Op-ed | Pourquoi exploiter les ressources lointaines du système solaire serait mieux que de construire de nouveaux ICBM

Les États-Unis sont sur le point de commettre une grave erreur stratégique. Le pays se prépare à dépenser 85 milliards de dollars pour remplacer les missiles balistiques intercontinentaux Minuteman, équipés de réacteurs nucléaires, par un nouveau «dissuasif stratégique basé au sol». Comme les anciens missiles, le nouvel arsenal sera composé de roquettes basées sur des silos et d’ogives nucléaires.

Ces vastes dépenses rendront la dissuasion stratégique de la nation aussi écrasante qu’aujourd’hui. Il n’aura aucune utilité dans toute guerre que les États-Unis devraient mener et survivre. Il augmentera la dette nationale sans augmentation correspondante de la productivité économique pour rembourser cette dette. L’estimation de 85 milliards de dollars ne suppose aucun dépassement de coûts, ni aucun problème technologique ou logistique en cours de route. L’histoire montre que c’est extrêmement improbable, d’autant plus que Boeing a refusé de soumissionner pour le contrat, donnant le programme à Northrop Grumman par défaut.

Dépenser ce genre d’argent devrait changer le statu quo, pas simplement le maintenir.

Aucun acteur d’État (c’est-à-dire un État-nation) n’est susceptible d’attaquer directement les États-Unis avec des armes nucléaires aujourd’hui ou dans un avenir prévisible. Cela entraînerait leur destruction certaine par les forces de rétorsion américaines. Une fiabilité parfaite n’est pas requise pour détruire efficacement un attaquant.

Les acteurs non étatiques – en gros, les «terroristes» – pourraient tenter une attaque nucléaire, même si les défis technologiques et logistiques seraient immenses. Il est peu probable que les terroristes soient dissuadés par la menace de destruction des ICBM, ce qui rend les missiles à ogives nucléaires inefficaces pour les dissuader.

Pendant ce temps, les missiles balistiques lancés par sous-marins restent cachés jusqu’à 240 mètres sous les océans et sont beaucoup plus récents. Vingt-quatre missiles Trident, avec chacun jusqu’à huit têtes nucléaires, arment des sous-marins de classe USS Ohio propulsés par un réacteur, qui ont été mis en service à partir de 1981. Dix-huit sous-marins lance-missiles de classe Ohio, déplaçant chacun 18 750 tonnes immergées, sont en service actif, bien que les quatre plus anciens aient été détachés pour des opérations spéciales et des attaques terrestres conventionnelles.

Ces sous-marins sont actuellement en cours de rénovation et de ravitaillement en rotation. La force de missiles balistiques lancée par sous-marin reste un moyen de dissuasion sûr et relativement moderne.

Selon un rapport du Congressional Research Service publié en novembre, les États-Unis se préparent à construire 12 nouveaux sous-marins de classe Columbia pour remplacer les bateaux de l’Ohio pour un coût estimé à 109 milliards de dollars par la Marine. De même, les États-Unis s’apprêtent à acheter le nouveau bombardier B-21 pour 50 milliards de dollars supplémentaires – tous capables de livrer des armes nucléaires à leurs cibles.

Il est peu probable que de nouvelles armes hypersoniques développées par la Chine, la Russie et les États-Unis changent cette image dans la pratique dans un avenir proche. Comme la Russie l’a découvert plus tôt cette année, ces armes prendront du temps à se développer et pourraient ne pas fonctionner du tout. Le 28 août, dans la zone d’essai de la marine centrale de l’État de Nyonoksa, la Russie a subi la défaillance apparente d’un missile de croisière à propulsion nucléaire, peut-être le 9M730 Burevestnik, ou d’une torpille à propulsion nucléaire. L’explosion a tué plusieurs militaires et civils et a irradié la ville de Nyonoksa, qui a été évacuée. Certains décès semblent être dus à une exposition aiguë aux radiations.

RESSOURCES, NON REPRISE

Au lieu de «mener la dernière guerre» en garantissant que nous pouvons détruire le monde de manière plus fiable, 85 milliards de dollars pourraient acheter aux États-Unis une puissance beaucoup plus stratégique, tactique et commerciale s’ils étaient utilisés de manière constructive. Le pouvoir politique et militaire découle autant du contrôle des ressources et de leur accès sûr que de la seule capacité militaire purement destructrice.

Les États-Unis devraient utiliser cet argent pour atteindre les ressources du système solaire intérieur. La plupart des guerres non religieuses entre acteurs étatiques sont d’ordre économique et de contrôle excessif des ressources. Aujourd’hui, les métaux lourds et les minéraux des terres rares utilisés dans l’électronique moderne sont particulièrement lourds, dont certains ont des sources d’approvisionnement très limitées en concentrations exploitables. Ils sont essentiels à l’armée, ainsi qu’au commerce civil, mais ils sont souvent situés dans des pays instables ou contrôlés par la Chine.

Beaucoup de ces ressources essentielles sont disponibles dans l’espace. Étant donné que ces éléments ont été créés dans les explosions de supernovae des premières générations d’étoiles géantes et dispersés dans toute la galaxie, ils ont été incorporés à tout ce qui a contribué à la formation du système solaire. Ils résident toujours dans des astéroïdes, probablement sous une forme accessible.

De plus, certains astéroïdes sont les noyaux métalliques des planètes mineures. Lorsqu’un corps relativement grand a été assemblé au début du système solaire, la chaleur générée par sa formation, et plus tard par la décomposition des éléments radioactifs incorporés, l’a fait fondre. De très petits corps ont partiellement fondu et se sont solidifiés rapidement, tandis que les plus grands mondes ont complètement fondu et sont restés partiellement fondus pendant des milliards d’années.

