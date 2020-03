Pas encore de décision sur la nécessité d’un deuxième vol d’essai Starliner sans équipage

WASHINGTON – Bien qu’une équipe d’examen indépendante ait terminé son enquête sur les problèmes liés au vol d’essai sans équipage du CST-100 Starliner de Boeing en décembre dernier, la NASA indique qu’il faudra un certain temps avant de décider si un deuxième vol d’essai sans équipage est nécessaire.

Les responsables de la NASA et de Boeing, s’exprimant lors d’une téléconférence avec les médias le 6 mars, ont déclaré qu’il restait encore beaucoup de travail à faire, car la société adresse 61 mesures correctives identifiées par cet examen dans le test en vol orbital (OFT) de Starliner, qui a subi au moins trois problèmes importants avec le logiciel. et les communications.

Ces actions correctives seront travaillées «au cours des prochains mois afin de garantir que, lorsque nous déciderons de voler à nouveau, nous pourrons voler en toute sécurité», a déclaré Doug Loverro, administrateur associé de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines.

Loverro a ajouté qu’il désignait officiellement cette mission OFT comme un «appel rapproché à haute visibilité» dans le langage de la NASA, qui est défini dans les procédures de l’agence comme une «qu’elle juge» comme présentant un degré élevé de risque pour la sécurité, d’impact programmatique ou public, médiatique ou intérêt politique, y compris, mais sans s’y limiter, les incidents et les appels rapprochés affectant le matériel ou les logiciels de vol, ou l’achèvement des étapes critiques de la mission. “

La désignation «close call» est inférieure à celle d’un accident, mais nécessite toujours un examen de la NASA. “C’est le niveau le plus bas d’un appel que nous faisons dans quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré. «Nous pouvons tous convenir qu’il s’agissait d’un appel serré. Nous aurions pu perdre un vaisseau spatial deux fois au cours de cette mission. »

Cette désignation, a-t-il dit, permet à l’agence de collecter officiellement les recommandations et les leçons apprises et déclenche une «évaluation des causes profondes de l’organisation» pour examiner les processus à la fois à la NASA et à Boeing qui peuvent avoir contribué aux problèmes du vol. Cela vous assurera «que nous tirons vraiment des leçons de cet événement et que nous savons comment y remédier et que cela ne se reproduira plus».

Les 61 mesures correctives trouvées par l’équipe d’examen indépendante ne signifient pas qu’il y a 61 problèmes distincts avec la mission. John Mulholland, vice-président et directeur du programme Starliner chez Boeing, a déclaré que le panel avait examiné les trois problèmes précédemment discutés: un problème logiciel qui a provoqué l’arrêt de la minuterie de la mission du vaisseau spatial de 11 heures, une cartographie logicielle incorrecte pour les propulseurs dans le vaisseau spatial. module de service et problèmes de communication intermittents.

«Il y avait 61 recommandations. Ils ne correspondent pas à 61 problèmes de conception », a ajouté Jim Chilton, vice-président directeur de Boeing Space and Launch.

Ni la NASA ni Boeing, cependant, ne publieraient immédiatement la liste des 61 actions correctives ou donneraient d’autres détails à leur sujet. Loverro, à plusieurs reprises demandé par des journalistes lors de l’appel à publier cette liste, a déclaré: “nous n’avions pas encore eu cette conversation avec Boeing” sur la publication de la liste.

La mise en œuvre des actions correctives et la réalisation des examens déclenchés par la notification de fermeture rapprochée à haute visibilité prendront du temps, et Loverro a déclaré qu’il n’y avait pas de décision quant à savoir si Boeing aurait besoin d’effectuer un deuxième vol d’essai sans équipage ou de passer directement à un vol d’essai en équipage comme initialement prévu.

“Très franchement, pour le moment, nous ne savons pas” si Boeing aura besoin d’un deuxième vol d’essai sans équipage, a-t-il déclaré. L’entreprise doit d’abord revenir à la NASA avec un plan et un calendrier pour mettre en œuvre ces mesures correctives, puis effectuer ce travail pour inspection par la NASA.

“Nous sommes encore loin de cela, et je ne peux même pas vous dire quel est le calendrier pour prendre cette décision”, a déclaré Loverro. Kathy Lueders, responsable du programme des équipages commerciaux de la NASA, a déclaré qu’un examen était prévu pour la fin mars pour que la NASA examine le plan de Boeing pour mettre en œuvre ces mesures correctives.

«Au bout du compte, ce que nous devons décider, sur la base du travail que Boeing va faire, avons-nous suffisamment de confiance pour dire que nous sommes prêts à voler avec un équipage, ou pensons-nous que nous avons besoin d’un autre avion sans équipage vol d’essai?” Dit Loverro.

Il a refusé de discuter des implications contractuelles de la nécessité d’un deuxième vol d’essai sans équipage, bien que Boeing ait annoncé en janvier qu’il avait prélevé 410 millions de dollars de revenus liés à son programme d’équipage commercial, en partie pour couvrir les coûts d’un éventuel reflight OFT.

“Pour nous, ce n’est pas si compliqué”, a déclaré Chilton. “Boeing est prêt à répéter un OFT.”

La mise en œuvre des mesures correctives et les examens liés à la désignation de l’appel rapproché ne devraient pas affecter SpaceX alors qu’il se prépare pour son vol d’essai en équipage Demo-2 de son vaisseau spatial Crew Dragon. “Il n’y a aucun croisement connu avec la démonstration de SpaceX à ce stade”, a déclaré Loverro, au-delà de tout changement dans les procédures de la NASA. “Je ne prévois aucun impact réel sur le calendrier SpaceX.”