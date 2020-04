Palantir fournira des services de données et de logiciels à l’US Space Force

Le contrat porte sur un projet appelé Kobayashi Maru, un effort pour remplacer des systèmes de commande et de contrôle spatiaux vieux de plusieurs décennies par des applications logicielles modernes.

WASHINGTON – La société d’analyse de données Palantir a remporté un contrat pour fournir des logiciels et des services de données aux unités de l’US Space Force qui suivent les objets en orbite et surveillent le trafic spatial.

Le contrat porte sur un projet appelé Kobayashi Maru, un effort lancé l’année dernière par le Space and Missile Systems Center de l’US Space Force pour remplacer un logiciel de commande et de contrôle spatial vieux de plusieurs décennies par des applications modernes.

Palantir, basé dans la Silicon Valley, a été sélectionné pour le projet par le Space Enterprise Consortium, une organisation créée par SMC en 2017 pour attirer des startups et des entreprises non traditionnelles sur le marché de la défense. Connu sous le nom de SpEC, le consortium a annoncé l’attribution du contrat le 14 avril. La valeur du contrat n’a pas été révélée.

Les contrats attribués par la SpEC ne sont pas comme les marchés militaires traditionnels. Les membres du consortium, actuellement environ 360, reçoivent des appels d’offres et un ou plusieurs gagnants sont sélectionnés par projet. Les entreprises développent ensuite des prototypes qui, en cas de succès, peuvent passer à la production dans un court laps de temps. Pour le projet Kobayashi Maru, d’autres sociétés devraient obtenir des contrats en plus de Palantir.

Kobayashi Maru, du nom d’un programme de formation de la Starfleet Academy de Star Trek, a été créé à la suite d’un effort infructueux de plusieurs années pour développer un système de mission du Centre d’opérations spatiales conjointes.

Le consortium a publié une invitation à soumissionner pour le projet Kobayashi Maru le 20 janvier. Les soumissionnaires avaient 15 jours pour répondre.

“La plate-forme de données en tant que service Space C2 (Kobayashi Maru) fournira à la Force spatiale américaine un ensemble robuste et flexible de technologies de streaming et de stockage de données ainsi que des modèles d’accès aux données pour le système de systèmes Space C2, »Selon une description du programme envoyée aux membres du consortium. «Le fournisseur doit fournir des licences logicielles et des services professionnels (si nécessaire) pour mettre en œuvre cette plate-forme intégrée et former les utilisateurs.»

Les services de données spatiales seront testés au Combined Space Operations Center de la base aérienne de Vandenberg, en Californie; et au National Space Defence Center de la Schriever Air Force Base, Colorado. Ce sont les principales unités militaires qui suivent le trafic spatial et les activités orbitales. Si le prototype Kobayashi Maru obtient de bonnes critiques de la part des opérateurs, “ce prix peut être étendu à l’ensemble du Space and Missile Systems Center ainsi qu’à l’entreprise DoD”, a déclaré la description du programme.