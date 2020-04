Op-ed | Un retour des États-Unis sur la lune consiste à préserver l’État de droit

Deux éditoriaux récents dans SpaceNews expliquent un retour américain sur la lune, mais les deux ne comprennent pas pourquoi un retour américain est essentiel. Dans son éditorial du 3 février, Louis Friedman pense que les États-Unis devraient se tourner vers Mars au lieu de la lune et cite une justification particulière: les États-Unis pourraient perdre une nouvelle course à la lune et donc souffrir d’un embarras géopolitique. La préoccupation de M. Friedman cache la justification sous-jacente selon laquelle le financement des intérêts scientifiques serait affecté par un effort concerté pour ramener les humains sur la Lune et établir une présence, que ce soit dans les délais prescrits par la Maison Blanche ou à une date ultérieure.

Un éditorial du 17 février de Giulo Prisco est d’avis contraire qu’un retour sur la lune conférerait de nombreux avantages. Il reconnaît également les implications géopolitiques pour les États-Unis si la Chine devait établir une présence devant les États-Unis.

Pourtant, M. Prisco va plus loin en notant qu'un tel événement ne serait pas désagréable tant qu'un État prend l'initiative d'établir une présence humaine permanente (c'est-à-dire que la fin justifie les moyens ou, dans ce cas, le qui). Les deux éditoriaux posent des points de vue opposés et commentent l'aspect géopolitique de l'échec, ou un échec potentiel, d'un retour américain sur la lune. Pourtant, les deux ratent la cible de la véritable raison d'un retour des États-Unis sur la Lune: renforcer et préserver l'État de droit (c'est-à-dire le libre accès à l'espace).

Citer l’État de droit comme justification d’un retour aux États-Unis et d’une présence continue sur la lune peut être considéré comme une posture pour les ambitions géopolitiques sous-jacentes. C’est inévitable car la géopolitique et le droit international sont intimement liés. La conjonction des intérêts géopolitiques et du droit international met en jeu des intérêts concurrents de l’état de droit. La géopolitique et le droit international dans les domaines terrestres mettent en lumière la manière dont les États peuvent se comporter dans d’autres domaines. Plus précisément, les activités de la Chine dans la mer de Chine méridionale et les revendications nationales qui y sont faites en violation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer démontrent à quoi pourrait ressembler un avenir non seulement pour la Lune mais aussi pour l’État de droit, y compris la Traité sur l’espace extra-atmosphérique. Cette préoccupation est plus répandue avec l’idée de ressources spatiales. Le fondement juridique des ressources spatiales commence par une déclaration fondamentale à l’article II du Traité sur l’espace extra-atmosphérique qui interdit l’appropriation nationale d’un corps céleste, y compris la lune. Cette interdiction s’étend également aux particuliers sous l’autorité d’un État. Cela signifie que les concessions minières traditionnelles ne peuvent pas être faites par un État ou un citoyen privé. Le concept de ressource spatiale effectue un tour d’horizon de cette interdiction en commençant par l’hypothèse clé que les ressources extractibles sur ou dans un corps céleste ne font pas partie d’un corps céleste. Cette idée tire parti du manque de libellé relatif aux ressources minérales à l’article II du Traité sur l’espace extra-atmosphérique et applique le concept d ‘«utilisation» qui se trouve à l’article I du Traité sur l’espace extra-atmosphérique.

L’utilisation de l’utilisation dans une activité de ressources spatiales permet aux particuliers de collecter et de posséder des ressources minérales, y compris de l’eau, grâce à une nouvelle application d’utilisation similaire à la cueillette de poissons dans les océans du monde. En d’autres termes, le concept de ressources spatiales permet à une entité privée d’effectuer l’activité de collecte de ressources minérales d’un corps céleste, y compris la lune, et de les convertir en possession personnelle sans revendiquer le corps céleste lui-même, ce qui fait des ressources spatiales un activité qui crée un intérêt immobilier. Cependant, le droit créé par l’idée de ressources spatiales qui permet aux particuliers de rassembler et de posséder des ressources ne s’étend pas aux États car cela serait considéré comme une appropriation nationale et interdit en vertu de l’article II du Traité sur l’espace extra-atmosphérique.

Telle est la théorie que les États-Unis ont présentée en tant que droit international, mais qui n’a pas encore été confirmée dans la pratique, ce qui laisse une faible assise juridique qui pourrait être exploitée. Les États-Unis doivent retourner sur la Lune et établir une présence qui permettra aux entreprises privées de poursuivre les activités liées aux ressources spatiales et de durcir le principe dans le droit international. L’incertitude sur les ressources spatiales crée une vulnérabilité qui peut être exploitée par la Chine pour changer la dynamique du droit international par le biais du droit international coutumier qui pourrait dézipper l’interdiction faite aux nations souveraines de revendiquer des corps célestes et l’espace extra-atmosphérique en général, ce qui refuserait le libre accès.

