Op-ed | Licence FCC simplifiée, un gros problème pour les petits satellites

Les avancées technologiques. Les nations ouvrent parfois la voie, luttent parfois pour suivre et parfois prennent du retard. Les responsables gouvernementaux font des choix qui permettent à la technologie de prospérer dans leur pays, de la faire dépérir sur la vigne ou de la forcer à fuir à l’étranger. Alors que certains chefs de gouvernement créent des obstacles qui ralentissent l’innovation, d’autres pays adoptent des stratégies de saut de grenouille pour aider leurs industries nationales à conquérir le leadership mondial. La direction de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a récemment pris une décision qui garantira que l’Amérique restera à la pointe de la prochaine révolution technologique.

«Malgré le fait que la technologie des satellites s’est considérablement diversifiée ces dernières années. . . nos règles de traitement des demandes de satellites n’ont pas été respectées », a déclaré l’an dernier le président de la FCC, Ajit Pai. «Il n’y a aucune raison pour qu’un satellite de la taille d’une boîte à chaussures, avec l’espérance de vie d’un cobaye, soit réglementé de la même manière qu’un satellite de la taille d’un bus scolaire qui restera en orbite pendant des siècles.»

Dans cet esprit, le conseil des nominations présidentielles de la FCC a approuvé à l’unanimité de nouvelles règles pour les petits satellites qui sont sur le point d’entrer en vigueur. Ces règles le rendent plus simple, plus facile et moins coûteux pour les entreprises américaines qui apportent l’innovation au secteur des satellites. Mon entreprise, Lynk, est un parfait exemple d’une entreprise américaine pour laquelle ces nouvelles règles ont été développées. Dans notre cas, les règles simplifiées nous permettent de rester ici en Amérique.

Lynk est une petite entreprise de télécommunications basée en Virginie. Nous avons développé une technologie qui permettra au téléphone portable existant de tout le monde de rester connecté, partout dans le monde, à tout moment. Aucun changement sur votre téléphone. Avec l’aide de la NASA, nous avons testé notre «tour cellulaire dans l’espace» depuis une orbite terrestre basse, prouvant que les satellites peuvent se connecter à des téléphones n’importe où sur Terre. Notre troisième tour de cellule spatiale est maintenant à la Station spatiale internationale. Les faibles coûts des systèmes expérimentaux et l’expertise inégalée de la FCC nous permettent de tester depuis les États-Unis. Nous nous préparons à construire nos satellites en Amérique et à lancer notre première constellation commerciale d’environ 30 satellites pour fournir un service mondial au monde entier. 5,2 milliards d’utilisateurs de téléphones portables.

Au fur et à mesure que nous travaillions sur notre modèle d’affaires, un coût ne cessait de nous dépasser: les frais de dépôt de 471 575 $ pour demander une licence d’exploitation commerciale auprès de la FCC. Bien que cela ait du sens pour un projet de satellite qui coûte des centaines de millions de dollars, des frais de demande du gouvernement de près d’un demi-million de dollars, couplés aux frais réglementaires annuels de 122 775 $, sont énormes pour une petite startup. Nous avons compris pourquoi cela existe, mais comprendre que l’histoire ne change pas notre résultat net. Les nations en dehors des États-Unis ont des frais beaucoup plus bas et des charges réglementaires réduites. Nous avons vu des collègues entrepreneurs satellites prendre la décision évidente et délocalisé nos opérations à l’étranger. Nous nous préparions à faire de même.

Nous nous sommes réjouis lorsque la FCC a annoncé qu’elle autoriserait des entreprises comme Lynk à «choisir une procédure de licence rationalisée et ainsi profiter d’un processus de demande plus facile, de frais de demande moins élevés et d’un délai d’examen plus court que celui qui existe actuellement pour les candidats». Le 30 décembre, la FCC a publié des informations sur la procédure simplifiée dans le Federal Register. Le nouveau droit de dépôt est de 30 000 $. Il s’agit d’une réduction de frais de plus de 90% sur les entreprises en démarrage.

Au-delà de la réduction des frais administratifs, la nouvelle règle de la FCC sur les satellites corrige des problèmes majeurs pour les petites constellations de satellites résidant aux États-Unis. Il reconnaît que les orbites inférieures à 600 kilomètres d’altitude sont «autonettoyantes» pour les débris orbitaux. Il reconnaît que les satellites de la taille d’une boîte à chaussures ne présentent pas les mêmes risques et charges que les satellites de la taille d’un bus. Il reconnaît que les satellites conçus pour une durée de vie de trois à cinq ans sont fondamentalement différents des satellites conçus pour des décennies d’utilisation.

L’utilité de rationaliser ces procédures et de facturer des frais qui reflètent ces besoins réduits est essentielle au leadership américain dans la technologie des satellites. Les commissaires de la FCC, dirigés par le président Pai, ont tous travaillé ensemble sur ces règles, de manière non partisane. Ils ont approuvé ces règles à l’unanimité. Ils ont leurs désaccords, mais ils conviennent tous de l’importance de permettre à une entreprise comme Lynk, une entreprise dédiée à connecter le monde. Nous prévoyons de prouver ce que la FCC a écrit dans son ordre: «Cette action soutiendra et encouragera l’innovation croissante dans le secteur des petits satellites et aidera à préserver le leadership américain dans les services et opérations spatiaux.»

Dans les années 1920 et 1930, avec l’aide du Comité consultatif national de l’aéronautique et du bureau de poste américain, Donald Douglas et Bill Boeing ont apporté de nouvelles idées et de nouvelles approches à l’aviation, et l’Amérique a repris le leadership dans l’aviation. Dans les années 2000, avec l’aide de la NASA, Elon Musk a introduit de nouvelles approches pour lancer des véhicules et a aidé l’Amérique à regagner le leadership mondial dans le lancement spatial. Le président Pai et ses collègues commissaires de la FCC poursuivent avec cette sagesse, cette vision et cet état d’esprit et contribuent à créer un environnement qui permette à cette petite révolution de se produire ici en Amérique.

Charles Miller est le cofondateur et PDG de Lynk Global, Inc., une petite entreprise satellite située à Falls Church, en Virginie.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 24 février 2020 du magazine SpaceNews.