Panasonic quitte Buffalo et met fin au partenariat avec Tesla sur les panneaux solaires

Panasonic Corp. mettra fin à son partenariat dans l’État de New York avec Tesla pour produire des panneaux solaires dans une ancienne aciérie de Buffalo. Tesla dit qu’elle continuera seule et construira les panneaux; il peut également embaucher certains des ingénieurs Panasonic qui y sont affectés. Ceci est un signe de plus que la relation de longue date de Panasonic avec Tesla montre des tensions.

Les deux construisent des batteries lithium-ion à la Gigafactory, dans le désert du Nevada, à l’extérieur de Reno. Mais Tesla travaille maintenant avec deux autres fabricants de batteries internationaux pour répondre à la demande alors que Tesla agrandit son usine d’assemblage automobile en Chine. Cela inquiète également l’État de New York et le soi-disant Buffalo Billion, combien d’argent l’État a investi pour attirer une paire de noms de haute technologie dans la partie de la ceinture de rouille de New York à 400 miles de la ville de New York en plein essor .

Pourquoi les trucs à l’intérieur du baseball sont-ils importants? Il montre que les accords entre géants industriels peuvent s’effilocher et générer une démangeaison de sept ans en moins de sept ans. C’est aussi un récit édifiant pour les régions désireuses d’investir de l’argent pour attirer les entreprises de haute technologie: vous feriez mieux d’obtenir des accords des entreprises qu’elles investiront également. Tesla s’est engagée à investir 5 milliards de dollars dans l’État de New York (dépenses en capital et dépenses d’exploitation) et à avoir certains niveaux d’emploi. Mais… en ce moment, Tesla a une date butoir d’avril pour avoir 1 460 personnes travaillant à l’usine ou encourir une pénalité de 41,2 millions de dollars pour contre-performance. Tesla dit qu’elle compte 1 500 employés à temps plein qui y travaillent, y compris certains entrepreneurs, avec un salaire de départ de 17 $ de l’heure (35 000 $ par an sur une semaine de 40 heures).

Howard Zemsky, président d’Empire State Development (une autorité de développement économique de l’État qui suit les opérations de ce qu’on appelle Gigafactory2; l’usine de batteries du Nevada est Gigafactory1), a déclaré que l’État ferait son propre effectif pour s’assurer que de nombreuses personnes y soient. Tesla dit qu’elle embauchera certains des 380 ingénieurs Panasonic de l’usine.

Quelle est la gravité des choses à Buffalo?

Au-delà des Buffalo Bills ayant le pire record de tous les temps du Super Bowl (quatre déplacements consécutifs, quatre défaites 1990-1993), les Sabres de Buffalo ne participant pas à la finale de la Coupe Stanley en 20 saisons et les Buffalo Braves de la NBA décampant pour San Diego en 1978, La population de Buffalo de 255 000 habitants est inférieure à la moitié de son pic de 1940-1950. C’est à cause du déclin de l’industrie sidérurgique au milieu des années 90 et de l’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, qui permettait aux marchandises en provenance du Proche-Midwest de voyager par bateau vers l’océan plutôt que par Buffalo. D’où le désir de croissance économique, surtout si elle a une saveur high-tech.

Gigafactory2 à Buffalo est une installation de 1,2 million de pieds carrés (environ 10 Home Depots) sur un site de 88 sites appelé Riverbend, l’ancien emplacement de Republic Steel, autrefois contaminé et maintenant assaini. Solyndra, une ancienne entreprise de panneaux solaires aujourd’hui disparue, s’est d’abord rendue sur le site. Il a fait faillite en 2011. En 2016, Tesla a acquis SolarCity, une entreprise fondée en 2006 par des parents d’Elon Musk, y compris l’opération de Buffalo. C’est de cela que Panasonic recule maintenant.

Le site de Riverbend compte d’autres sociétés, ou du moins des bâtiments qui auraient détenu des sociétés de haute technologie. Soraa, un fabricant d’ampoules LED très réputé pour sa fidélité aux couleurs (ainsi qu’il faudrait leur donner les prix), a accepté de construire des ampoules là-bas après que l’État a dépensé 90 millions de dollars pour construire une usine que Soraa louerait pour 1 $ par an. L’État a refusé une demande d’achat et d’installation de «dizaines de millions [dollars]»Des équipements de production de Soraa, qui a ensuite choisi en 2017 de produire ailleurs; il n’a fait face à aucune pénalité pour abandon. L’année dernière, l’État a trouvé un nouveau locataire, NexGen Power Systems, qui fabrique des transistors de puissance. Cette fois-ci, l’État a négocié des pénalités de récupération si NexGen ne remplit pas les conditions d’embauche.

Qui d’autre fabrique des batteries pour Tesla?

Comme nous l’avons noté, Panasonic continuera de travailler avec les batteries de construction Tesla à la Gigafactory dans le désert du Nevada. Mais il y a des querelles – désolé, des «discussions» – sur les coûts, la meilleure façon de gérer Gigafactory1 et les retards de production.

Pendant ce temps, Tesla a conclu des accords pour la production de batteries en Asie, avec CATL (la société chinoise Amperex Technology Co.), pour produire des batteries pour l’usine Tesla Model 3 à Shanghai, ainsi qu’avec la Corée du Sud LG Chem Ltd.

