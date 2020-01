Opera accusé d’utiliser des applications de prêts prédateurs sur Android

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Quiconque naviguait sur le Web au début des années 2000 a probablement une certaine expérience d’Opera. À cette époque, Opera était une excellente alternative à Internet Explorer, mais aujourd’hui, son modèle commercial est différent. Selon un nouveau rapport, Opera a lancé plusieurs applications de prêt louches dans le Play Store qui violent les politiques de Google en facturant des taux d’intérêt exorbitants pour les prêts à très court terme.

Selon la firme financière Hindenburg Research, Opera a lancé au moins quatre applications de paiement sous divers comptes de développeur. Il y a Okash et OPesa au Kenya, CashBean en Inde et OPay au Nigéria. En apparence, ces applications semblent conformes aux règles de Google pour les services financiers. Le fabricant d’Android a institué des règles modestes pour empêcher les applications de prêt prédateur de facturer des taux d’intérêt de plusieurs centaines de pour cent.

Après avoir étudié ces applications (dont l’une a déjà été démarrée depuis le magasin), Hindenburg Research a déterminé que les produits de prêt offerts aux clients étaient très différents de ce que les descriptions des applications vous laisseraient croire. Les périodes de remboursement pourraient aller jusqu’à 14 jours avec des taux annuels en pourcentage (APR) pouvant atteindre 876%. Google dit que les prêts doivent être de 60 jours ou plus, et cela limite l’APR à 36% (aux États-Unis).

Hindenburg Research a confirmé les détails des prêts en se faisant passer pour des clients potentiels et en s’adressant au service client. Il y a aussi de nombreuses critiques publiques dans le Play Store pour sauvegarder les revendications. Cependant, Opera indique que le rapport contient “de nombreuses erreurs” et note que Hindenburg Research est en rupture de stock d’Opéra. Cependant, cela ne nie pas vraiment le fond du rapport.

Alors, comment Opera est-il arrivé ici? Il y a deux décennies, Opera a gagné de l’argent en offrant gratuitement une version financée par la publicité de son navigateur. Si vous souhaitez supprimer les annonces, vous devez acheter une licence. Comme il est devenu impossible de vendre des navigateurs aux consommateurs, Opera est passé à des partenariats avec des fournisseurs de recherche et à d’autres mécanismes publicitaires.

L’explosion des appareils connectés à Internet mobile à la fin des années 2000 a donné à Opera une nouvelle source de revenus, mais le navigateur hautement optimisé d’Opera est devenu moins nécessaire à mesure que les smartphones et les données mobiles devenaient plus rapides. La part de marché d’Opera diminuant, les propriétaires d’origine ont vendu la société à un consortium chinois en 2016. Depuis lors, Opera s’est implanté dans de nouvelles entreprises et est devenu public, gagnant 115 millions de dollars dans son offre publique initiale. Il semble que les nouveaux propriétaires fassent tout leur possible pour soutenir l’entreprise. Indépendamment des motivations de Hindenburg, les preuves indiquent qu’Opera se livre à des activités extrêmement peu recommandables.

Maintenant lis: