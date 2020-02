Op-Ed | Qui devrait rejoindre l’US Space Force?

La construction d’une culture spatiale militaire peut ne pas nécessiter de transferts massifs d’unités de l’armée de terre et de la marine à la Force spatiale

La création de l’US Space Force est un événement historique, mais de nombreuses années de dur labeur nous attendent avant de savoir quelle forme prendra le nouveau service.

Une question sans réponse qui façonnera le nouveau service est de savoir si les capacités spatiales de l’armée et de la marine devraient être transférées à la Force spatiale, qui sera principalement composée de personnel de la Force aérienne.

Beaucoup ont fait des comparaisons avec le transfert d’unités entières de personnel à l’Air Force à la suite de la loi sur la sécurité nationale de 1947, mais la meilleure voie à suivre est plus nuancée.

Après que la Maison Blanche a publié une directive politique visant à constituer une force spatiale américaine – connue sous le nom de SPD-4 – le ministère de la Défense, dans une proposition législative soumise au Congrès en mars 2019, a cherché à consolider la plupart des activités spatiales militaires dans le nouveau service. Il a demandé au Congrès que les autorités transfèrent le personnel de l’armée et de la marine, mais le Congrès a dit non.

Depuis lors, le Congrès a demandé davantage de modifications législatives pour consacrer la Force spatiale dans la loi. La question pour le leadership du DoD est de savoir comment intégrer au mieux le personnel provenant de sources extérieures à l’Air Force pour créer une nouvelle culture spatiale militaire et rationaliser les activités spatiales.

La réponse à cette question pourrait être aussi simple que d’utiliser les autorités existantes pour transférer des volontaires pour la Force spatiale, ou aussi compliquée que de transférer involontairement des unités entières de personnel civil et militaire de l’armée et de la marine, ainsi que de l’équipement, des biens immobiliers et du budget. Cette dernière option pourrait être problématique pour l’armée et la marine, les plus grands utilisateurs de capacités spatiales militaires.

Les décideurs politiques du DoD devraient considérer trois domaines importants lors de la formulation de leurs recommandations au Congrès: la lutte multi-domaines, les études spatiales antérieures et l’impact des technologies émergentes.

Chaque service militaire fournit des forces centrées sur des missions et des domaines clés. La Force spatiale a été créée pour se concentrer sur la défense de nos intérêts dans l’espace. La focalisation sur le domaine des services est importante, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la capacité de chaque service à adopter une vision multi-domaines.

L’ancien commandant du Commandement américain Indo-Pacifique Adm. Harry Harris a déclaré que la guerre multi-domaines “nécessite que tous les services exercent une influence dans des domaines non traditionnels”. Il voulait dire que l’armée devrait pouvoir couler des navires, neutraliser les satellites, abattre des missiles et pirater ou brouiller la capacité de l’ennemi à commander et contrôler ses forces. Les dirigeants devraient considérer comment les transferts d’un service à un autre auraient un impact sur notre approche des opérations multi-domaines. Chaque service doit pouvoir fonctionner au-delà des limites du domaine pour soutenir ses missions principales.

L’analyse la plus respectée des questions d’espace de sécurité nationale ces derniers temps est la Commission Rumsfeld de 2001. Les partisans de la création d’une force spatiale ont cité les conclusions et recommandations de ce travail pour justifier bon nombre des changements que nous constatons aujourd’hui. Mais une recommandation unanime souvent ignorée de cette commission était que l’armée et la marine devraient jouer un rôle dans l’établissement des besoins d’espace, et devraient développer et déployer des systèmes spatiaux uniques à chaque service.

Selon les termes de la commission, l’armée et la marine doivent «maintenir un cadre d’officiers qualifiés pour représenter leurs intérêts en matière d’espace, d’acquisition et d’opérations». Les hauts dirigeants devraient tenir compte du fait que, même avec la création d’un service spatial, chaque service devra toujours conserver un personnel intelligent en matière d’espace et la capacité d’utiliser la technologie spatiale à ses propres fins.

Pourquoi devrions-nous nous soucier de l’entretien de satellites uniques? Prenons le Global Positioning System, une capacité qui retrace sa lignée à un système de satellites de la Marine appelé Transit. La Marine a lancé la navigation par satellite pour permettre aux sous-marins de fixer leurs positions après avoir voyagé pendant de longues périodes sous l’eau. Lorsque Transit a été construit, aucun autre service n’avait besoin d’un système de navigation par satellite, et sans Transit, il est peu probable que les États-Unis auraient développé la constellation GPS.

Les capacités utilisées par la Force spatiale changeront rapidement. Personne ne peut prédire la technologie spatiale dont les militaires auront besoin ou qu’ils utiliseront à l’avenir. Lorsque l’Air Force a été créée, le National Security Act de 1947 et l’accord de Key West ont transféré tous les actifs aéronautiques de l’armée à l’Air Force. L’Armée de l’air a été chargée de répondre aux besoins de transport aérien, de reconnaissance et de soutien aérien rapproché de l’armée. Cependant, une technologie perturbatrice remettrait en cause cette décision.

L’utilisation émergente d’hélicoptères pendant la guerre de Corée a donné à l’armée l’occasion de tirer à nouveau parti du domaine aérien pour la reconnaissance, le transport de soldats et le soutien aérien rapproché. Après avoir reconstruit ses capacités aéronautiques, l’armée a retranché l’hélicoptère comme un outil essentiel dans le combat au sol et exploite des milliers d’avions aujourd’hui.

La leçon pour les décideurs est de préserver les options et de considérer l’impact potentiel de la technologie qui pourrait émerger ou décliner. Si la nouvelle technologie permet aux soldats sur le champ de bataille d’accéder directement aux satellites et de les contrôler, chaque soldat deviendra un «opérateur spatial». Il n’est peut-être pas logique de transférer les personnes qui utilisent les données satellitaires aujourd’hui alors que la technologie spatiale se généralise.

Déterminer la meilleure façon de transférer du personnel dans la Force spatiale n’est pas une tâche facile. Le DoD devra équilibrer sa volonté de changer la culture de nos opérateurs spatiaux actuels et de rationaliser les activités spatiales, avec les impacts potentiels sur d’autres branches militaires qui dépendent des technologies spatiales pour se battre et gagner.

La guerre multi-domaines, les études antérieures, la technologie et l’histoire devraient être au premier plan de la conversation. Nous aurons besoin de recrues motivées de toutes les branches de l’armée pour apporter diverses compétences et expériences pour façonner notre nouveau service et assurer son succès. La prise en compte d’une gamme complète d’options au-delà des transferts d’unités de blocs permettra au DoD de découvrir le chemin qui a le plus de sens.

Le major de l’armée américaine Ryan Stephenson est un officier des opérations spatiales affecté au bureau du secrétaire adjoint de l’Air Force pour l’acquisition et l’intégration de l’espace. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas la politique ou la position officielle du ministère de la Défense ou du gouvernement américain.