Op-Ed | Non, Houston, nous n'avons pas de problème

Ce n'est pas depuis les années 1970 que les États-Unis se sont engagés à concevoir, construire et mettre en orbite un véhicule avec équipage. Après un long séjour, la NASA prépare actuellement deux vaisseaux spatiaux pour des destinations en orbite basse: le Starliner de Boeing et le Crew Dragon de SpaceX. Sans surprise, les deux ont connu des revers. Comme l'a si bien dit l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine: «c'est en fait pourquoi nous testons.»

Il y a une ironie à l’insertion orbitale hors nominal de la semaine dernière du Starliner, qui l’a empêché d’arrimer à la Station spatiale internationale. Si le véhicule avait été piloté, le problème de brûlure du moteur aurait très bien pu être annulé et évité par la suite. Mais la posture prudente de la NASA pour valider l'état de préparation opérationnelle de ses modules à dimension humaine s'est avérée prémonitoire. Les vols d'essai confirment ce que nous savons, mais surtout ce que nous devons savoir.

Notamment, la clé du profil de lancement de Starliner était de prendre une route moins directe pour atteindre l'orbite afin de démontrer les paramètres de sécurité pour le futur personnel et les passagers. Comparé à la livraison de satellites en orbite terrestre basse, rien n'était exactement standard dans cette ascension. Cependant, malgré l'impossibilité d'amarrer à la Station spatiale internationale, beaucoup de choses ont été glanées de la mission, y compris des données sur les commandes de navigation et de guidage, les fonctions de soutien de l'environnement et de la vie et les systèmes thermiques actifs.

Alors que les États-Unis approchent du retour à un vol spatial humain robuste, ces anomalies en orbite s'avéreront de plus en plus bénéfiques. Autrement dit, plus de données de pré-déploiement donnent un plus grand succès futur. L’approche délibérée de lancement et d’apprentissage de la NASA pour son programme d’équipage commercial consiste à créer un tel ensemble de données et à élargir sa base de connaissances sur les opérations de vol.

L'attention immédiate portée aux nouvelles de Starliner manquait à la façon dont la NASA est arrivée à ce stade. Après le retrait de la navette en 2011, la NASA a pris un pari et a cherché un tout nouveau modèle commercial pour le transport de l'équipage et du fret vers la Station spatiale internationale. Au cœur de ce concept se trouvait la concurrence, pierre angulaire des prouesses économiques des États-Unis. Tenu pour acquis aujourd'hui était le risque encouru. Et pourtant, porté par le développement de Starliner et de Crew Dragon, le pari de la NASA sur le secteur privé porte ses fruits.

Dans cette entreprise industrielle en évolution, rien n'est statique. Les entreprises accélèrent sans cesse leur capacité à répondre aux demandes des utilisateurs gouvernementaux et commerciaux. En cours de route, chaque élément du processus de fabrication est réinventé et réoutillé, de l'impression 3D des moteurs-fusées à la réutilisation des lanceurs et des capsules d'équipage. Au-delà du secteur spatial, ces techniques de conception et de construction de matériaux récemment appliquées contribuent fondamentalement à la compétitivité industrielle globale des États-Unis.

Alors que la NASA continue de repousser les limites de l'exploration, le succès et les revers sont instructifs. Le toucher de la capsule Starliner dans les sables mous du Nouveau-Mexique n'est qu'une autre étape de ce long voyage. Alors que 2019 a été une année de grands progrès, 2020 sera un bond de géant dans le retour de l'Amérique vers les vols spatiaux humains.

Christian Zur dirige la formulation des politiques et le plaidoyer de la Chambre de commerce des États-Unis sur les programmes spatiaux civils et commerciaux. Ses articles ont été publiés dans des publications telles que Aviation Week, Defence News, Orlando Sentinel, Scientific American, SpaceNews, The Hill et The Seattle Times.