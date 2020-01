Op-ed | Réussir l’acquisition de Space Force en 2020

Trouver la bonne force spatiale et créer le premier nouveau service armé américain depuis plus d’un demi-siècle sera une tâche herculéenne. Les uniformes et insignes doivent être choisis, des logos créés et des structures organisationnelles et des diagrammes détaillés établis. Bien que de tels pièges et lignes de base pour le nouveau service soient nécessaires, ils sont cependant insuffisants pour répondre à la menace critique posée par la Russie et la Chine dans l’espace.

Pour relever ce défi croissant, il faudra avant tout réussir l’acquisition de la Force spatiale.

En effet, l’une des critiques les plus importantes de l’Air Force en matière d’espace est la présence d’un trop grand nombre de décideurs et de bureaux engagés dans un processus d’acquisition trop bureaucratique. Le représentant américain Mike Rogers (R-Ala.) Porte une carte indiquant que, selon le nombre de ses bureaux, quelque 60 bureaux sont impliqués dans le processus d’acquisition. Vous pouvez discuter et chicaner avec le nombre exact, l’orientation générale de cette critique sonne vrai. L’achat du Pentagone en général, et l’acquisition de l’Air Force en particulier, est un processus lent, laborieux et byzantin.

La Force spatiale doit rationaliser son processus d’acquisition et accélérer les réformes nécessaires cette année, pas dans quelques années, car certains ont interprété le langage de la National Defense Authorization Act (NDAA).

Une base législative existe déjà pour des acquisitions plus intelligentes et plus rapides. Un nouveau secrétaire adjoint pour l’acquisition et l’intégration de l’espace devrait, avec la bonne personne nommée et le soutien politique, diriger et superviser l’achat et la mise en service de l’espace et des systèmes liés à l’espace. Ce poste confirmable au Sénat présidera le Space Force Acquisition Council et dirigera le Space and Missile Systems Center (SMC), le Space Rapid Capabilities Office (Space RCO) et la Space Development Agency (SDA).

Dans le cas du Space and Missile Systems Center et, dans une moindre mesure, du Space RCO, et dans une moindre mesure de la Space Development Agency, la Space Force héritera de diverses cultures d’acquisitions et de missions. La rationalisation de ces trois cultures uniques en un tout cohérent sera un défi et nécessitera presque certainement du Pentagone Jiu-Jitsu. Cela ne veut rien dire de la croissance de la supervision du Bureau du Secrétaire à la défense qui doit également être rationalisée.

Il est essentiel que les rôles et responsabilités de la Force spatiale, de ses filiales et de la communauté spatiale au sens large au sein du ministère de la Défense soient clarifiés et ciblés. À l’heure actuelle, l’espace s’apparente au ballon de soccer sur un terrain de 8 ans – tout le monde court vers le ballon. L’intérêt est louable, mais l’effort de duplication est coûteux, prend du temps et distrait de la menace principale – la Russie et la Chine.

Le recentrage de la budgétisation et de l’activité programmatique contribuera également grandement à rendre la nouvelle Force spatiale vraiment plus agile. Bien qu’il y ait eu beaucoup de mouvement au niveau des politiques, les réalités budgétaires de l’endroit où les flux monétaires n’ont pas beaucoup changé. Jusqu’à ce que la Force spatiale encourage des solutions nouvelles et novatrices aux défis spatiaux émergents, les mêmes produits continueront d’être achetés.

Par exemple, prenez le lancement. Le programme National Security Space Launch (NSSL), successeur du programme Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV), est mûr pour une réforme. Conçu à une époque où le lancement commercial n’était pas vraiment viable, il est enfermé dans une culture d’assurance de mission élevée et d’évitement des risques. Cette culture le rend lent, pesant et inefficace. Il ignore également les capacités nouvelles et émergentes, tant en ce qui concerne les fusées elles-mêmes que les charges utiles qu’elles mettent en vol.

La réutilisabilité, chose inconcevable au moment de la création d’EELV, devient la norme. SpaceX lance, récupère et réutilise régulièrement ses boosters Falcon 9. Fin 2019, Blue Origin avait lancé et récupéré la même fusée New Shephard six fois. Rocket Lab se lance également dans le jeu de la réutilisabilité avec des tests préliminaires visant à prouver la récupération de son Electron.

En même temps, SpaceX a mis en service 120 satellites Starlink en 2019 et a lancé 60 autres satellites de relais de données en un lancement plus tôt ce mois-ci, avec l’objectif ultime de plusieurs milliers de satellites en orbite autour du globe. Le projet Kuiper d’Amazon devrait faire de même, tout comme d’autres sociétés.

Ensemble, un lancement moins cher et réutilisable, avec des satellites plus petits et plus performants, offre de nouvelles capacités de plus en plus diversifiées. Cela offre à la nouvelle Space Force une occasion historique de changer la façon dont elle aborde le lancement. La vision et les objectifs devraient être de diversifier le portefeuille de lancement de la sécurité nationale, d’accroître la concurrence et d’explorer des technologies nouvelles et innovantes.

Si la Force spatiale reste enfermée dans une approche lourde et monolithique au lancement, les objets mis en orbite resteront lourds et monolithiques. Il y a, bien sûr, des missions qui nécessitent ces charges utiles uniques et plaquées or. Il y a des missions pour lesquelles il n’y aura jamais de cas commercial. Mais en utilisant les mêmes exigences année après année, bloquant artificiellement l’innovation via le NSSL, la Force spatiale manquera des opportunités importantes pour la prochaine génération de capacités spatiales.

Le plus grand défi de la Force spatiale et le succès de la mission ne sont pas les actions adverses, mais plutôt la mise en place de notre propre bureaucratie et de nos propres structures aujourd’hui. Cela signifie changer la culture d’acquisition et l’état d’esprit. Les systèmes existants doivent être intégrés aux capacités émergentes. Les capacités stratégiques doivent être alignées sur les besoins tactiques.

Créer une nouvelle Force spatiale brillante avec les mêmes obstacles culturels à l’innovation que le système actuel est le moyen le plus sûr d’échouer. Une bonne acquisition, cependant, lancera la Force spatiale dans la nouvelle décennie et au-delà.

Joshua C. Huminski est le directeur du National Space Space Program et du Mike Rogers Center for Intelligence & Global Affairs du Center for the Study of the Presidency & Congress.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 20 janvier 2020 du magazine SpaceNews.