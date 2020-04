Op-ed | Les startups spatiales, Darwin et le coronavirus

La survie du plus fort?

COVID-19 est un événement darwinien mondial pour les entreprises du monde entier, y compris le développement spatial. Tout comme une révolution était en cours dans le domaine spatial qui était destinée à transformer tous les aspects de notre relation avec le ciel, la main de la nature a renversé de nombreux rêveurs qui l’ont fait.

De haut en bas de la chaîne d’approvisionnement, tous les aspects de l’activité spatiale ont été affectés. Restez à domicile, maladie, changements dans les priorités d’investissement – tout contribuera à la contraction. Même les entreprises jugées stratégiques en ressentent l’impact et, pendant de nombreux mois à venir, toutes joueront du rattrapage. Bien sûr, les milliardaires iront bien, et la plupart des grandes entreprises et des entrepreneurs gouvernementaux résisteront à la tempête en fonction de leurs réserves substantielles, de leurs relations contractuelles et de leur statut d’initié. En fait, étant donné leur capacité à exercer des pressions et à travailler sur la machine de Washington, certains pourraient en fait prospérer à mesure que des milliers de milliards de renflouements de capitaux vont – en grande partie à ceux qui ont une influence politique.

Malheureusement, pour de nombreuses petites startups spatiales et entreprises entrepreneuriales, COVID-19 est un coup de grâce potentiel. Comme dans de nombreuses autres industries, le fait est que de nombreuses startups spatiales vont simplement disparaître dans les prochains mois. Alors que dans certains secteurs trop luxuriants tels que les sociétés de lancement, le désherbage du jardin est une bonne chose, dans d’autres, nous pouvons perdre des technologies ou des services potentiellement importants.

Certes, les prêts et l’aide financière de la Small Business Administration (SBA) soutenus par le Congrès en aideront certains. Pourtant, les nuances législatives et les obstacles juridiques peuvent en bloquer d’autres. Un exemple est la question des niveaux de financement et du contrôle du CR. Alors qu’elles sont encore en mutation, les règles actuelles opposent essentiellement les sociétés de capital-risque investissant dans des startups aux startups elles-mêmes. Par exemple, si un VC possède au-dessus d’un certain pourcentage d’une startup, il est considéré comme faisant partie de l’entreprise d’investissement et ne peut pas postuler pour lui-même. Un autre problème concerne les niveaux admissibles d’investissement étranger. Alors que les régulateurs américains de la sécurité aiment voir la propriété d’une entreprise détenue par un seul investisseur non américain à moins de 25%, les récents formulaires de prêt SBA déclarent explicitement que si un citoyen non américain détient plus de 20% de l’entreprise, ils sont exclus de chance.

En outre, compte tenu de sa nature byzantine et de la lenteur générale de presque toutes les interactions gouvernementales – en particulier lorsqu’il s’agit de donner de l’argent – il est tout à fait possible qu’un propriétaire de petite entreprise spatiale se retrouve à attendre pendant des mois le soulagement promis, ou même une réponse à leur application.

Ainsi, en plus des questions normales auxquelles sont confrontées les startups, COVID-19 ajoute un poids écrasant d’incertitude – alors même que le gouvernement essaie d’aider. À quel allégement demandent-ils? Vont-ils se qualifier? Si oui, que peuvent-ils obtenir et dans quel but? Et le plus important, combien de temps cela prendra-t-il? Gardez à l’esprit que la plupart des startups ont très peu ou pas de réserves, et le peu qu’elles ont est généralement pré-alloué au développement de la technologie et des produits. Alors, qu’est-ce qu’ils devraient faire? Licencier leurs travailleurs afin qu’ils tirent au moins des fonds de chômage au cas où cela ne fonctionnerait pas? S’ils le font, comment cela affectera-t-il leurs chances d’obtenir du soutien? Et que se passe-t-il si le soutien n’est pas à temps ou insuffisant pour réembaucher leur équipe?