La clé pour exploiter cette faiblesse réside dans les relations entre l’État et les entreprises privées en Chine. Les sociétés privées en Chine appartiennent rarement à l’État, voire pas du tout, car l’État détient des participations importantes et crée un hybride privé / État. Cette dualité est effectivement utilisée lorsque vous faites des affaires dans d’autres pays, car les entreprises privées chinoises profitent souvent de la propriété de l’État pour se défendre contre les poursuites en appliquant l’immunité souveraine. La Chine a soutenu l’idée des ressources spatiales et la rumeur veut qu’elle crée une loi spatiale nationale qui permettrait aux particuliers d’obtenir des ressources spatiales. Cela signifie que toutes les activités de récolte de ressources spatiales seraient exercées par une entreprise privée chinoise mais auraient également la propriété du gouvernement en tant qu’entité silencieuse, ce qui signifie qu’un État souverain s’approprierait des ressources spatiales sous le couvert d’une entité privée, ce qui constitue une violation de le principe de l’article II du Traité sur l’espace extra-atmosphérique, qui interdit aux nations souveraines de revendiquer les corps célestes et l’espace extra-atmosphérique dans son ensemble.Si les États-Unis ne parviennent pas à retourner sur la Lune et à établir une présence pour permettre aux entreprises privées concept de ressources spatiales dans le corps du droit international, la Chine pourrait utiliser le vide pour établir une présence et permettre à ses entreprises privées avec leur double identité d’effectuer des activités de ressources spatiales. Si les activités spatiales impliquant un État sont tolérées ou non contrées, la Chine pourrait créer une norme coutumière des ressources spatiales, c’est-à-dire que les États exerçant des activités spatiales ne sont pas interdits, ce qui donnerait une revendication constructive de la souveraineté sur les corps célestes. Cette utilisation du droit coutumier conduirait à son tour au déni du libre accès à l’espace de la même manière que la Chine utilise le droit coutumier en mer de Chine méridionale pour établir une présence souveraine et refuser le libre accès aux océans du monde.

Un retour des États-Unis sur la Lune ne consiste pas à rejouer la course à l’espace de la guerre froide, mais plutôt à promouvoir un intérêt national pour réaffirmer l’État de droit afin de préserver le libre accès à l’espace. Le libre accès, qui est un principe du droit international depuis plus de 50 ans, est non seulement important pour les États-Unis, mais aussi pour d’autres États. Justifier un retour sur la lune comme un effort pour préserver l’état de droit et préserver le libre accès à l’espace sera critiqué comme agitant le drapeau et faisant peur au détriment de la coopération internationale. Pourtant, l’espace comme les autres domaines est dominé par la géopolitique malgré les platitudes de la coopération, qui est subordonnée aux intérêts nationaux et à la realpolitik. En effet, l’espace pourrait devenir nationalisé si l’état de droit actuel n’est pas renforcé.

Les États-Unis se trouvent à un moment critique, avec le Congrès au cœur de la tempête intérieure concernant un retour des États-Unis sur la lune. L’effet sur l’état de droit doit être pris en considération dans le débat sur la question de savoir si et par quels moyens les États-Unis devraient retourner sur la Lune et établir une présence.

Subordonner l’état de droit à la partisanerie et aux intérêts spéciaux rendra non seulement les intérêts nationaux des États-Unis dans l’espace, mais l’ensemble même de l’état de droit international, y compris le libre accès. En effet, l’échec est possible, mais il vaut mieux risquer l’échec et viser l’objectif de revenir et d’établir une présence permanente sur la lune que de rester au bord du chemin et d’espérer que le différend territorial dans la mer de Chine méridionale ne se répète pas. la lune ou l’espace extra-atmosphérique en général. Le Congrès est aux commandes à la fois par le biais du projet de loi d’autorisation de la NASA et des crédits. En outre, le Congrès pourrait envisager d’élaborer une nouvelle législation concernant les droits sur les ressources spatiales conjointement avec le décret exécutif de l’administration Trump, qui énonce une position spécifique sur le concept juridique des ressources spatiales et prévient les efforts multilatéraux pour définir le concept de ressources spatiales qui permettrait à la Chine de contourner l’État de droit et réaliser des gains territoriaux contraires à l’État de droit.

Une décision de soutenir un retour humain sur la lune pour établir une présence permanente et maintenir le leadership américain en droit international aux États-Unis avec la décision de prendre des mesures en dehors des motifs partisans et des intérêts spéciaux et de prendre l’engagement et l’investissement qui donneront la primauté du droit dans l’espace une chance de se battre. L’alternative est de faire de la politique et de perdre la bataille juridique et géopolitique, ce qui garantira que le seul résultat sera une mer de Chine méridionale sur la lune et dans l’espace et des audiences controversées du Congrès déplorant pourquoi les États-Unis n’ont pas agi quand ils en avaient l’occasion.

Michael J. Listner est avocat, fondateur et directeur du cabinet de réflexion et de consultation juridique et politique Space Law and Policy Solutions et auteur et éditeur de la lettre d’information sur le droit et la politique de l’espace d’abonnement, The Précis.