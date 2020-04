Ouverture des candidatures de l’US Space Force le 1er mai, mais uniquement pour les aviateurs éligibles

Towberman: “Le choix de transférer dans la Force spatiale sera une décision personnelle pour chaque individu.”

WASHINGTON – Des milliers de membres de l’US Air Force recevront le 1er mai un e-mail de l’Air Force Personnel Center annonçant l’ouverture de la fenêtre d’application pour un transfert à l’US Space Force, a annoncé le service le 22 avril.

La période de candidature se terminera le 31 mai.

Dans un communiqué de presse du 22 avril, la Force spatiale a fourni des informations plus précises sur les personnes qui pourront se porter volontaires pour rejoindre la nouvelle branche militaire. Les responsables lors d’une réunion de la mairie du 16 avril ont suggéré que tout membre du service en service actif pourrait se porter volontaire pour être transféré pendant la fenêtre de candidature de mai, mais la nouvelle mise à jour indique clairement que seuls les aviateurs de certaines professions seront autorisés à déménager à ce moment.

“Les officiers de l’Air Force en service actif et le personnel enrôlé dans les domaines de carrière spatiaux existants et certains autres domaines de carrière sont éligibles pour demander un transfert”, a déclaré la Force spatiale.

Environ 16 000 militaires et civils de l’ancien U.S.Air Force Space Command sont désormais affectés à ce nouveau service. Le processus de transfert mettra officiellement en service ou enrôlera des militaires dans le service.

“Le choix de transférer dans la Force spatiale sera une décision personnelle pour chaque individu, tout comme pour moi”, a déclaré le Chef Master Sgt. Roger Towberman, conseiller principal de l’US Space Force.

Les personnes éligibles pour postuler à un transfert dans la Force spatiale comprennent des officiers et des membres enrôlés dans des domaines de carrière spatiale tels que les opérations spatiales (appelées 13S) et les opérations de systèmes spatiaux (appelées 1C6).

Sont également éligibles les officiers et les membres enrôlés dans d’autres domaines de carrière communs à l’Air Force et à la Space Force, tels que le renseignement (14N), les opérations dans le cyberespace (17X), l’ingénieur en développement (62E), le responsable des acquisitions (63A), l’intelligence opérationnelle ( 1N0), intelligence géospatiale (1N1), intelligence des signaux (1N2), analyste de fusion (1N4), analyste de ciblage (1N8), support du cyberespace (3D0) et systèmes clients (3D1).

Ceux dans les domaines de carrière spatiale 13S et 1C6 commenceront à être transférés à la Force spatiale en septembre.

Bien que le transfert soit entièrement volontaire, les opérateurs spatiaux actuels de l’Air Force qui choisissent de ne pas faire partie de la Force spatiale devront se déplacer vers d’autres domaines de carrière ou rechercher d’autres alternatives.

Ceux dans les domaines de la carrière dans l’espace organique qui refusent d’être transférés dans la Force spatiale “recevront de l’aide pour examiner d’autres options, notamment pour postuler à un recyclage dans une autre spécialité de l’Air Force, une demande de flux croisé dans la Garde ou la Réserve, ou une demande de séparation ou de retraite, si éligible », A déclaré la Force spatiale. «Entre-temps, ces militaires resteront dans l’Air Force et pourront se voir confier des tâches dans la Space Force.»

À la fin d’une période de transition entre aujourd’hui et 2022, les affectations dans les zones de missions spatiales ne seront plus une option pour les membres de l’Air Force. Pour les domaines de carrière communs, seul un nombre limité de billets sera disponible. Les dirigeants de l’Air Force et de la Space Force sont en train d’élaborer un processus de sélection des volontaires pour le transfert en fonction des besoins de la mission et du maintien de la carrière, a annoncé l’annonce. Les transferts de personnel ayant des carrières communes devraient commencer en février 2021.

Les aviateurs qui croient qu’ils sont éligibles mais ne reçoivent pas de notification doivent contacter le Total Force Service Center, a déclaré la Force spatiale.

Les unités de la Réserve de l’Air Force et de la Garde nationale aérienne exécutant des missions spatiales sont actuellement alignées sur la Force spatiale et continueront de soutenir la Force spatiale pour le moment. Le statut des civils du Département de l’Air Force, qu’il soit affecté à des organisations de l’Air Force ou de la Space Force, est inchangé.

Selon une source du DoD, les transferts de membres d’autres services à la Force spatiale seront examinés «au cas par cas». Les processus administratifs pour y parvenir doivent encore être aplanis.