En parlant de leurs équipes, gardez à l’esprit que la plupart des startups des technologies spatiales sont composées de jeunes équipes, dont beaucoup sont déjà enterrées dans une dette étudiante qui étouffe la créativité, souvent avec de jeunes familles. La piste de l’entreprise est une chose, la piste personnelle de leur équipe en est une autre. Même si une entreprise traverse cette période, au moment où elle émerge, il se peut fort bien qu’elle ait perdu certaines de ses meilleures personnes au profit d’un autre emploi plus certain.

Aussi dominés par les ingénieurs qu’ils sont, ces petits magasins n’ont ni le personnel, ni le temps disponible, ni dans de nombreux cas une compréhension interne des processus complexes nécessaires pour classer les documents nécessaires pour trouver le bon argent. Contrairement aux grandes entreprises, le travail financier quotidien dans de nombreuses startups est souvent effectué par les fondateurs ou un autre membre non spécialisé de l’équipe. Bien qu’ils puissent répertorier un directeur financier sur leur site Web, beaucoup sont soit fractionnés (travaillant à temps partiel) ou appelés uniquement pour des problèmes haut de gamme en raison de leur coût horaire élevé.

Compte tenu de la nature des startups, la plupart existent pour introduire un nouveau produit ou «perturber» une entreprise ou une façon de faire existante. Ironiquement, dans une catastrophe comme COVID-19, de minuscules sociétés ingénieuses dotées de la technologie pertinente ou de la capacité de se recentrer ou de se réoutiller peuvent en fait se plonger dans la brèche et faire de grandes choses. Cependant, il est beaucoup plus probable qu’en des temps incertains comme ceux-ci, la plupart des clients potentiels ne soient pas intéressés par une opportunité de se réinventer ou d’essayer l’inconnu.

Le problème des pistes courtes

En terre de démarrage, la «piste» est tout. C’est le montant d’argent en banque ou supposé être en train de financer les activités de l’entreprise jusqu’à ce qu’elles atteignent la rentabilité. De nombreuses startups ont au plus un ou deux mois de piste, et généralement les cadres et les fondateurs sont dans un état constant de collecte de fonds frénétique pour rester en avance sur le mouvement en avant de l’entreprise, de peur qu’ils ne s’échappent du bout du trottoir avant de décoller. Même en temps normal, cette recherche constante de nourriture et de tangage auprès des investisseurs est la première cause d’insomnie chez les fondateurs.

Ensuite, il y a la relation Catch-22 entre les entrepreneurs et les investisseurs. Contrairement à leur image de preneur de risques, la plupart des investisseurs sont conservateurs. Les investisseurs aiment les choses sûres, ce que la plupart des startups ne sont décidément pas. Ils préfèrent investir quand les choses sont stables, quand ils sont confiants, quand ils se sentent bien et quand tout le monde investit. En période d’incertitude, ils détiennent leur argent, créant leurs propres réserves et liquidités pour faire face aux tempêtes perçues. De toute évidence, on ne prend pas de risques dans un environnement risqué, et COVID-19 a créé l’affiche enfant du risque maximum dans tous les domaines imaginables de la finance et des affaires. Il suffit de regarder les marchés non spatiaux et les nouvelles commerciales.

Ainsi, comme le reste de la planète, d’ici la fin de cette année, le champ spatial sera un endroit différent. De l’extérieur, il aura la même apparence, avec les réalisations des gouvernements, des géants de l’aérospatiale et des milliardaires remplissant les pages de revues comme celle-ci. Mais beaucoup de petits joueurs auront disparu. Notre écosystème aura été décimé au niveau du sol, et ce qui émerge ensuite est inconnu. Ceux qui survivent seront plus maigres, plus méchants et éventuellement plus forts, mais tous seront retardés et ralentis dans leur progression.

Que pouvons-nous faire?

J’aimerais pouvoir offrir un remède ou un vaccin simple qui pourrait sauver certaines de ces grandes entreprises en ce moment. Mais pour paraphraser mal le célèbre Dr. Anthony Fauci: le virus détermine ce qui va se passer ici – pas nous.

