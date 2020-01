Op-ed | Une force spatiale a besoin de vaisseaux spatiaux

Cela a pris jusqu’à la deuxième décennie du 21e siècle, mais le gouvernement américain a finalement désigné l’espace comme un domaine légitime des opérations militaires et a constitué la Force spatiale américaine – c’est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle est que l’US Space Force n’a pas d’accès régulier et fiable à l’espace.

En 2001, la NASA a débranché le X-33. une seule étape en orbite (lanceur SSTO_ Lockheed Martin destiné à être commercialisé sous le nom de Venture Star. L’auteur soutient que le DoD devrait investir dans les technologies SSTO afin de donner à la Space Force naissante un véritable “accès réactif, routinier et fiable”. dans l’espace. »Crédit: NASA / Concept d’artiste de Lockheed Martin

Véhicule de lancement réutilisable (RLV) à étage unique en orbite (SSTO) libérant un satellite en orbite.

La Force spatiale opèrera dans les domaines proches de la Terre et cislunaires comme nos forces armées actuelles opèrent dans les domaines de la terre, de la mer et de l’air. L’armée et les marines ont leurs véhicules terrestres et aériens, la marine a ses navires de surface et ses sous-marins, et l’armée de l’air a ses avions. Mais les actifs transférés à la Force spatiale – satellites et lanceurs consomptibles – s’apparentent à des phares, des bouées, des dirigeables et de l’artillerie côtière car nous n’avons jusqu’à présent traité que l’espace comme un service de soutien.

L’US Space Force doit acquérir un accès réactif, routinier et fiable à l’espace – en commençant par des systèmes de lancement optimisés pour atteindre l’orbite terrestre basse (LEO). La Force spatiale doit être équipée d’une flotte de véhicules spatiaux réactifs relevant de la compétence opérationnelle de l’équivalent de la Force spatiale d’un colonel ou d’un capitaine de la Force aérienne. Actuellement, les besoins en ressources pour le lancement spatial sont si importants que seul un général trois étoiles ci-dessus pour approuver une mission; pour que le lancement soit vraiment réactif sur le plan opérationnel, les ressources nécessaires – et l’autorité décisionnelle – doivent être réduites à un niveau comparable à ce qui est requis pour envoyer un bombardier furtif B-2 ou l’avion de reconnaissance SR-71 maintenant à la retraite en altitude.

De nombreux analystes spatiaux conviennent que cette capacité nécessite des lanceurs réutilisables (RLV), et non les véhicules consomptibles multi-étages actuels. La seule façon de réduire le coût de sortie à un coût marginal minimum serait d’utiliser des véhicules réutilisables à un étage en orbite (SSTO), c’est-à-dire des vaisseaux spatiaux monoblocs. Une technologie améliorée et une focalisation sur l’opérabilité sont nécessaires pour passer aux réutilisables en une seule étape des consommables en deux étapes.

La réutilisabilité a été démontrée à plusieurs reprises. Plus célèbre encore, la navette spatiale de la NASA a volé pendant 30 ans. Au cours des cinq dernières années, SpaceX a lancé, atterri et réutilisé commercialement les premiers étages du Falcon 9 à plusieurs reprises.

Le Bureau de l’Initiative de Défense Stratégique (SDIO) de Reagan a sérieusement cherché à trouver un SSTO réutilisable. Ils ont réussi à identifier les défis qui restent à relever: l’ingénierie structurale avancée; contrôle difficile du véhicule; décollage vertical doux / atterrissage vertical (VTVL); et l’opérabilité. Pour un coût total du programme de 100 millions de dollars, SDIO a piloté le McDonnell-Douglas DC-X, un navire VTVL à l’échelle 1/10, à 35000 pieds et a fait preuve de manœuvres sans ailes, de VTVL doux et d’opérabilité avec du personnel enrôlé.

Dans les années 1990, la NASA a identifié trois technologies essentielles nécessaires pour rendre un vaisseau spatial SSTO réalisable:

(1) matériaux composites avancés;

(2) moteurs compensateurs d’altitude; et

(3) moteurs tri-propulseurs.

Les matériaux composites avancés requis ont été largement développés au cours de

25 dernières années, comme en témoignent les alliages d’aluminium améliorés et les composites de carbone plus avancés maintenant disponibles. Les moteurs compensateurs d’altitude sont nécessaires pour qu’un moteur puisse à la fois décoller dans l’atmosphère et tourner en orbite dans le vide. La NASA a fait des progrès à cet égard avec le Lockheed Martin X-33 à l’échelle 1/3 et le laboratoire de recherche de l’Air Force (AFRL) étudie actuellement les buses aérospike avec le programme abordable sensible fusée modulaire (ARMR). Ce qui manquait, c’est la technologie de propulsion à trois propulseurs pour les SSTO-RLV.

Des entreprises entrepreneuriales, telles que TGV, ont proposé de nouvelles approches pour relever les défis d’un SSTO-RLV. Ces innovations comprennent de nouvelles façons d’approcher un moteur tri-propulseur, de nouvelles buses de moteur pour la compensation d’altitude et de nouveaux sites de lancement pour plus de flexibilité. L’ingénierie de la fiabilité, de l’étranglement en profondeur, de l’atterrissage et de l’ingénierie des systèmes imaginatifs est actuellement nécessaire pour améliorer la fraction massique et l’opérabilité d’un SSTO-RLV pratique. Ces technologies sont prêtes à être développées et mises en service dans un délai raisonnable.

La Force spatiale, dans le développement de ses vaisseaux spatiaux, devra se concentrer sur les quatre piliers du lancement réactif: l’opérabilité, la fiabilité, l’abordabilité et la répartition. Pour faire avancer les choses, le Département américain de la défense devrait tirer parti des recherches existantes de l’AFRL sur la construction de systèmes de moteurs plus performants et d’autres approches innovantes pour améliorer l’ingénierie nécessaire à la mise en service d’un véhicule d’essai SSTO.

La Force spatiale a besoin d’un accès de routine à l’espace; il a besoin de vaisseaux spatiaux. Il a besoin d’une capacité SSTO crédible dès que possible pour revendiquer sa place dans le domaine. Nous pouvons réaliser des SSTO pratiques en dépensant un montant relativement faible de dollars de R&D supplémentaires destinés aux technologies appropriées et à un prototype volant. Si nous dépensons quelques dollars, nous pouvons et allons réaliser le vaisseau spatial «Buck Rogers».

Pat Bahn est le PDG de TGV Rockets Inc., un fournisseur marchand de propulsion liquide. Tim Kyger est un analyste spatial indépendant et ancien membre du personnel professionnel du Congrès.