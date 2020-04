Op-ed | Ordonnance de sécurité spatiale de la FCC: nous devons tous atténuer le risque de collision

Quelle ironie tragique si l’accès continu à l’espace est perdu en raison de la baisse des coûts de lancement et d’engins spatiaux. Les États-Unis sont le leader mondial de l’espace et ont plus à perdre que tout autre pays en raison d’un accès réduit. C’est pourquoi la FCC, le 23 avril, est sur le point d’adopter de nouvelles règles de sécurité spatiale pour les satellites en orbite non géosynchrone (NGSO) qui minimisent cette possibilité. Il convient de féliciter la Commission pour son travail approfondi et ses conclusions.

L’essence des nouvelles règles de la FCC étend une norme de longue date de la NASA sur le risque de collision pour des engins spatiaux individuels à une constellation NGSO entière. Notamment, la FCC permet aux opérateurs de gérer ce risque à des niveaux acceptables en construisant et en exploitant des engins spatiaux fiables qui peuvent être manœuvrés pour éviter les collisions pendant la durée de la licence. Il est important de s’assurer que les engins spatiaux peuvent éviter de manière fiable les collisions, car une seule collision peut créer de gros nuages ​​de débris d’obus à grande vitesse dans l’espace, ce qui augmente les probabilités d’encore plus de collisions.

Le calendrier des nouvelles règles est critique à la lumière des investissements de NewSpace axés sur des technologies spatiales plus petites, plus rapides et moins chères. NewSpace peut être transformationnel. La miniaturisation et les lancements plus fréquents et à moindre coût permettent de désagréger des fonctions de mission importantes et coûteuses en un grand nombre de petits satellites bon marché et consommables – alias mégaconstellations. Mais les modèles commerciaux de NewSpace sont encore incertains, tandis que la technologie et le capital d’investissement ont dépassé les régimes réglementaires. Les forces du marché ne peuvent à elles seules gérer les risques de collisions collectives et la réglementation actuelle est inadéquate.

C’est pourquoi le cadre de la FCC est opportun et approprié: il prévoit une augmentation potentielle de plusieurs ordres de grandeur des engins spatiaux NGSO bon marché et non réutilisables. Le remplacement de satellites défaillants peut être facile et économique pour un opérateur individuel – mais augmente de façon mesurable les probabilités de collision en raison de pannes incontrôlables encore en orbite. En tant que leader de la technologie géosynchrone et NGSO, l’un des opérateurs géosynchrones les plus grands et les plus innovants et avec une licence NGSO en attente, il est évident pour nous que les opérateurs individuels dépendent de la gestion efficace du risque collectif. Les nouvelles règles de la FCC adoptent une approche de «système global» permettant à chaque opérateur de faire le choix entre sa taille et sa fiabilité de constellation tout en gérant le risque de collision associé. L’incapacité à gérer les probabilités de collision spatiale pourrait provoquer un «syndrome de Kessler» – une avalanche catastrophique de collisions d’engins spatiaux et de débris qui pourrait empêcher tout le monde d’accéder à l’espace pendant des décennies ou plus.

Les nouvelles exigences de la FCC soulignent que l’ensemble de la constellation NGSO doit respecter sa durée de licence avec une probabilité de moins d’une chance sur mille (.001) de heurter un grand objet spatial. Cela signifie évidemment que le risque de collision pour chaque satellite individuel doit être proportionnellement plus faible.

Les opposants aux règles de la FCC soutiennent que nous devrions ignorer l’impact d’une constellation entière sur sa durée de licence FCC de 15 ans. Des calculs simples montrent que ce serait stupide. Considérons une constellation de 42 000 satellites qui seraient réapprovisionnés tous les cinq ans – représentatif d’un dossier de mégaconstellation. Cela implique 126 000 satellites lancés pendant la durée de la licence. L’application d’une probabilité de collision de 0,001 individuellement à chacun de ces 126 000 satellites signifie que le nombre prévu de collisions serait de 126 sur 15 ans – en moyenne huit par an. En revanche, seuls deux événements au cours des deux dernières décennies représentent encore aujourd’hui 25% de tous les débris orbitaux suivis. Les débris de chaque collision rendent les risques de collision consécutifs pour cette constellation, ainsi que pour tous les autres engins spatiaux, encore plus élevés que la valeur attendue – sapant l’entreprise spatiale pour tout le monde. Ignorer la sécurité de l’espace ne déclencherait pas l’innovation de NewSpace – cela la tuerait.