Des éléments lourds tels que le plomb, le nickel, le platine et les éléments radioactifs et des terres rares ont coulé vers les centres des corps nouvellement fondus. Des roches plus légères se sont élevées à la surface formant des croûtes. La Terre est si grande que, plus de 4 milliards d’années après sa formation, elle est encore principalement fluide, avec une croûte réfractaire mince et fracturée flottant au-dessus d’un manteau en circulation. Vénus, Mars et Mercure sont également susceptibles d’avoir des intérieurs fluides. Même la lune de la Terre semble avoir un noyau liquide résiduel.

À un moment donné de la longue histoire du système solaire, quelques premières proto-planètes ont été brisées lors de collisions avec d’autres planètes mineures. Des fragments de leurs noyaux métalliques ont été exposés et sont maintenant des astéroïdes métalliques.

Un tel astéroïde, 16 Psyché, a été découvert en 1852 et réside sur une orbite de cinq ans dans la ceinture d’astéroïdes. Son diamètre moyen est de 226 kilomètres, bien qu’il ait probablement la forme d’une pomme de terre. On pense que sa composition est très similaire à celle du cœur de la Terre: principalement du fer et du nickel, avec de petites quantités de nombreux autres métaux lourds. Surtout, ce métal n’a pas besoin d’être largement affiné – il est déjà séparé des éléments réfractaires.

Dirigé par l’école d’exploration de la Terre et de l’espace de l’Arizona State University, géré par le Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie, et assemblé par Maxar Technologies près de San Francisco, le vaisseau spatial Psyche de la NASA sera la première mission à visiter un astéroïde métallique. Prévu pour un lancement en août 2022, le véhicule utilisera des propulseurs électriques SPT-140 pour se balancer sur Mars en 2023, ajustant son orbite pour atteindre 16 Psyché en 2026.

Le vaisseau spatial est conçu pour orbiter l’astéroïde pendant au moins 21 mois, l’étudiant avec une caméra multispectrale, des spectromètres à rayons gamma et à neutrons et un magnétomètre. Sa liaison radio cartographiera le champ de gravité du corps et donc sa structure interne.

La mission fonctionnera également comme un prospecteur, déterminant les ressources qui pourraient être disponibles sur les astéroïdes métalliques.

Au lieu de construire des missiles qui ne peuvent être utilisés sans détruire la civilisation humaine, 85 milliards de dollars achèteraient beaucoup de prospection. S’ils dépensaient à acheter des services de lancement semi-commerciaux relativement peu coûteux auprès de sociétés privées telles que SpaceX et Blue Origin, 85 milliards de dollars pourraient construire et déployer une grande partie de l’infrastructure nécessaire pour accéder à ces ressources.

Les ressources vont bien au-delà des métaux. Le carbone est disponible sur certains astéroïdes. L’eau, accessible sur la lune terrestre et certains astéroïdes, est vitale pour presque tout.

De toute évidence, les humains et d’autres organismes ont besoin d’eau pour boire. Une fois que l’oxygène est séparé de l’hydrogène, il peut être respiré dans des atmosphères artificielles et utilisé comme oxydant pour les moteurs-fusées et autres réactions chimiques à haute énergie. L’hydrogène est un carburant idéal pour les fusées spatiales. L’oxygène et l’hydrogène peuvent être recombinés dans les piles à combustible pour libérer une partie de l’énergie utilisée pour diviser les molécules d’eau, créant ainsi des batteries de stockage efficaces et à longue durée de vie. Placé autour des habitats humains, il y a peu de substances meilleures que l’eau pour bloquer le rayonnement galactique et solaire.

Cependant, l’eau est très lourde. S’il se trouve dans l’espace cislunaire, il n’a pas besoin d’être soulevé de manière coûteuse du puits de gravité profond de la Terre. La première source d’eau sera probablement les dépôts polaires probables sur la lune terrestre. Même si l’eau n’existe pas sous une forme accessible aux pôles lunaires, certaines roches lunaires et astéroïdes sont fortement oxydées et le vent solaire a déposé de l’hydrogène dans leurs régolithes – permettant à l’eau d’être fabriquée dans l’espace.

Mesurée par sa valeur utile, l’eau est comme l’huile du système solaire. Au siècle dernier, ceux qui contrôlaient le pétrole contrôlaient le monde. Au cours du siècle à venir, ceux qui ont accès à l’eau dans l’espace cislunaire contrôleront l’accès aux données, aux communications et aux ressources de plus en plus importantes disponibles dans et depuis l’espace.

Toute nation qui veut avoir son mot à dire dans cet avenir ne devrait pas gaspiller 85 milliards de dollars en argent emprunté en maintenant le statu quo avec des outils qui, nous l’espérons tous, resteront en silos, à jamais utilisés. Utiliser ces 85 milliards de dollars pour construire une mine d’eau polaire lunaire et lancer des expéditions minières d’astéroïdes est le meilleur moyen d’assurer la sécurité à long terme, stratégique ou autre, et de rendre la guerre de toute nature moins probable.

Donald F. Robertson (@donaldfr sur Twitter) est un écrivain basé à San Francisco qui suit l’industrie spatiale. Analyste Tim Kyger fourni les informations utilisées dans cet article.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 11 décembre 2019 du magazine SpaceNews.

CORRECTION: La version imprimée de cette histoire faisait référence à tort à un échec du test d’août 2019 d’un «missile de croisière possiblement nucléaire, peut-être le 9M730 Burevestnik, ou une torpille nucléaire». Le missile de croisière expérimental russe 9M730 Burevestnik s’appuie sur la propulsion thermique nucléaire pour une portée presque illimitée. Bien que ces missiles à propulsion nucléaire soient conçus pour transporter une arme nucléaire, rien n’indique que le missile de croisière ou la torpille qui a échoué en août était nucléaire.