Orion termine les tests à Plum Brook

WASHINGTON – Le vaisseau spatial Orion qui volera lors du premier lancement du système de lancement spatial a terminé les tests dans une installation de l’Ohio et sera bientôt renvoyé au Kennedy Space Center pour les derniers préparatifs de lancement.

La NASA a organisé une cérémonie le 14 mars à la station Plum Brook à Sandusky, Ohio, dirigée par le Glenn Research Center, pour marquer la fin des tests environnementaux du vaisseau spatial Orion qui pilotera la mission Artemis 1. Orion est arrivé à Plum Brook en novembre pour tester le vide thermique et l’environnement électromagnétique.

Ces tests ont été “extrêmement réussis”, a déclaré dans un entretien Jules Schneider, directeur des opérations d’assemblage, de test et de lancement d’Orion chez Lockheed Martin. Les tests de vide thermique, où l’engin spatial a été soumis à des températures allant d’environ –155 à 150 degrés Celsius, ont été achevés en 47 jours au lieu des 63 jours prévus.

L’autre série de tests concernait les interférences électromagnétiques et la compatibilité des systèmes d’engins spatiaux. Ceux-ci ont pris un peu plus de temps que prévu, étant achevés en 13 jours par rapport aux huit prévus.

Ces tests, a-t-il dit, n’ont révélé aucun problème majeur avec le vaisseau spatial. «Nous avons appris certaines choses, mais rien ne nous a sauté dessus. Nous n’avons découvert rien qui allait nous poser de gros problèmes pour faire fonctionner le vaisseau spatial, des choses qui nous obligeraient à rentrer et à changer la conception ou l’emplacement de quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

Les tests à Plum Brook étant terminés, la NASA ramènera l’Orion au Kennedy Space Center dans environ une semaine à bord d’un avion Super Guppy. Il retournera au Neil Armstrong Operations and Checkout Building pour le traitement final de son lancement.

Ce travail, a déclaré Schneider, comprend le retrait de l’instrumentation utilisée pour les tests à Plum Brook et l’installation de matériel tel que le carénage autour du module de service Orion. Ce travail devrait prendre entre deux et quatre mois. “Nous faisons cela pour la première fois, donc il y a un peu d’incertitude”, a-t-il déclaré.

Lockheed se prépare à poursuivre ce travail malgré les impacts croissants sur la pandémie de coronavirus. Bien que l’accès au Kennedy Space Center ne soit pas actuellement restreint, Schneider a déclaré que les responsables du centre ont accepté de considérer le travail d’Orion comme «essentiel», ce qui signifie que le personnel peut continuer à se rendre sur place même si le centre institue un télétravail obligatoire.

Le transfert officiel du vaisseau spatial à l’entrepreneur en systèmes d’exploration au sol Jacobs est actuellement prévu pour juin et marquera la fin des travaux de Lockheed sur le vaisseau spatial dans le cadre de son contrat. Jacobs sera ensuite responsable des préparatifs de lancement, tels que le ravitaillement du vaisseau spatial et l’intégration ultérieure du vaisseau spatial au SLS.

La NASA n’a pas encore annoncé de nouvelle date de lancement pour la mission Artemis 1, qui était auparavant prévue pour la fin de cette année. L’administrateur associé de la NASA, Steve Jurczyk, a déclaré fin février que le lancement aurait probablement lieu au milieu ou à la fin de 2021.

Les tests de Plum Brook sont un événement unique pour Orion, qui a nécessité des travaux importants. «Le voyage à Plum Brook et retour est en soi un effort énorme», a-t-il dit, nécessitant des choses comme le développement de luminaires spéciaux pour transporter Orion, qui est normalement maintenu en position verticale, horizontalement. “Je ne peux pas exagérer à quel point il est difficile et impliqué de simplement déplacer le véhicule comme ça.”

Plus tard, le vaisseau spatial Orion subira des tests thermiques et sous vide dans des chambres séparées au KSC: tests thermiques à pressions ambiantes et tests sous vide à températures ambiantes. Dans ce cas, le module d’équipage et le module de service effectueront des tests thermiques séparément, mais seront intégrés pour les tests sous vide.

“Nous construisons Artemis 1 depuis longtemps maintenant”, a déclaré Schneider. «Je suis très enthousiaste à l’idée de livrer Artemis 1 à la NASA cette année. Ce fut un long voyage. “