L’approche de la FCC réduit judicieusement le risque de collision pour toute la constellation à un sur mille. Il est révélateur et décevant lorsque les opérateurs déclarent vouloir étendre leurs réseaux en toute sécurité – tout en s’opposant à la réglementation FCC qui garantirait la sécurité de l’espace. Les règles de la FCC ne sont pas trop conservatrices. Ils permettent à plusieurs mégaconstellations de coexister en toute sécurité tant que les satellites individuels ont une propulsion et un contrôle fiables – et sont donc manœuvrables de manière fiable en orbite.

L’exigence FCC est réalisable dans la pratique. Une faible probabilité de collision de constellation ne dépend que des satellites déployés avec une fiabilité proportionnée à la taille de la constellation. La fiabilité a été la pierre angulaire de la sécurité spatiale et du succès économique. Alors que les composants bon marché et les lancements à faible coût peuvent rendre les satellites peu fiables et peu fiables économiquement acceptables pour une constellation particulière d’un point de vue commercial, les risques statistiques collectifs doivent être gérés pour toutes les missions d’intérêt public. Les forces du marché sur terre ont favorisé la production de masse de technologies informatiques, de détection et de télécommunications innovantes, peu coûteuses, intégrées, fiables et respectueuses de l’environnement. Il n’y a aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas y parvenir dans l’espace.

Les règles de la FCC libèrent l’innovation évolutive NewSpace avec une touche réglementaire légère. L’application d’une exigence de probabilité de collision à une constellation entière intègre la sécurité dans des équations économiques fondées sur le marché – similaires à la sécurité sanitaire ou environnementale en tant que préoccupation économique partagée sur terre. Il incite à échanger le nombre de satellites pour une mission spécifique contre des exigences de qualité et de fiabilité proportionnées. Il équilibre les incitations économiques qui pourraient autrement conduire à un grand nombre de satellites économiquement consommables à un risque collectif intolérable. L’espace est partagé. Le monde dépend de nombreux types de missions non OSG pour la navigation et le chronométrage, la détection environnementale, la météorologie, l’imagerie, les communications et plus encore. Il est logique de penser en termes de missions – pas de satellites individuels – lors de la répartition des responsabilités en matière de sécurité.

Les règles de la FCC sont un pas en avant critique et positif. Mais ils représentent un premier pas vers une gestion efficace de l’espace. Pour nous assurer que les opérateurs font ce qu’ils proposent et que leurs engagements sont clairs, nous avons besoin d’une confirmation des performances en orbite, ainsi que d’une analyse transparente de la conception de la constellation dès le départ. Heureusement, cette confirmation est facilement obtenue en observant les performances en orbite des premiers satellites lancés et en les considérant comme des échantillons de la constellation complète proposée. L’analyse d’échantillons statistiques est une méthode bien comprise pour prédire la fiabilité d’une grande population. Les mégaconstellations doivent atteindre des niveaux déterminés de temps opérationnel en orbite sans défaillance pour répondre à leurs exigences de collision globales.

Les cas de satellites qui ne répondent pas, de satellites en dehors de leurs trajectoires assignées, de non-respect de la durée de vie prévue de la mission ou d’autres anomalies observables sont des indicateurs précoces d’une faible confiance dans la réalisation des engagements. Cela permet des actions correctives bien avant qu’il y ait des milliers, ou des dizaines de milliers, d’engins spatiaux non fiables en orbite avec des conséquences irréversibles. Assurer la transparence à la FCC sur la conception des constellations et les analyses connexes de la fiabilité attendue de la maniabilité des engins spatiaux peut être obtenue en énumérant les hypothèses sous-jacentes dans les applications de la FCC. Les analyses doivent être conformes à des normes objectives pour les prévisions de fiabilité.

La FCC s’attaque à des risques très réels dans l’espace. Il existe déjà des dépôts de constellations individuelles avec des dizaines de milliers de satellites, et même plus de 100 000 satellites, à déployer sur une période de licence FCC. Les premières mégaconstellations manifestent déjà les tensions inévitables entre les petits engins spatiaux bon marché et la fiabilité de manœuvre nécessaire pour évoluer jusqu’à des milliers de satellites encore faibles.

Les règlements de la FCC sont conformes aux objectifs et opportuns. Ils devraient être accueillis par tous ceux qui dépendent de l’accès à l’espace. Et, ils devraient être particulièrement bien accueillis par ceux qui dirigeraient l’ère du NewSpace.

Mark Dankberg a cofondé Viasat Inc. en 1986 et occupe le poste de président du conseil et chef de la direction depuis sa création. Il est membre de la National Academy of Engineering, détient un certain nombre de brevets dans les technologies de communication et de mise en réseau par satellite et est co-auteur de plusieurs normes militaires sur la mise en réseau par satellite.