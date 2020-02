Op-ed | NASA: Besoin d’une autre affectation d’espace?

L’aviation civile est l’une des premières réussites du XXe siècle. La poste aérienne a été autorisée par le gouvernement américain en 1911 et a commencé son service régulier en 1918. Le gouvernement fédéral a ensuite autorisé les entrepreneurs privés à transporter le courrier en 1925. Un boom de l’aviation a suivi. Avec la mise en place d’un service de transport aérien de passagers – initiée par l’Air Commerce Act de 1926 – les autorités fédérales ont établi des routes aériennes, imposé des normes de navigation, décrit les procédures de délivrance des licences pour les pilotes, fourni la certification des aéronefs et créé des normes d’enquête sur les accidents. L’aviation commerciale a été transférée à l’industrie privée et a prospéré. Avec une déréglementation totale en 1978, l’aviation est devenue plus abordable, plus compétitive et plus sûre que jamais.

Voici ce qui ne s’est pas passé ensuite: le gouvernement n’a pas reculé, redéfini les routes et nationalisé les compagnies aériennes qui empruntaient des routes de plus en plus larges à travers les États-Unis et le monde. Cela aurait évidemment signifié un désastre.

Malheureusement, certains membres du Congrès sont prêts à faire exactement cela dans l’espace. Ils se préparent à revenir en arrière et à fermer la porte à un nouvel âge d’or d’exploration et de développement lunaires. Alors que le Conseil national de l’espace a tracé une voie claire vers un avenir américain prospère dans l’espace et que le leadership de la NASA a adopté des objectifs ambitieux avec des plans rapides et efficaces, HR 5666, le National Aeronautics Space Administration Authorization Act of 2020, rendrait les vols spatiaux américains au-delà de la basse Orbite terrestre sous contrôle gouvernemental. Il dicterait la destination – Mars – et concevrait les systèmes – des atterrisseurs gouvernementaux sur des fusées gouvernementales.

Contrairement au plan actuel et innovant de la NASA pour retourner sur la Lune avec un mélange robuste et compétitif de matériel commercial et gouvernemental, le HR 5666 n’enverrait qu’une poignée de courtes missions humaines sur la Lune, abandonnant les importantes ressources en eau et en métal qui s’y trouvent pour nos concurrents internationaux. Ce sont ces ressources qui débloqueront un accès durable au reste de notre système solaire et définiront l’avenir de l’humanité pour les années à venir.

Nos spécialistes des fusées du Congrès n’ont pas, de façon surprenante, conçu la solution la plus chère avec le retour économique le plus bas possible. Le HR 5666 imposerait «un ensemble minimum d’activités de surface lunaire humaine et robotique qui doivent être achevées pour permettre une mission humaine sur Mars» – une certaine voie vers des missions à coût élevé et à faible retour, et l’effondrement probable d’un programme spatial capable de survivre. un changement dans les administrations. Pire encore, le plan exige que la NASA possède ses atterrisseurs et ne compte que sur le système de lancement spatial retardé et largement dépassé pour le transport.

Qui gagne ici? À court terme, les géants traditionnels de l’aérospatiale qui ont eu du mal à livrer leurs systèmes continueront à avancer. Qui perd? Des entreprises ultra-compétitives et efficaces comme SpaceX et Blue Origin, qui ont démontré la supériorité technique et économique de leurs méthodes innovantes de vol spatial. En fait, le plan du Congrès est terrible pour nos entreprises traditionnelles vénérées à long terme, car il subventionne leurs postures non compétitives et tue un futur marché plein d’opportunités pour elles. Et qui paiera? Le contribuable américain, qui portera le fardeau du Congrès en choisissant la route à péage la moins expéditive et la plus chère du ciel.

Si vous avez un sentiment de déjà-vu, vous n’êtes pas seul. Nous avons déjà vu cet opéra spatial. Lorsque le président Obama a pris ses fonctions, le programme de la Lune Constellation de George W. Bush a pris fin. Des voix éminentes, dont les marcheurs lunaires Neil Armstrong et Gene Cernan, ont dénoncé cette décision. Ils redoutaient la période de jachère de l’activité spatiale américaine qui suivrait le programme de navettes. Ce que la NASA a obtenu à la place était un «voyage vers Mars» sans fin, un programme qui placerait théoriquement les humains sur la planète rouge en aucune année spécifique à l’aide d’une fusée spécifiée par les scientifiques sénatoriaux des fusées. Personne en dehors du service de communication de la NASA, les enfants du Kennedy Space Center Visitor Center et les auteurs de science-fiction ont pris au sérieux le voyage vers Mars. La NASA ne construisait aucun atterrisseur, véhicule de montée ou habitat pour servir de ferme martienne de pommes de terre de Mark Watney. Ayant besoin d’envoyer la fusée quelque part, la NASA a concocté la mission de redirection d’astéroïdes (ARM), une confusion mal aimée à laquelle presque tout le monde était heureux de voir l’équipe de transition Trump mettre la hache.

