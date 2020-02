OP-ED | Pour les États-Unis, une deuxième course à la lune est un objectif de second ordre

Une fois de plus, la politique américaine de vol spatial humain est en débat. Comme rapporté par SpaceNews, le House Science Committee pousse une politique plus orientée vers Mars et loin de la participation commerciale. Cela est raisonnable si vous pensez que le but du vol spatial humain est l’exploration et que sa raison d’être est géopolitique. Cela a été vrai pour toute l’ère spatiale, et je pense que cela le restera.

Le développement commercial de l’espace n’a certainement pas besoin d’humains dans l’espace. En fait, ce serait une diversion pour les intérêts commerciaux d’avoir à traiter avec les humains. Même le département américain de la Défense ne s’intéresse pas aux vols spatiaux humains. Les objectifs commerciaux putatifs lunaires ou astéroïdes n’ont pas besoin d’humains – les robots extraient des astéroïdes ou construisent des bases lunaires (si quelqu’un le fait). Le tourisme est un objectif commercial qui a besoin des humains (bien qu’à l’époque des voitures autonomes, des bus et des avions, peut-être moins). Mais le tourisme ne devrait pas être la base du développement spatial financé par le gouvernement, à moins que la tendance à ne desservir que les riches se poursuive sans relâche.

Les programmes de vols spatiaux humains de la Chine, de l’Inde et peut-être de la Russie ont une logique géopolitique motivée par le prestige national et le leadership régional. Les petits pays dotés de programmes humains naissants, également animés par le prestige national, s’avancent en tant que partenaires réticents à être exclus.

Cela laisse aux États-Unis deux choix: rivaliser avec les pays en développement dans une nouvelle course à la Lune, celle qu’ils pourraient éventuellement perdre; ou faire ce que le président John F. Kennedy a fait après que les États-Unis ont perdu les premiers tours de la course à l’espace contre l’Union soviétique – a fixé un objectif plus éloigné. En 1962, l’objectif extensible était la lune. Aujourd’hui, ce devrait être Mars.

Détourner notre programme de vols spatiaux humains pour soutenir des intérêts commerciaux lunaires hypothétiques n’est pas durable; il est beaucoup trop cher et ne profite pas aux objectifs commerciaux. L’industrie commerciale, y compris les entreprises NewSpace, a un autre intérêt – être un entrepreneur gouvernemental. C’est une question de sémantique de l’appeler ou non «commerciale». Si la politique est de stimuler une industrie commerciale, des programmes robotiques pertinents seraient la meilleure approche.

L’autre facteur moteur est la politique intérieure. La position du House Science Committee présage probablement de la politique nationale s’il y a un nouveau président américain l’année prochaine. Puisqu’aucun des candidats démocrates ne semble avoir d’agenda spatial civil, ils seront probablement fortement influencés par les positions que les démocrates à la Chambre et au Sénat sont en train de défendre. Le fait que le Comité scientifique de la Chambre s’intéresse à Mars correspond aux objectifs géopolitiques du vol spatial humain. Le plan actuel de la NASA pour mettre plus d’empreintes de pas sur la lune ne le fait pas.

Seules deux initiatives positives pour le vol spatial humain ont réussi politiquement aux États-Unis. La détermination du président Kennedy à battre l’Union soviétique sur la lune était la première. La seconde était la décision du président Bill Clinton de construire une station spatiale internationale avec la Russie. (Je ne considère pas la décision du président Richard Nixon de développer la navette spatiale comme positive car c’était un prix de consolation pour avoir rejeté les recommandations de Mars et de la station spatiale).

Les États-Unis vont-ils réaliser une troisième initiative de vol spatial habité sur le plan politique? Aucune des initiatives de retour sur la lune des 30 dernières années n’a réussi et toutes (y compris l’actuelle) n’ont pas suscité d’intérêt populaire.

Le seul nouveau moteur géopolitique que je puisse imaginer est la coopération internationale. Malheureusement, pas sous l’administration actuelle de la Maison Blanche, mais peut-être sous la suivante. Si c’est le cas, le projet de loi du comité scientifique de la Chambre pourrait être un bon point de départ

Louis Friedman est co-fondateur et directeur exécutif émérite de The Planetary Society.