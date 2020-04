OpenCL 3.0 démarre avec un énorme pas en arrière

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

OpenCL, autrefois considéré comme l’avenir de l’informatique GPGPU, s’est récemment estompé. La plupart des sociétés de PC qui l’ont soutenu ont trouvé des raisons de poursuivre d’autres objectifs: Apple a sa propre API Metal, Nvidia a le succès phénoménal et auto-créé CUDA, et AMD s’est concentré sur Linux et sa solution RoCm. Intel semble être la seule entreprise à travailler de manière cohérente sur ses pilotes OpenCL et son support.

Malgré cela, la norme OpenCL 2.2, qui a été publiée en 2017, n’est encore prise en charge par aucun fournisseur de l’ensemble de l’industrie informatique. Ce n’est pas bon signe lorsque vous ne pouvez pas trouver une seule entreprise pour prendre en charge votre norme trois ans après sa publication, et le groupe Khronos adopte une approche radicale du développement d’OpenCL 3.0. Plus précisément, ils jonchent OpenCL 2.0 et reviennent à une fourchette de développement OCL 1.2.

Pour être clair, le code et la capacité OCL 2.x ne seront pas supprimés de la norme, il deviendra simplement un moyen facultatif de prendre en charge le matériel OCL. Toutes les fonctionnalités introduites jusqu’à OpenCL 2.2 resteront disponibles pour tout fournisseur qui souhaite écrire un pilote pour les prendre en charge. La raison pour laquelle le nouveau standard est basé sur OpenCL 1.2 est qu’il s’agit de la dernière version dont tout le monde convient qu’elle contient les fonctions absolument nécessaires pour prendre en charge le balayage complet des cas d’utilisation du standard. L’accord est important dans ce cas parce que Khronos est un consortium composé de diverses organisations membres, mais il ne possède aucun pouvoir propre.

Outre les capacités de base de OCL 1.2, tout ce qui est introduit dans la norme dans OCL 2.x et 3.0 sera facultatif. Chaque fournisseur pourra prendre en charge des capacités spécifiques adaptées à son matériel, mais il n’y a pas de restrictions «universelles» du type qui a conduit les fournisseurs à abandonner la norme en premier lieu. Cette nouvelle approche est calquée sur la façon dont Khronos a déployé Vulkan, et OCL 3.0 sera facile à prendre en charge par les développeurs. Toutes les applications OpenCL 1.2 fonctionneront parfaitement sur un périphérique OpenCL 3.0 et les applications OpenCL 2.x fonctionneront parfaitement sur les périphériques OCL 3.0 tant que ces périphériques prennent en charge les fonctionnalités que l’application utilise. Si vous avez une application OCL 1.2 ou 2.x, vous n’avez pas à vous soucier de l’impact de OCL 3.0 sur votre compatibilité descendante.

Ceux d’entre vous qui espéraient voir OpenCL C ++ prendre le dessus, cependant… nous avons de mauvaises nouvelles. La langue est entièrement jonchée. Il sera remplacé par «C ++ for OpenCL», qui est similaire à OpenCL C ++, mais distinct de celui-ci et exécuté sous les auspices d’un projet différent.

La grande nouveauté de la norme est la prise en charge DMA asynchrone, qui permet aux transactions DMA de s’exécuter en même temps que les noyaux de calcul ou de manière synchrone avec d’autres transactions DMA.

Anandtech a plus de détails sur les fonctionnalités et capacités de bas niveau ajoutées à la norme si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Il n’est pas clair que cette nouvelle version d’OpenCL fera une réelle différence pour l’industrie du PC, en particulier pour les utilisateurs de Windows. Malgré le fait que des applications comme Folding @ Home et Blender utilisent OpenCL à diverses fins (Blender l’utilise pour le rendu de cycles sur les GPU AMD, par exemple), aucun des principaux fournisseurs ne semble faire de la langue le centre de leurs projets futurs, bien que cela puisse changer une fois qu’Intel lance la version datacenter de Xe.