Pourtant, le gouvernement, les investisseurs et les clients peuvent faire certaines choses. Si vous dirigez des programmes à la NASA ou au DoD ou si vous faites partie du bon personnel du Congrès, essayez de regarder au-delà des lobbyistes de l’aérospatiale basés dans le DC dans votre salle d’attente pour comprendre et travailler du point de vue de ces entreprises embryonnaires qui ne peuvent pas voler pour faire leur Cas.

Il existe déjà de nombreux programmes axés sur l’innovation qui peuvent être élargis. D’autres idées longuement discutées et pro-entreprises devraient être reconsidérées. Tout d’abord, commencez dès maintenant à permettre des subventions et des prêts pour des technologies spatiales ciblées, à simplifier les formalités administratives ou même à créer des packages de support post-virus pour aider ces entreprises avec de bonnes idées prouvables pour survivre et prospérer. Créez des opportunités d’achat de services ou de données, simplifiez les exigences en dessous des niveaux traditionnels de l’aérospatiale tout en maintenant des normes élevées pour réduire la paperasserie. Essayez les subventions, les prix, l’allégement de la dette, les incitations à l’investissement – faites preuve de créativité. Mais allez vite, car ceux qui ne sont pas déjà morts sur la vigne auront bientôt disparu.

Il est important de ne pas retarder ou étirer les programmes actuels initialement conçus pour permettre aux petits joueurs, sachant que leurs coffres sont vides maintenant. Cela se produisait déjà dans certains cas, et bien que les grandes entreprises puissent se permettre le temps et l’encre, les entreprises très entrepreneuriales que ces programmes pourraient le plus permettre ne peuvent pas simplement attendre leur temps tandis que le Congrès, la Maison Blanche et la NASA changent de cette façon et cela. Encore une fois, vous tuez le jardin que vous espériez faire pousser.

Si vous êtes un investisseur, profitez de ce temps pour découvrir des zones sous-investies. Comme je l’ai mentionné, COVID-19 éliminera certainement le champ de lancement spatial fortement surpeuplé, qui a absorbé les investissements d’autres régions. De nombreux autres secteurs qui sont nécessaires pour créer une infrastructure industrielle spatiale sont sous-financés ou sous-peuplés de fournisseurs, comme on peut le voir dans les listes en ligne telles que les cotes de réalité SpaceFund. Et franchement, aussi dur que cela puisse être de mentionner, il y a d’excellentes affaires à avoir avec des entrepreneurs affamés par ceux qui ont de la vision et de l’audace. Il est temps d’acheter!

Si vous êtes un entrepreneur ou si vous rêvez de créer votre propre entreprise spatiale, n’abandonnez pas. Il est inévitable que cela passe, et les choses ne s’amélioreront pas seulement, mais dans de nombreux cas dépasseront de loin où ils se dirigeaient auparavant. Souvent, c’est exactement dans des moments comme ceux-ci, lorsque la vie et les cours culturels sont obligés de changer, que de grandes idées naissent. Pour ma part, je suis convaincu que le fait de traverser un événement menaçant le monde tel que COVID-19 créera une envie chez les gens de chercher des arcs-en-ciel, et nous qui offrons les étoiles pouvons donner cet espoir.

Si vous avez survécu, si votre ténacité et votre entêtement sont toujours forts, alors vous vous relèverez. Après tout, la chute n’est pas aussi importante que la capacité de se lever ensuite. Nous avons besoin de toi. La Terre a besoin de vous. Augmenter.

Rick Tumlinson est un membre fondateur du conseil d’administration du X Prize qui a dirigé le rachat commercial de la station spatiale russe MIR. Il a témoigné devant le Congrès américain à six reprises et a remporté le World Technology Award en 2015. Sa société Spacefund est une société de capital-risque investissant dans des startups spatiales. Suivez-le sur Twitter: @rocketrick