je suis assez content de 2028, et Mars suivra. Mon point est que la colonisation de la lune doit commencer à se produire, avec des astronautes humains et en collaboration avec des partenaires commerciaux.

Si les États-Unis n’offrent pas de leadership sur la route de la colonisation spatiale maintenant, à commencer par la lune, c’est la Chine qui deviendra la terre promise de notre avenir dans l’espace. Pour les enfants américains aussi.

Giulio Prisco est un écrivain en science et technologie. Il est ancien analyste à l’Agence spatiale européenne et ancien cadre supérieur dans les institutions européennes concernées.