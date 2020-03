Oui, même vous, Elon: le shérif dit à Tesla d’arrêter la production de Fremont

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Augmenter le prix de 900 $ et lancer le nouveau Tesla Model Y n’est pas une «affaire essentielle». Et donc le shérif du comté d’Alameda a dit mardi à Tesla de cesser ses opérations dans son énorme usine de Fremont, en Californie, à l’extérieur de San Francisco. Un jour après, les comtés de la région de la baie ont demandé aux employeurs de fermer les entreprises non essentielles et de faire héberger les employés à la maison pendant trois semaines à la suite de l’épidémie de coronavirus.

La plus grande usine de Tesla se trouve à Fremont. Il venait de commencer à produire et à expédier les premiers VUS compacts de modèle Y d’une manière inédite pour Tesla: plus tôt que prévu.

Tesla: @Tesla n’est pas une entreprise essentielle au sens de l’Ordre sanitaire du comté d’Alameda. Tesla peut maintenir des opérations de base minimales conformément à l’ordre sanitaire du comté d’Alameda.

Selon le tweet publié mardi par le bureau du shérif du comté d’Alameda, «Tesla peut maintenir un minimum d’opérations de base». Cela comprendrait certainement la sécurité sur le site de 370 acres avec 5,3 millions de pieds carrés d’espace de fabrication et de bureau – pensez à 50 Home Depots ou 100 terrains de football – plus du personnel d’entretien et un personnel de bureau squelette s’ils ne peuvent pas travailler à domicile. Mais cela n’inclut pas les plus de 10 000 travailleurs de l’établissement, dont beaucoup conduisent des navettes bondées vers des parkings éloignés. Le Los Angeles Times a décrit cette scène mardi matin au lever du jour:

Le parking était bondé d’environ 3 000 voitures, alors que des dizaines de travailleurs du matin cherchaient des espaces négligés. Les travailleurs se sont même garés dans des couloirs de secours. Des dizaines de navettes et de bus de grande taille ont transporté les travailleurs du matin à l’usine et emmené les travailleurs de nuit. Les ouvriers partants se sont emballés côte à côte à la porte de chaque bus, attendant de monter. Les bus emmènent les travailleurs vers des terrains hors site et aussi loin que Tracy et Stockton.

Il y avait eu de la confusion lundi soir lorsque le porte-parole du comté d’Alameda, Ray Kelly, a déclaré que Tesla était considérée comme une «entreprise essentielle». Vingt-quatre heures plus tard, Kelly s’est retournée et a déclaré alors qu’il croyait que c’était vrai lundi – ce qui signifie probablement que quelqu’un au-dessus de lui pensait que c’était le cas – “Tesla n’est pas une entreprise essentielle au sens de l’ordre sanitaire du comté d’Alameda.”

Naturellement, ce ne serait pas Tesla sans drame et combats virtuels en ligne. Ci-dessus, une sélection de commentaires sur l’ordre d’arrêt de production, disant, par exemple, que certains partisans vocaux de l’arrêt de la production de Fremont sont des vendeurs à découvert de titres Tesla (qui gagnent de l’argent en cas de baisse) … qu’il n’est pas clair de savoir ce qu’est un élément de base fonctionnement minimum (voir ci-dessous)… et que les travailleurs de Tesla sont laissés dans le noir.

Comme dans de nombreuses régions qui ont ordonné ou demandé à des entreprises non essentielles de fermer, les exceptions comprennent, conformément à l’ordonnance du comté d’Alameda:

Opérations de soins de santé (évidemment) Les entreprises fournissent de la nourriture, un abri (par opposition à un abri fiscal), des services sociaux «Nécessités de la vie» pour les pauvres ou les nécessiteux Vendeurs d’aliments frais et non périssables, y compris les magasins de type 7-Eleven Stations de gaz, banques, nettoyeurs «Entreprises et services nécessaires au maintien de la sécurité, de l’assainissement et du fonctionnement essentiel d’une résidence.»

Quelles autres entreprises liées à l’automobile sont exemptées? «Stations-service et approvisionnement automatique, réparation automobile et installations connexes.» La fabrication d’automobiles ne l’est pas. L’usine de Fremont fabrique le Model 3, le Model X, le Model S et maintenant le Model Y compact SUV.

Tesla a choqué le monde en annonçant que non seulement elle expédierait le modèle Y à temps, mais que les premières voitures étaient livrées aux premiers clients en ligne (employés de Tesla) cette semaine, près de six mois plus tôt que prévu. La société espérait évidemment produire plus de tout, mais surtout le modèle Y. Tesla espérait produire un demi-million de voitures en 2020.

Tesla concerne principalement les voitures, l’électrification et le triomphe de la technologie. Mais c’est aussi le prix des actions. Plus tôt, Tesla a grimpé à 969 $ par action le mois dernier et à une capitalisation boursière (capitalisation, le cours de l’action multiplié par le nombre d’actions détenues par les investisseurs) de plus de 175 milliards de dollars, soit plus que la valeur de GM, Ford et USA pièces de Fiat Chrysler.

Même si le marché boursier dans son ensemble a subi la correction majeure la plus rapide (lire: chute précipitée) de l’histoire en l’espace de quelques jours, les choses ont été encore plus difficiles si vous déteniez TSLA. Les actions sont en baisse d’environ 60% par rapport à leur sommet de février 2020. Quiconque a acheté des actions Tesla avant fin décembre (à environ 400 $) est toujours au-dessus de l’eau. Les gens qui ont acheté depuis ont des problèmes.

Malgré cela, l’avenir de Tesla semble prometteur: aux États-Unis, où 70% des ventes de voitures neuves ne sont pas des berlines, le modèle Y pourrait devenir le plus gros vendeur de Tesla, car il s’agit d’un VUS où l’actuel best-seller Model 3 est une berline. De plus, les investisseurs qui veulent le jeu boursier le plus pur sur les véhicules électriques à batterie se sont tournés vers Tesla, car c’est tout ce qu’ils font: les véhicules électriques.

Ou cette semaine, les véhicules électriques sont tout ce qu’ils ne font pas.

