OSIRIS-REx de la NASA exécute un survol à basse altitude d’un site d’atterrissage d’astéroïdes

La sonde OSIRIS-REx de la NASA est sur le point d’écrire l’histoire, mais l’agence ne prend aucun risque. Dans les mois à venir, OSIRIS-REx descendra à la surface de l’astéroïde Bennu pour en prélever un échantillon, mais la NASA veut examiner de plus près la zone avant d’envoyer le vaisseau spatial plonger. OSIRIS-REx vient de terminer son passage le plus bas sur le site, à seulement 820 pieds (250 mètres) de la surface.

Les scientifiques derrière OSIRIS-REx ont rencontré le même problème que les chercheurs de la JAXA qui dirigent la mission Hayabusa2 au Japon: les astéroïdes sont beaucoup moins lisses que prévu. Les surfaces des deux roches spatiales sont parsemées de rochers et d’affleurements qui pourraient endommager une sonde spatiale tentant d’atteindre la surface. Hayabusa2 a finalement trouvé un endroit où elle pourrait tapoter la surface et ramasser quelques grains de poussière. Cependant, OSIRIS-REx doit rester en contact plus longtemps pour collecter jusqu’à 2,1 onces (60 grammes) de matériau.

À la fin de l’année dernière, la NASA a identifié plusieurs zones d’atterrissage potentielles pour OSIRIS-REx. Après avoir examiné les options, un endroit appelé Nightingale a gagné. Cette fosse recouverte de gravier près du pôle nord de l’astéroïde ne comporte aucun obstacle majeur – le danger le plus proche est un rocher de 7 mètres de haut à environ 16 mètres du centre de la fosse. Le survol récent de 5 heures a aidé la NASA à vérifier la sécurité de cette zone. La sonde a quitté son orbite d’un kilomètre et a zippé sur la surface pour photographier Nightingale avec sa caméra PolyCam. OSIRIS-REx a également collecté des données sur Nightingale avec le spectromètre d’émission thermique OSIRIS-REx (OTES), le spectromètre visuel et infrarouge OSIRIS-REx (OVIRS), l’altimètre laser OSIRIS-REx (OLA) et l’imageur couleur MapCam.

OSIRIS-REx est retourné sur son orbite standard après le survol, mais il est maintenant en orbite dans la direction opposée. Cela met le vaisseau spatial en position pour exécuter sa première répétition d’atterrissage le mois prochain. Il est essentiel que la sonde comprenne bien – Bennu est suffisamment loin de la Terre pour que la NASA ne puisse pas contrôler OSIRIS-REx en temps réel. Cela signifie que l’atterrissage et l’acquisition d’échantillons doivent être entièrement automatisés. Une deuxième répétition aura lieu en juin, rapprochant OSIRIS-REx de la surface. Si tout se passe comme prévu, OSIRIS-REx récupérera son échantillon d’astéroïdes en août 2020.

La NASA espère que l’échantillon d’OSIRIS-REx sera de retour sur Terre en septembre 2023. Quelques onces de Bennu pourraient révolutionner notre compréhension du système solaire, mais OSIRIS-REx doit réussir cet atterrissage.

