Orbit Fab obtient un prix pour tester la technologie de ravitaillement en satellite

WASHINGTON – Une startup qui cherche à créer des installations de ravitaillement en orbite pour les satellites a reçu une subvention du gouvernement pour développer une technologie essentielle pour ce système.

La société Orbit Fab, basée à San Francisco, a reçu un prix de l’America’s Seed Fund, un programme de subventions géré par la National Science Foundation (NSF), a annoncé la société le 31 mars. La société prévoit d’utiliser la subvention de 250 000 $ pour tester un système d’accueil qui permettra aux satellites de être ravitaillé.

“Ce que nous essayons de faire ici, c’est de développer un système d’amarrage coopératif”, a déclaré Daniel Faber, directeur général d’Orbit Fab, dans une interview. “Nous essayons de définir une solution à faible coût pour le côté actif et le côté passif pour un système de ravitaillement en carburant. De cette façon, notre écosystème de ravitaillement en carburant devient beaucoup plus viable. »

Le prix NSF permettra à Orbit Fab d’affiner les exigences du système en discutant avec des clients potentiels, ainsi qu’en effectuant des modélisations et des simulations. Cela sera suivi par des tests de la technologie sur une table à coussin d’air, que la société espère réaliser cet été.

Le prix est similaire aux programmes de recherche sur l’innovation dans les petites entreprises (SBIR) d’autres agences, telles que la NASA et l’US Air Force, et comprend une option pour une deuxième phase d’une valeur comprise entre 1 million et 1,5 million de dollars. «Cela nous permet de prendre ces exigences et de les implémenter avec beaucoup plus de tests», a-t-il déclaré, tels que des tests à six degrés de liberté du système. “En fin de compte, se rendre aux tests de vol orbital est l’objectif.”

La société entretient de bonnes relations avec l’Air Force et la NASA, mais a remporté le prix NSF en raison de son accent sur le soutien de technologies qui peuvent devenir commercialement viables. “Ce qui m’a vraiment surpris au sujet de la NSF, c’est l’accent mis sur la commercialisation”, a-t-il déclaré. “La NSF a un énorme effort pour s’assurer qu’il s’agit d’un produit.”

Faber a comparé le programme America’s Seed Fund à des accélérateurs de démarrage comme le Techstars Starbust Space Accelerator, auquel Orbit Fab a participé l’année dernière. “La moitié de leur évaluation pour la phase 2 est votre plan de commercialisation, ce dont je n’ai jamais entendu parler pour un SBIR de la NASA”, a-t-il déclaré. “Ils nous poussent à parler aux clients et à réfléchir à la conception des produits.”

La technologie du système d’amarrage financée par la NSF s’appuiera sur les travaux antérieurs d’Orbit Fab, y compris les tests de la technologie de transfert de fluide sur la Station spatiale internationale et le développement d’un remplacement des vannes de remplissage / vidange par satellite qui permet le ravitaillement dans l’espace. Tout cela soutiendra un pétrolier que la société prévoit de développer pour faire le plein de vaisseaux spatiaux.

Faber a déclaré que la démonstration réussie de Northrop Grumman de son vaisseau spatial Mission Extension Vehicle (MEV) en février, qui s’est amarré au satellite Intelsat-901, a contribué à rehausser le profil de la maintenance par satellite, même si les technologies utilisées sont différentes de celles développées par Orbit Fab. .

«Il y avait un aspect du risque de marché lorsque nous avons démarré cette entreprise», a-t-il déclaré, qui a été éliminé par la réussite de la mission MEV. «Je m’attends à ce que cela suscite encore plus d’intérêt.»

Le travail se poursuit, a-t-il ajouté, malgré les ordonnances de séjour à domicile en Californie adoptées en réponse à la pandémie de coronavirus. «Cela nous a un peu ralenti», a-t-il déclaré, alors que l’entreprise cherchait de nouveaux ateliers d’usinage pour effectuer des travaux. La classification de la fabrication aérospatiale comme industrie critique a contribué à atténuer ces effets.

“Tout va bien maintenant”, a-t-il déclaré, notamment lors de discussions avec des partenaires potentiels. «Que cela résiste est une bonne question. Nous devrons voir combien de temps cela dure et ce qu’il fait à l’industrie. “