Pandémie de coronavirus pour arrêter les tests SLS

WASHINGTON – La NASA a élevé deux centres au plus haut niveau de son plan d’intervention en cas de pandémie, interrompant les préparatifs d’un essai majeur du système de lancement spatial.

Dans un communiqué fin mars 19, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a annoncé que le Michoud Assembly Facility à La Nouvelle-Orléans et le Stennis Space Center au Mississippi passeraient au «stade 4» de son cadre d’intervention pour la maladie à coronavirus COVID-19. Le centre de recherche Ames en Californie est le seul autre établissement de la NASA à l’étape 4, le plus haut niveau du plan de réponse, avec le reste des centres de l’agence à l’étape 3.

Tout travail dans un centre se termine effectivement à l’étape 4. Bien que l’étape 3 exige un télétravail obligatoire, cela permet au personnel considéré comme «essentiel à la mission» d’aller sur place pour travailler. Au cours de la phase 4, même le personnel essentiel à la mission se voit refuser l’accès, seuls ceux nécessaires pour «protéger la vie et les infrastructures essentielles» étant autorisés au centre. Toutes les installations de soutien, comme les cafétérias et les cliniques, sont fermées et tous les voyages suspendus.

Bridenstine a déclaré dans le communiqué que la décision avait été prise en raison du nombre croissant de cas de COVID-19 dans la communauté dans les deux centres et du diagnostic d’un employé de Stennis atteint de la maladie. Plusieurs autres employés de Stennis se sont isolés par mesure de précaution, a-t-il dit.

Dans un message adressé le 18 mars au personnel de Stennis, Rick Gilbrech, directeur de Stennis, a déclaré que le centre avait fermé le bâtiment où travaillait l’employé qui avait reçu un diagnostic de COVID-19. À l’époque, il a déclaré que le personnel du centre «évaluait les options pour restaurer l’installation dans un environnement de travail sûr».

L’élévation de Michoud et Stennis au stade 4 affectera fortement les travaux sur le système de lancement spatial et, dans une moindre mesure, sur le vaisseau spatial Orion. L’étape principale de la première mission SLS a été récemment achevée à Michoud, après de longs retards, et expédiée à Stennis pour des tests menant à un test de feu statique «Green Run» plus tard cet été.

«La NASA suspendra temporairement la production et les tests du système de lancement spatial et du matériel Orion», a déclaré Bridenstine. «Les équipes de la NASA et des sous-traitants procéderont à un arrêt ordonné qui mettra tout le matériel dans un état sûr jusqu’à la reprise des travaux.»

Cette décision retardera les tests SLS à Stennis pour une période inconnue. “Nous réalisons qu’il y aura des impacts sur les missions de la NASA, mais alors que nos équipes travaillent pour analyser la situation dans son ensemble et réduire les risques, nous comprenons que notre priorité absolue est la santé et la sécurité des employés de la NASA”, a déclaré Bridenstine dans le communiqué.