Le plan descendant appartenant à l’État de H.R.5666 est comme une mauvaise suite d’un mauvais film. La première agence spatiale mondiale poursuit SLS / Orion et prévoit également de travailler avec des entreprises spatiales entrepreneuriales comme SpaceX et Blue Origin qui, selon les propres études internes de la NASA, peuvent fournir des services de routine (et même des nouveautés comme les atterrissages lunaires) pour aussi peu comme 10 pour cent de l’approche conventionnelle. Le public aime également le nouvel engouement que ces entreprises ont apporté au vol spatial. Alors pourquoi la Chambre n’écouterait-elle pas les plus grands experts du monde qui sont dans leur emploi ultime ou leurs électeurs? Utilise ton imagination. (indice: intérêts financiers et politiques enracinés).

Les amateurs de l’espace attendent depuis longtemps un autre «moment Kennedy», dans lequel le président se dirigera vers le podium pour annoncer un nouvel objectif spatial dramatique et limité dans le temps qui incitera la NASA et l’industrie aérospatiale à faire ce qu’elles font de mieux. Malheureusement, dans les trois tentatives depuis 1961 (Space Station Freedom sous Ronald Reagan, Space Exploration Initiative sous George HW Bush, et le programme Constellation sous George W. Bush), aucune n’a été suffisamment financée et aucune n’a recueilli un large soutien du Congrès ou du Publique. Ils se sont tous accrochés à la Colline et ont sapé la confiance du public dans la capacité de la NASA à exécuter des programmes de vols spatiaux humains. Une annulation de plus ou un retard prolongé d’un grand programme – dans ce cas, l’atterrissage lunaire Artemis d’ici 2024 – pourrait être catastrophique pour l’image de la NASA. Nos partenaires internationaux dans l’espace qui souhaitent investir des millions pour aider la NASA à atteindre ces objectifs ambitieux sont consternés. Pourquoi devraient-ils investir dans un autre programme américain politiquement condamné alors qu’ils peuvent sûrement compter sur les Chinois pour atteindre leurs objectifs déclarés? Le Congrès américain souhaite-t-il sérieusement voir des astronautes européens et canadiens se diriger vers eux depuis une station spatiale chinoise?

Les humains sur Mars peuvent attendre. Cela peut attendre que nous ayons résolu les nombreux défis techniques complexes, tels que la technologie de maintien de la vie à long terme, la réduction des radiations et l’apprentissage du travail dans un environnement saturé de poussières dangereuses et potentiellement toxiques. Mars peut attendre que ces technologies aient été testées et prouvées en travaillant sur la surface lunaire et en orbite lunaire à bord d’une plate-forme en orbite, la passerelle. Mars peut également attendre jusqu’à ce que nous apprenions à «vivre de la terre» sur la lune en utilisant des ressources lunaires – c’est pourquoi des gens très intelligents en Chine et en Inde consacrent de vastes ressources à leurs programmes spatiaux nationaux pour atteindre cet objectif lunaire. (S’ils réussissent à le faire avant les États-Unis, il pourrait devenir beaucoup plus difficile d’atteindre cet objectif nous-mêmes.) Enfin, Mars peut attendre que les infrastructures cislunaires existent pour rendre la campagne pour la planète rouge abordable, durable et réaliste. Sinon, nous risquons de nous retrouver épuisés et épuisés, à la fois en termes de soutien public et de trésor national, lorsque les sorties martiennes inutiles de H.R.5666 – si elles se produisent – perdent leur enthousiasme, tout comme le programme Apollo en 1972.

Enfin, le retour à des programmes de vol spatial habité de style Apollo, qui ignorera le développement critique d’infrastructures orbitales et cislunaires durables, paralyse notre capacité à réagir rapidement aux interférences étrangères potentielles avec les ressources spatiales américaines. La Russie et la Chine développent une capacité de plus en plus robuste de déployer des armes tactiques dans l’espace et d’y interdire les moyens américains. Les infrastructures spatiales, développées par des entreprises, établiraient une posture cislunaire intrinsèquement forte pour l’Amérique – défendre un territoire, c’est finalement l’occuper et l’exploiter. La mentalité expéditionnaire de H.R.5666 soufflerait juste après le développement d’infrastructures durables et le développement économique, laissant la protection des actifs spatiaux américains timides aux opérateurs strictement militaires comme les seules réponses que les faibles peuvent apporter face à l’agression, la concession ou la violence.

Ceux qui sont sur la Colline devraient écouter les échos lointains de la course à l’espace et apprendre. Rejetez le battement de tambour du nationalisme et des modèles gouvernementaux désuets. La NASA est sur la bonne voie, avec le bon leadership et le soutien de nos entrepreneurs et de nos partenaires internationaux; Laissez-les faire leur travail. Plus important encore, profitez de la leçon la plus importante du 21e siècle: libérer de l’espace pour la libre entreprise assurera la prospérité de la prochaine génération d’Américains, tout comme libérer Internet de la main du gouvernement pour leurs grands-parents.

Greg Autry est le fondateur de la Commercial Spaceflight Initiative de l’Université de Californie du Sud. Il a été membre de l’équipe de transition de l’administration Trump de la NASA et agent de liaison de la Maison Blanche avec la NASA. Il est vice-président du développement spatial à la National Space Society.

Rod Pyle a écrit 15 livres sur les vols spatiaux, dont Space 2.0 de 2019 avec une préface de Buzz Aldrin. Il est consultant et conférencier d’honneur pour l’aérospatiale et les lieux publics, et est le rédacteur en chef d’Ad Astra, le périodique imprimé de la National Space Society. Rod peut être entendu sur le podcast Cool Space News d’iHeart.