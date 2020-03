Op-ed | Une correction de cours de l’industrie spatiale sous COVID-19

Au moins une façon dont nous étions réellement préparés

L’industrie spatiale ne fait pas exception parmi les industries impactées par COVID-19. Au milieu d’annulations d’événements, de retards de mission, d’un cours intensif de télétravail et de l’assurance que le pire reste à venir, quels que soient les plans de continuité des activités mis en place, ils sont désormais mis à l’épreuve de toute une vie.

Peu, le cas échéant, devraient s’attendre à une qualité exceptionnelle, et les inefficacités et les failles intransigeantes de nos systèmes actuels seront mises à nu.

Une inefficacité qui devrait être clairement évidente est la forte dépendance de l’industrie à l’égard du principal carburant du déchaînement de COVID-19: les réunions en face à face, de la routine quotidienne du bureau aux conférences et événements. Malgré l’omniprésence d’Internet, les entreprises n’ont jamais cessé de s’appuyer sur des formats en personne pour se mettre en réseau, établir la confiance et généralement faire des affaires.

Maintenant, il le faut. Tout type d’événement est annulé. Pas seulement les plus prestigieux.

Presque du jour au lendemain, des centaines de milliers d’entreprises ont perdu les premiers stades critiques du pipeline de vente lorsque les produits et services sont introduits, lorsque les professionnels rencontrent de nouveaux clients et lorsque les startups lancent leurs innovations, etc. Les économies locales accueillant des événements et l’industrie du voyage massive et essentielle , souffrent également proportionnellement – c’est-à-dire de façon dramatique.

Et pourtant, grâce à Internet, le monde est plus interconnecté que jamais. Au moment même où nous nous séparons si profondément les uns des autres, nous sommes à l’apogée d’un rapprochement virtuel qui à long terme pourrait être considéré comme encore plus profond. La force de cette tendance est suffisamment importante pour que les réunions et les événements que nous annulons soient déjà contestés depuis un certain temps. Pensez à toutes les réunions et événements auxquels vous avez assisté récemment. Dans de nombreux cas, sinon dans la plupart des cas, nous demandions sûrement, un peu tristement, “dois-je vraiment y aller?” Maintenant, la réponse nous est transmise par la négative catégorique. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous pensions déjà «probablement pas».

Fait intéressant, un vétéran de l’industrie spatiale peut être le premier à avoir étudié cette idée – en 1973. Vicky Gan rapporte sur Citylab.com: «Le document fondateur du télétravail était un livre de 1973 intitulé The Telecommunications-Transportation Tradeoff . L’auteur principal Jack Nilles, ancien ingénieur de la NASA, a proposé le télétravail comme une «alternative au transport» – et une réponse innovante au trafic, à l’étalement et à la rareté des ressources non renouvelables. »

Nilles a décrit un concept qui tenait pour acquis un emplacement physique, supposé être un siège social ou un bureau, au centre de tout télétravail qui pourrait avoir lieu sous quelque forme que ce soit. Nous avons encore ce sens aujourd’hui, mais il s’érode rapidement. Non seulement le concept d’un bureau lui-même devient confortablement virtuel, mais aussi les événements et les marchés. Cela est possible parce que les innombrables processus physiques requis pour qu’un événement ou un marché fonctionne fonctionnent désormais avec des parallèles virtuels très efficaces. Non seulement un marché peut fonctionner virtuellement, mais les chaînes d’approvisionnement entrant et sortant du marché peuvent également être gérées virtuellement.

Le temps et les frais de voyage et de présence pour les affaires sont importants et s’accompagnent toujours de risques uniques, non seulement pour des événements spéciaux, mais aussi pour les déplacements quotidiens. C’est pourquoi certaines des plus grandes industries en ligne du monde prospèrent aujourd’hui. C’est en partie parce qu’ils offrent une alternative claire et viable à tous les tracas, les risques et les frais de voyage et de réunion. La plus grande menace de COVID-19 pour l’humanité, le risque de s’entretuer par contagion, est la seule chose par laquelle nos alternatives virtuelles ne sont pas du tout menacées. La distanciation sociale est intégrée.

Les alternatives en ligne au contact social physique sont éminemment viables, mais pas absolues. Ils ne le seront jamais. Les voyages, les réunions et les événements retrouveront certainement une grande importance pour les affaires. Cependant, la crise à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui est suffisamment grande pour demander légitimement «de combien?»

Rabi Boundi est le cofondateur et PDG de Space Impulse, le marché B2B des produits et services spatiaux. Twitter: @rabiboundi

Peter Rolufs est le directeur du marketing de Space Impulse avec une expérience de leadership dans des sociétés multinationales, notamment IBM, Northrop Grumman et Shell, des organisations de défense des affaires et des plateformes de marché en ligne.